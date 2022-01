Hradecké ANO se léčí ze špatných vztahů, do obnovené buňky nepřijme každého

(Staro)noví členové hnutí už si začali podávat přihlášky, někteří však nemusí projít sítem „přijímaček“, které mají za cíl vyřadit problémové jedince. ANO se zároveň připravuje na únorové volby vedení a krajské předsednictvo zvažuje, zda někoho vyšle do bitvy o vrcholné posty.

Až po celostátním sněmu bude následovat buzení spící hradecké buňky, která bude mít zhruba sedm měsíců času připravit se na komunální volby a obhajobu hradeckého vítězství z roku 2018.

Kdo ANO povede coby lídr, zatím není jasné. Přihlášku o znovupřijetí si již podali poslanec Jiří Mašek i náměstek primátora Pavel Marek, nejnověji se k nim přidala i náměstkyně primátora Monika Štayrová, podle krajského předsedy hnutí ANO a současně starosty Hronova Petra Kolety se však může stát, že nový lídr bude nestraník.

Krize v hradecké organizaci ANO se hrotila už od prosince 2020, kdy rozdrolená koalice nedokázala zabránit sesazení zastupitele určeného pro územní plán Jiřího Langera ani náměstkyně primátora Věry Pourové. Oba dva neskrývají znechucení z politiky i některých kolegů z hnutí a další volby se jich už týkat určitě nebudou.

Až do přelomu loňského listopadu a prosince se krizi hradecké buňky ANO dařilo se střídavými úspěchy držet pod pokličkou. Jenže natlakovaný papiňák vybuchl na listopadové schůzce zastupitelského klubu, která se zvrtla v ostrou hádku, a rozvrat dokončilo prosincové zastupitelstvo. Opozice zadupala návrh na rozpočet města pro rok 2022, a co hůř: při hlasování o návrhu na přepracování rozpočtu se k opozici přidala i radní ANO Andrea Turková.

„Asi měla své důvody, nechci jí nic vyčítat. A ano, spolu s nejasnostmi kolem zdražování městské hromadné dopravy ve městě byl právě rozpočet poslední kapkou. Rozpočet je jeden z nejdůležitějších dokumentů, a když nejsem schopen přijmout nějaký kompromis – přestože se mi nelíbí – a naopak se proti tomu jako zástupce koalice veřejně postavím, je to špatně. To se stávat prostě nemůže,“ řekl Petr Koleta.

Za celý rok toho však podle Kolety bylo víc a nebyla možná jiná cesta než rozpustit místní organizaci. „Pokusů Jiřího Maška jako předsedy oblasti o konsolidaci byla spousta, ale nic nepomáhalo. Bylo vidět, že je to hluboce zakořeněný problém do osobní roviny. Podařily se i dobré věci, bohužel však nejvíce vidět byly ty horší, což je hrozná škoda,“ zmínil.

Podle krajského šéfa i přes špatný rok není důvod k panice. Spíš naopak: prý je čas na uklidnění rozjitřených emocí. „Máme práce až nad hlavu, a pokud se v Hradci Králové má něco dít, bude to až po únorovém volebním sněmu,“ konstatoval Koleta, který čeká, zda jednotlivé oblasti navrhnou svého nominanta do stranického vedení.

On sám by rád v celostátním předsednictvu viděl například exministra dopravy, průmyslu a obchodu Karla Havlíčka:. „Několikrát jsem se s ním potkal a řešili jsme spolu dopravu. Nejenže nám vždy vyšel vstříc, ale navíc se věci vždy pohnuly správným směrem. Byl bych rád, kdyby v předsednictvu byl právě on,“ řekl.

Vadí mi určití jednotlivci a jejich chování

Až po celostátním volebním sněmu přijde na řadu řešení delikátního hradeckého problému. Zajímavé je, že všichni oslovení současní a nyní již i bývalí členové zastupitelského klubu ANO se shodli na společném jmenovateli všech potíží: osobní animozity. Například Věra Pourová hodlá dokončit zastupitelský mandát, ale říjnové komunální volby už najisto budou bez ní. Zklamání netají z fungování celé koalice, ale i z některých stranických exkolegů.

„Málokomu z vedení města jde o pravdu nebo o to, aby se ve městě něco udělalo. Právě proto mi vadí i určití jednotlivci v hnutí ANO a jejich chování. Myslím si, že lidé vědí, o kom mluvím. Je to dobře vidět například z jednotlivých návrhů, které ti lidé přinášejí nebo podporují,“ upozornila bývalá náměstkyně primátora.

Výčitkami se netají ani Jiří Langer. Jeho animozity se týkají například náměstkyně Štayrové, ale i dalších. Poukazuje především na rozhazování městských, státních i evropských peněz, případně shazování schopných politiků ve prospěch těch s vlivem.

„Vůbec jsme se nepoučili. Když jsme jako hnutí šli do politiky, chtěli jsme udělat pořádek, ale co se nám podařilo? Peníze naopak rozhazujeme čím dál víc,“ tvrdí.

Přijímačky se sítem

Někteří členové opozice si myslí, že ANO se na hradecké scéně bude chtít zbavit některých nevýrazných tváří ze zastupitelstva, ale žádné větší změny nečekají. Podle náměstka pro oblast správy majetku města Pavla Marka však nikdo nemá dopředu nic jisté.

„Členové ANO z místní organizace pozbyli členství a krajská manažerka jim rozeslala návrh na to, aby si znovu podali přihlášku. O jejich přijímání bude rozhodovat krajské předsednictvo. Každý z nás to musíme zvážit. Předsednictvo mimo jiné i z volebního období vyhodnotí, jestli takové lidi chce ve svých řadách, a je možné, že někteří členové přijati nebudou. Byly tam totiž skutečně problémy osobního charakteru, které nám už způsobovaly problémy i v docela běžných činnostech,“ popsal Marek.

„Ráda bych zůstala v hnutí ANO, ale vše ještě zvážím v souvislostech. Uvidíme například, jak se přehoupne jednání o rozpočtu,“ rozmýšlela se Monika Štayrová, která minulý týden potvrdila, že také ona již přihlášku do hnutí podala. O členství přišel i poslanec Jiří Mašek. Také on však potvrdil, že bude usilovat o návrat. „Nemám důvod nepodat přihlášku,“ sdělil.

Jestli bude lídrem říjnových komunálních voleb v Hradci Mašek, Marek, nebo někdo jiný, to je prý podle Kolety zatím vedlejší.

„V nedávné atmosféře by snad ani nešlo poskládat kandidátku, nicméně naším hlavním cílem je obhajoba vítězství v Hradci. Je potřeba najít lídra a lidi schopné kompromisů. Není úkolem, aby to za každou cenu by straník, jen se musí táhnout za jeden provoz, což očividně nefungovalo, a svůj díl viny si nesou všichni, protože si to nebyli schopni vyříkat. I přesto jsme silní a navíc pořád máme co nabídnout i jako koaliční partner. Jsme zkrátka bohatá nevěsta,“ upozornil Koleta.