Hlasovalo 227 voličů z 614, tedy přes 36 procent. Pro bylo 130, proti se vyslovilo 96 lidí.

Referendum je platné, pokud se účastní 35 procent voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasovala většina hlasujících a nejméně 25 procent všech oprávněných voličů, tedy i těch, kteří nevolili. V případě Hlušic bylo pro soláry jen 21 procent ze všech voličů.

„Výsledek referenda mě nepřekvapil. Udělali jsme vše pro to, ale lidé přišli k hlasování, ale pro některé to není téma nebo rozhodnutí nechávají na zastupitelích,“ uvedl v pondělí ráno hlušický starosta Jaroslav Trejbal (Sbor dobrovolných hasičů a nezávislí).

Výsledek referenda se bude probírat už v pondělí odpoledne na schůzi zastupitelstva. Když se dříve hlasovalo, zda má obec zahájit jednání s ČEZ a zda později má pokračovat, podle starosty záměr získal podporu v devítičlenném zastupitelstvu sedm ku dvěma.

„Dá se předpokládat, že dnes hlasování dopadne podobně. Nebylo nic, co by názor zastupitelů, kteří byli dříve pro elektrárnu, změnilo. Usnesení bude v tom duchu, že budeme dál pokračovat v jednání s ČEZ. Ladíme pachtovní smlouvu na pozemky a plánovací smlouvu ohledně financí,“ sdělil starosta.

Referendum se uskutečnilo v neděli mezi 13. a 22. hodinou. Voliči odpovídali na otázku: „Souhlasíte s tím, aby Obec Hlušice pronajala společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., pozemky v k. ú. Hlušičky a umožnila této společnosti výstavbu fotovoltaické elektrárny na přibližně 15 ha obecních pozemků?“

Pozemky se nacházejí jihozápadně od Hlušic. ČEZ v prosincové prezentaci uvádí, že lokalita je pro soláry vhodná kvůli sklonu i orientaci plochy, je tam dostatečná kapacita sítě, nevedou tu ochranná pásma přírody a krajiny. Půda tam má nízkou produkční schopnost, jako podprůměrná je ve čtvrté třídě z pětibodové škály. Šlo by o dočasný zábor zemědělského půdního fondu na třicet let.

„Nabídka zní na 900 tisíc korun ročně po dobu třiceti let. Pokud bych odečetl asi desetinové nájemné od zemědělské společnosti, šlo by o částku celkem 24 až 25 milionů,“ řekl starosta. Hlušice hospodaří běžně s rozpočtem kolem 22 milionů, z toho 12 až 13 milionů dávají ročně do investic.

Investor projevil zájem o plochy v Hlušicích koncem roku. V obci s asi 740 obyvateli už o fotovoltaickém parku jednali dvakrát. V debatách se objevily námitky, že soláry zaberou ornou půdu, někteří se klonili k tomu, že investorem by měla být sama obec. Proti sluneční elektrárně vznikla i petice, podepsalo ji asi 170 lidí, z toho asi dvacet přespolních.

V květnu se uskutečnilo také referendum o sluneční elektrárně o 200 hektarech ve Vlkově na Náchodsku. Po sousedních Rasoškách a Novém Plesu je obyvatelé také odmítli, firma Agrivolt Rasošky od záměru upustila.