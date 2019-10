VIDEO: Lidé odchytávali na rušné silnici u Jičína hluchou fenku

15:40 , aktualizováno 15:40

Řidiče u Jičína překvapil minulý týden voříšek, který se potuloval po frekventované silnici první třídy. Auta se mu vyhýbala nebo před ním brzdila, dvěma lidem to ale nedalo a pustili se nezávisle na sobě do jeho záchrany. Ukázalo se, že je to čtrnáctiletá, již hluchá fena, která se ztratila nedaleko od domova.