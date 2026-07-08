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Požár rozvaděče u roubenky způsobil hlemýžď, ulitu našli mezi fázemi

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  9:17

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Požár skříně s elektrickým rozvaděčem (7. července 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Ve venkovní rozvodné skříni s elektrickým rozvaděčem u roubenky v Horním Maršově na Trutnovsku vypukl požár. Když ho hasiči uhasili, zjistili, že to způsobilo tělo hlemýždě zahradního.

K požáru rozvodné skříně u roubenky na Trutnovsku vyjížděly v úterý před polednem dvě jednotky hasičů

„Oznamovatel uvedl, že se ze skříně ozývají rány připomínající výbuchy. Po příjezdu první jednotky už z rozvodné skříně vycházel pouze kouř. Skříň byla silně zahřátá a vlivem vysoké teploty také deformovaná, proto ji hasiči museli nejprve otevřít, aby ověřili, zda uvnitř nedochází k dalšímu hoření. To se naštěstí nepotvrdilo,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Požár skříně s elektrickým rozvaděčem (7. července 2026)
Okolo vyhořelé skříně s elektrickým rozvaděčem našli hasiči i další živé hlemýždě. (7. července 2026)
Vyhořelá skříň s elektrickým rozvaděčem (7. července 2026)
Vyhořelá skříň s elektrickým rozvaděčem (7. července 2026)
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Na místo dorazil vyšetřovatel příčin požárů Ladislav Licek. Jeho šetření odhalilo, že viníkem požáru venkovního elektrického přívodního rozvaděče byl elektrický zkrat způsobený tělem hlemýždě zahradního.

„Jeho ulitu jsme našli mezi fázemi propojovacích sběrnic nad místem hoření izolačních materiálů. Uvnitř rozvaděče byly další ulity i živí hlemýždi a slimáci,“ uvedl Licek.

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