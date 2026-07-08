K požáru rozvodné skříně u roubenky na Trutnovsku vyjížděly v úterý před polednem dvě jednotky hasičů
„Oznamovatel uvedl, že se ze skříně ozývají rány připomínající výbuchy. Po příjezdu první jednotky už z rozvodné skříně vycházel pouze kouř. Skříň byla silně zahřátá a vlivem vysoké teploty také deformovaná, proto ji hasiči museli nejprve otevřít, aby ověřili, zda uvnitř nedochází k dalšímu hoření. To se naštěstí nepotvrdilo,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.
Na místo dorazil vyšetřovatel příčin požárů Ladislav Licek. Jeho šetření odhalilo, že viníkem požáru venkovního elektrického přívodního rozvaděče byl elektrický zkrat způsobený tělem hlemýždě zahradního.
„Jeho ulitu jsme našli mezi fázemi propojovacích sběrnic nad místem hoření izolačních materiálů. Uvnitř rozvaděče byly další ulity i živí hlemýždi a slimáci,“ uvedl Licek.