Fidorka vnímá zvláštní potřeby dětí, říká o své klisně psychoterapeutka

Přestože jde o odbornou činnost, zatím pracujete ve skromných podmínkách pod širým nebem...

Je spousta lidí, kteří mají koně a vozí na nich děti, ovšem často nejde o hiporehabilitaci či hipoterapii v pravém smyslu slova. My se opravdu důsledně zaměřujeme na odbornou stránku věci. To s sebou ovšem nese i velké náklady. Cena za jednotku, jak říkáme lekcím ježdění, je pro mnoho lidí vysoká. Je to odborná služba, nikoli kroužek nebo zájmová činnost.

Zdá se, že vaše činnost je kombinací práce a zábavy v krásném prostředí v přírodě.

To je sice na jednu stranu pravda, ale tak jednoduché to není. Zatím jsme ve skromných podmínkách, ale velice nám schází alespoň základní zázemí pro klienty. Rádi bychom pracovali se skupinami, s větším množstvím lidí najednou. Na to potřebujeme mít možnost si s nimi někam sednout, odložit si věci a schovat se pod střechu. Stačí nám minimální zázemí, ale pro práci ve skupinách je nezbytné. Dnes klienti přijímají podmínky jaké máme a jsou s nimi spokojení, nic jiného jim nezbývá.