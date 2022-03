Zvládneme to, lůžek bude dost, říká o uprchlické krizi hejtman Červíček

Při nyní uvažovaném počtu 150 tisíc migrantů vznikne v kraji nejméně sedm tisíc lůžek. Nyní je kapacita zhruba o tisícovku nižší. S nouzovým ubytováním v tělocvičnách a sokolovnách zatím kraj nepočítá.

Jak byste v tuto chvíli zhodnotil situaci v kraji?

Máme registrováno přes sedm tisíc uprchlíků, zvládli jsme ten proces úplně bez problémů díky všem lidem a organizacím, které se na tom podílejí. Je potřeba říci, že těch sedm tisíc lidí je v našem regionu ubytováno, žijí tady. Jsou ubytováni nejen v kapacitách, které poskytly organizace, neziskovky, města, obce, kraj, ale ve velké míře našli ubytování v rodinách. Já chci všem, kteří umožnili těch sedm tisíc lidí v našem regionu ubytovat, ještě jednou moc poděkovat. Ubytování v rodinách je v mnoha ohledech nejvhodnější k adaptaci uprchlíků. Jsme rádi, že nejdříve spontánně a teď i díky přerozdělování na našem KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, pozn. red.) systémově probíhá i v našem kraji.

Před dvěma týdny jste řekl, že kraj má krizové plány na ubytování 10 tisíc lidí. Jaká část té kapacity je nyní zaplněna, když nepočítáme uprchlíky v rodinách?

Ten plán je zpracován, ale samozřejmě ho musíme aktualizovat a ověřovat, mimo jiné i jestli ta místa jsou stále k dispozici. Základní pilíř by měla tvořit místa, která poskytuje stát. Od pondělí by měly ústřední orgány státní správy nabídnout další ubytovací kapacity i v našem kraji.

O jaký druh ubytování jde?

Máme tři kategorie ubytování. První je takzvaně dočasné nouzové ubytování, tedy tělocvičny, sokolovny a podobně. My to v současné době máme vytipováno, sháníme materiál, ale zatím nemáme v plánu toto dočasné nouzové ubytování v našem kraji použít, protože máme kapacity, které spadají do dvou dalších kategorií. Druhou jsou všechny ubytovací kapacity, které nabízejí stát, kraje, neziskovky, obce a tak dále, představme si ubytovny nebo byty. V této kategorii do budoucna počítáme i se zařazením komerčního ubytování, například s penziony, které budou schopny ubytovat uprchlíky za náhradu, která bude velmi pravděpodobně schválena na vládě. Třetí kategorií je ubytování v rodinách. Vláda bude opět rozhodovat o nějakých náhradách, kdy dotyčný uprchlík dostane nejen sociální dávku, ale kdo bude pronajímat lůžka v rodinách, bude mít možnost čerpat finance za ubytování. Návrhy se pohybují kolem tří nebo čtyř tisíc za osobu. Tato síť by měla odpovídat současné uprchlické situaci v Královéhradeckém kraji.

Máte odhad, kolik lůžek bude k dispozici v těchto dvou kategoriích, tedy kolik lidí kraj pojme?

Ta čísla se neustále aktualizují. Já jsem zatím přesvědčený o tom, že kapacitu státní a obecní máme někde kolem 4,5 tisíc, a dalších 1 400 až 2 000 máme vytipováno a předběžně projednáno v komerčním sektoru. Takže se pohybujeme kolem šesti tisíc míst, ale stále se to mění. Například po oznámení, že se budou moci čerpat náhrady za ubytování, jsou neustále nahlašovány nové kapacity, které spadají takzvaně pod stát nebo které jsou součástí toho komerčního ubytování. Co se týká kategorie umisťování do rodin, tam je to hodně proměnlivé. Když si uvědomíme, že v našem kraji máme přes sedm tisíc registrovaných uprchlíků a všichni jsou ubytováni, jedna třetina z nich je nyní ubytována někde v soukromí. Ten proces se rozběhl a já jen doufám, že vláda rozhodne co nejdříve, aby lidem, kteří ubytovali uprchlíky v rodinách, dala stejné podmínky, jaké jsou u pronájmů.

Kolik zůstává v kraji volných lůžek ze zmíněné kapacity šesti tisíc míst mimo rodiny?

To jsou přibližná čísla, která se neustále mění. My jsme se ještě nepustili do komerčního ubytování a lůžka od státu dostaneme až v pondělí.

Kolik lidí může do kraje přijít, než začnete otvírat nouzová ubytování typu stanové základny na letišti a podobně?

Vím, že byste chtěl přesnou odpověď, ale já jsem přesvědčený, že tělocvičny, sokolovny a podobně není vhodné používat pro uprchlickou krizi ani v horizontu měsíců. To je řešení na tři týdny. My si myslíme, že jsme schopni v našem kraji přijmout v druhé a třetí kategorii ubytování pro další tisíce lidí. S vládou jsme se domluvili na předpokládaném počtu uprchlíků v regionech. Při předpokladu 150 tisíc lidí v Česku musíme v kraji vytvořit sedm tisíc míst. Na to se společně s kolegy upínám, abychom to dali dohromady.

Neobáváte se toho, že podnikavci budou chtít shrábnout příspěvky za uprchlíky a v bytě ubytují třeba deset lidí, podobně jako se před lety hovořilo o nelegálních ubytovnách na Rychnovsku, kde prý byli tři lidé na jednu postel?

Já se toho neobávám, i když to samozřejmě vyloučit nelze. Je to na odpovědnosti ministerstva práce a sociálních věcí. Na jednání s vládou jsme byli informováni, že o tom rozhodnou příští týden a že součástí toho rozhodnutí by měly být nejen finance, ale i nějaké základní podmínky, které je třeba splňovat. Nemyslím, že to bude nějak přísné, ale určitě by se mělo zabránit tomu, aby v jedné místnosti bylo třeba deset lidí.

Lidé už si uvědomují, že pomoc uprchlíkům není na dva týdny, ale že to budou měsíce. Nevracejí se vám z rodin zpět do systému?

Zatím jsme to nezaznamenali, naopak máme zkušenost s tím, že tyto kapacity narůstají. Mimochodem, pokud to ubytování v rodinách funguje, je z mého pohledu nejlépe adaptační, protože Ukrajinci, kteří sem přicházejí, mají v drtivé většině vůli pracovat. Adaptace začíná tím, že máte někde stabilizované bydlení a zároveň i práci a že nejste jen odkázaný na nějaký humanitární příspěvek. To je myslím cesta.

Je pro uprchlíky v kraji práce? Funguje KACPU jako koordinátor nabídky a poptávky?

Ano, na KACPU je úřad práce, který kromě registrace a sociálních dávek nabízí i možnosti zaměstnání. Ptal jsem se na zkušenosti, Ukrajinci v drtivé většině projevují zájem pracovat. Byl jsem ve spojení s hospodářskou komorou i s regionální agrární komorou a bavili jsme se o tom, že kromě nabídek zaměstnání lze využít i toho, že u těch zaměstnavatelů většinou nabízejí také ubytování. Toto se rozbíhá a zájem jak ze strany zaměstnavatelů, tak uprchlíků tady je. Věřím tomu, že po prvotním adaptačním období se ta synergie projeví.

Velký hlad po pracovní síle je v průmyslu, ve výrobě, v zemědělství. Ale jaká je skladba uprchlíků? Očekával bych, že převažují matky s dětmi.

Ano, polovina registrovaných uprchlíků jsou děti a druhou půlku tvoří z 80 procent ženy. Nicméně i ony zjevně jsou připraveny si to nějak zorganizovat, protože i ony projevují zájem se do pracovního procesu nějakým způsobem zapojit. Tady myslím je obrovská příležitost především v oblasti zemědělství. Ale teď se budou za pochodu řešit záležitosti akreditací, uznávání vzdělávání a tak dále.

Je v tomto směru aktivní i kraj, který má už několik let program pro nábor lékařů a sester z Ukrajiny do svých nemocnic?

Samozřejmě bychom toho rádi využili. To nejsou jen lékařky a sestry, ale i další personál, který je potřeba v nemocnicích. Samozřejmě to souvisí se vzděláváním a možnostmi působení v českém zdravotnictví.

Kraj přece již má zaběhnutý mechanismus výuky češtiny a uznání studia na Ukrajině.

Ano, ale ten dosavadní proces je v České republice poměrně složitý a zdlouhavý. V situaci, kdy sem najednou přijde takové množství lidí, je na místě, aby se stát zamyslel, jestli některé věci nezjednodušit a nejít cestou nějakých výjimek. Zdravotnický personál se přece mimo jiné bude muset starat i o lidi, kteří sem přišli v rámci uprchlické krize. Z tohoto pohledu bychom se měli bavit o tom, jak to trochu zjednodušit a zrychlit. Umožnění toho, aby lékař z Ukrajiny mohl pracovat v našich nemocnicích, je poměrně zdlouhavé.

Zvládne se krajské zdravotnictví postarat o tisíce lidí z Ukrajiny, když už nyní má personální podstav?

Nepochybně se to bude muset v dalších týdnech řešit. Akutní zdravotnickou péči jim v nemocnicích poskytnou, ale pokud tady budeme mít sedm tisíc uprchlíků, a možná i více, ty děti i dospělí budou časem potřebovat také standardní zdravotní zajištění. K tomu se bude muset hledat řešení u praktických lékařů, dětských lékařů a podobně. Ministr zdravotnictví nám na příští týden slíbil jednání a očekávám, že bude muset v tomto směru přijmout nějaká opatření.

Když uprchlíci půjdou do práce, kdo se postará o děti? Pomůže kraj zřídit místa ve školách a školkách?

V tuto chvíli záleží na možnostech jednotlivých zřizovatelů, jestli mají kapacity a umožní vzdělávání ukrajinských dětí ve svých zařízeních. Jsme ale na začátku, teď se bavíme o nějaké koordinaci a o dočasném zajištění vzdělávání. Pokud krize bude trvat déle a ti lidé tady budu žít půl roku nebo rok, tak se to musí nastavit systémově. Budou se muset hledat kapacity, budeme se muset bavit o tom, jestli budou vznikat speciální třídy (jedna vznikla například ve Dvoře Králové, pozn.red.), případně jestli budou nějaká soustředění těchto dětí a podobně. Ale nyní nechtějte, aby někdo řekl, jak to systémově bude vypadat. Ty otázky jsou relevantní, bude se to muset řešit, ale to, jak se vyrovnáme s takovým množstvím uprchlíků, musejí říct ministerstva.