Pes běžel za nutrií na tenký led a propadl se do rybníka

  10:16
Hasiči o víkendu zachraňovali z ledové vody psa, pod kterým se na rybníku u Kosic na Hradecku prolomil led. Australský ovčák Bruno při procházce zahlédl nutrii a běžel za ní až na zamrzlý rybník. Zoufalí majitelé přivolali na pomoc hasiče. „Jste borci,“ vzkázala jim majitelka, když na Facebooku zveřejnili zprávu o zásahu.
Hasiči zachraňovali psa, který se v Kosicích na Hradecku propadl v ledu do rybníka (27. prosince 2025). | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Podle majitelky psa se událost seběhla velmi rychle. K rybníku chodí na procházky několikrát týdně. Když se tam s Brunem vypravili v sobotu 27. prosince odpoledne, australský ovčák zahlédl nutrii a začal ji pronásledovat.

„Bruno do vody nechodí ani v létě, maximálně tam, kde stačí. Problém byl, že z pole z pravé strany přeběhla k rybníku velká nutrie a pes se vydal za ní. Než jsem to zaregistrovala, bylo pozdě,“ vysvětlila s poděkováním majitelka. Nic podobného se jí prý dříve nestalo.

Hasiči zachraňovali psa, který se v Kosicích na Hradecku propadl v ledu do rybníka (27. prosince 2025).

V bezvýchodné situaci se obrátila na hasiče. Ti jsou na podobné události trénovaní a psa vytáhli pomocí speciálního vybavení a postupů pro záchranu z ledu.

„Pes se propadl zhruba 20 metrů od břehu a už neměl sílu dostat se ven. Ačkoliv už pár dnů mrzne, led ještě zdaleka není všude dostatečně silný a bezpečný. Nechoďte na něj, pokud si nejste jistí jeho tloušťkou a kvalitou,“ varovali v příspěvku na sociální síti hasiči.

Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě, policie varuje před nebezpečím

Na místě zasahovala jednotka hasičů z Nového Bydžova na Hradecku. Majitelka jim vzkázala, že jsou to borci, a děkovala za záchranu: „Opravdu moc oceňuji pomoc HZS. Uvědomuji si, že bez ní by ta situace nebyla řešitelná.“

Pes je podle majitelky v pořádku. Čtyřiatřicetikilový australský ovčák je na chladné podmínky zvyklý. Majitelé ho vysušili a zahřáli a už druhý den se mu z procházek nechtělo zpět domů.

Výjezdů k lidem či zvířatům, pod kterými nevydržel led, bylo podle hasičů v posledních dnech vícero. Varují proto, aby se je ostatní nesnažili sami zachránit tím, že jim půjdou na pomoc. Z bezpečné vzdálenosti by jim měli hodit lano nebo podat silnou větev a raději zavolat hasiče. Po vytažení z vody je důležité zvíře osušit, zahřívat a poradit se s veterinářem.

