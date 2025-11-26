Slabý kůň nedokázal vstát z promrzlé země, na nohy ho postavili hasiči se sítí

V potížích se v pondělí ocitl kůň v Rohoznici na Jičínsku. Na zachumeleném pozemku ulehl do bláta a nedokázal sám vstát. Majitel se několik hodin snažil k tomu zvíře přesvědčit tím, že ho lákal na pamlsky, ale když to k ničemu nevedlo, přivolal hasiče. Ti použili speciální síť a pomohli koníkovi na nohy.
Hasiči v Rohoznici na Jičínsku zachraňovali zesláblého koně. (24. listopadu...

Hasiči v Rohoznici na Jičínsku zachraňovali zesláblého koně. (24. listopadu 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Profesionální jednotka z Hořic dorazila k zesláblému koni krátce po 15. hodině. Když hasiči obhlédli situaci, povolali trutnovské kolegy, kteří mají ve výbavě speciální síť coby technický prostředek. Se zvedáním koně pomohl také nakladač.

Kůň zapadl po krk do jímky, koukala mu jen hlava. Hasiči ho vytáhli jeřábem

„Pomocí sítě se jim podařilo koně šetrně postavit na nohy. Po chvilce odpočinku byl kůň schopen vlastní chůze, jištěn touto sítí. Nebylo třeba ho nijak více zvedat, mohl tak bezpečně do stáje po svých, pouze zajištěný,“ uvedli krajští hasiči na facebookovém profilu.

Hasiči obdobně zachraňovali koncem října koně zapadlého do jímky na Rychnovsku. Znovu tak čerpali ze školení organizace Horse Emergency zaměřeného na záchranu velkých zvířat, kterým prošli na přelomu září a října.

Novou záchrannou síť pro koně za desítky tisíc korun mají k dispozici zatím pouze v Trutnově, kam ji věnoval tamní veterinář Dávid Krajňák. O vybavení dalších jednotek uvažují.

