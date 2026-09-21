„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás tragicky opustil náš dlouholetý člen jednotky, Martin „Judas“ Juda. Judas byl nejen velitelem družstva a odborníkem na práci s motorovou pilou, ale především skvělým kamarádem, bavičem a člověkem, který nikdy nezkazil žádnou srandu,“ uvedli hasiči. Napsali také, že dokázal pobavit hasiče i své kamarády.
Podle Novinek.cz Martin Juda patřil do čtyřčlenné posádky lodi, kterou v Norsku našli v sobotu bez lidí na palubě. Tragédie se podle všeho stala již v pátek a souvisela se špatným počasím.
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„Zasahoval u mnoha významných požárů a podílel se na záchraně mnoha lidských životů. Až do poslední chvíle zůstal členem naší jednotky. Nechyběl u žádné námi pořádané kulturní akce, kde se s úsměvem staral o to, aby nikomu nechybělo pivo Krakonoš. Bohužel nás opustil tragicky při své velké vášni, kterou bylo rybaření. Judas nám bude nesmírně chybět. Nejen jako členovi jednotky, ale především jako kamarádovi, který byl nedílnou součástí našeho kolektivu,“ doplnili hasiči.
„Judas byl kolega dřevař, kolega lanovkář, bratr hasič a kamarád od piva,“ napsal do diskuze pod zprávou o úmrtí hasiče Vilém Kaňka.
„Martine, pro mě jsi a budeš nezapomenutelnou součástí Maršova. Budeš nám všem chybět,“ připojil se Jan Klain.
Norská média v sobotu informovala, že záchranáři od pátku u ostrova Averöya nedaleko města Kristiansund na západě Norska pátrali po pohřešované rybářské lodi se čtyřmi zahraničními turisty na palubě.
V neděli české ministerstvo zahraničí sdělilo, že norská policie nepředpokládá, že by někdo z opuštěné lodi přežil.
Portál Nettavisen napsal, že turisté si loď pronajali v pátek ráno a že se plánovali vrátit ještě před setměním. V sobotu večer záchranáři pátrání po posádce přerušili s ohledem na špatné počasí a tmu. Policie v neděli sdělila, že pátrací akce je vzhledem k předpokládané smrti zbývajících tří členů posádky v nové fázi.