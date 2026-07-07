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Hradec dokončil opravu prvních 28 bytů v Harmonii, v létě přidá další

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  9:10
Prvních 28 bytů v domě Harmonie I je opravených. (červen 2026)

Prvních 28 bytů v domě Harmonie I je opravených. (červen 2026) | foto: Město Hradec Králové

Prvních 28 bytů v domě Harmonie I je opravených. (červen 2026)
Prvních 28 bytů v domě Harmonie I je opravených. (červen 2026)
Prvních 28 bytů v domě Harmonie I je opravených. (červen 2026)
Prvních 28 bytů v domě Harmonie I je opravených. (červen 2026)
19 fotografií
Prvních 28 bytů z více než 400 je v bytovém domě Harmonie I na Benešově třídě v Hradci Králové po pěti měsících rekonstrukce téměř připraveno k obývání. První nájemníci se mohou nastěhovat zpět na konci července. Jde o městské byty pro seniory a hendikepované. Poslední desátá etapa má být dokončena v druhé polovině roku 2029.

V rekonstruovaných bytech jsou nová okna, hotové je obložení a aktuálně se dokončují elektrické rozvody a pokládky podlah. Součástí modernizace za více než půl miliardy korun je také rekonstrukce bytových jader, sanace železobetonových konstrukcí nebo odstranění azbestu v lodžiových stěnách.

„Koncem července bude dokončeno 42 bytů, do 28. července by se mohli začít stěhovat nájemníci,“ řekl náměstek primátorky pro sociální oblast Pavel Vrbický (Piráti).

„Kvůli hluku zůstane jeden sloupec bytů – i když hotových – neobsazen. Nedojde tak k situaci, že vedle obsazeného bytu budou prováděny stavební práce. Pokud to bude jen trochu možné, o sobotách budou pokračovat jen méně hlučné práce,“ avizoval Pavel Vrbický. Podle něj potrvá červencové stěhování přibližně tři týdny.

Prvních 28 bytů v domě Harmonie I je opravených. (červen 2026)
Prvních 28 bytů v domě Harmonie I je opravených. (červen 2026)
Prvních 28 bytů v domě Harmonie I je opravených. (červen 2026)
Prvních 28 bytů v domě Harmonie I je opravených. (červen 2026)
19 fotografií

Další dvě etapy by mohly být hotovy do konce února příštího roku. Čtvrtá až šestá etapa mají následovat o rok později.

„Město touto rekonstrukcí postupně opravuje zhruba třetinu svého bytového majetku. Je to velká a dlouhodobá investice, ale právě u bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením dává jednoznačně smysl. Nejde jen o technickou modernizaci domu, ale hlavně o kvalitnější, bezpečnější a důstojnější zázemí pro lidi, kteří zde žijí,“ zdůraznil náměstek primátorky odpovědný za oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09).

Hradec chystá opravu paneláku pro seniory a musí vyvracet poplašné zprávy

Před třemi lety si obyvatelé Harmonie hodně stýskali na bezpečnost. V parčíku s lavičkami hned vedle domu docházelo ke rvačkám, jednou dokonce na nože. V Harmonii běžně nocovali lidé bez domova a místní mluvili také o bytech, kde se prodávaly tvrdé drogy a lichváři půjčovali peníze.

Později se situace zlepšila. Vedení města uvedlo, že několik psychicky nemocných obyvatel přestěhovalo do vhodnějšího prostředí. V parčíku zastupitelé vyhlásili bezalkoholovou zónu, což strážníkům umožňuje zakročit při vymáhání pořádku od některých lidí, kteří obývají sousední panelák. Pomoci mají i kamery na Harmonii.

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