Ačkoli název by měl uklidňovat, obyvatele bytového domu Harmonie opět obchází strach a úzkost. Před rokem a půl se stovky obyvatel čtrnáctipatrového domu na Moravském Předměstí obávaly hlavně o bezpečnost, nyní s chystanou opravou už řadu měsíců sílí nejistota, co bude s místními.

Kvůli složité rekonstrukci se nájemníci budou muset vždy na nezbytně nutnou dobu vystěhovat.

V Harmonii se zlé zprávy vždy šíří rychle. „Povídá se ledasco. Nejčastěji jsem slyšel, že z nás město jednoduše udělá bezdomovce, například proto, že se z našeho domu má stát ubytovna ukrajinských dělníků. Podle optimistů je rekonstrukce jen fáma, protože na ni nejsou peníze. Každopádně se mnoho lidí vážně bojí,“ řekl muž na vozíku, který se představil jako Jenda.

„Opravit to potřebuje, bez toho by to jednou určitě spadlo. A nevěřím, že se o nás město nepostará. Radši řeči, které kolují, vůbec neposlouchám. Netěším se na to, ale je zbytečné se tím stresovat,“ uvedla Hanka, která v Harmonii žije už téměř dvacet let.

„Fámy se šíří rychle“

Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro sociální oblast, problémy Harmonie nezastírá, ubezpečuje však, že jde o poplašné zprávy.

„Místní si mezi sebou posílají různé e-maily a vytvářejí naprosté fámy, které se velmi rychle šíří. Chápu, že mají obavy, ale jsou pravidelně informováni, chodí tam pracovníci sociálního odboru a připravují je na stav, který nastane,“ zdůraznil Pavel Vrbický.

V domě byl už na dvou veřejných schůzích, třetí měl naplánovanou na 28. května: „Vždy jsem klienty informoval, kam se projekt posouvá. Každý dostal osobní dopis, kde je vše dopodrobna vysvětleno. Chystají se nejen další dopisy, ale i vytištěné panely s vizualizacemi bytů, aby viděli, že opravdu půjdou do lepšího.“

Obavy však není slyšet pouze od nešťastných obyvatel, ale také od hradecké opozice. „Harmonii je samozřejmě nutné rekonstruovat. Jiná věc jsou velké obavy obyvatel, jak zvládnou, že se mají vystěhovat. Je to velmi citlivá věc a já nemám pocit, že byste to úplně zvládli,“ řekl na jednání zastupitelů Denis Doksanský (ANO).

Přes půl miliardy korun

Největší dům pro sociální účely v Hradci Králové potřebuje rekonstrukci nutně. Harmonie zůstala skanzenem 80. let a trpí řadou vážných vad. V domě je azbest, výtahy jsou poruchové, do bytů táhne, lodžie jsou v havarijním stavu a i střecha má nejlepší léta dávno za sebou.

Náklady na rekonstrukci přesto mohou překvapit. Mají totiž přesáhnout půl miliardy korun.

„Jde o jeden z největších a nejsložitějších bytových projektů v novodobé historii města. Rekonstrukce se týká více než 400 městských bytů a zahrnuje kompletní stavební úpravy od odstranění azbestu, zateplení a modernizaci technologií až po nové interiéry. Projekt je rozfázovaný do deseti etap mezi lety 2026 a 2029. Celkové náklady jsou 560 milionů korun a financování stojí na kombinaci dotací a výhodného dvacetiletého úvěru se sazbou jedno procento,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast rozvoje a investic.

23. října 2023

Město připravuje výběrové řízení na zhotovitele, které vypíše v červnu. Začne se střechou a po etapách se dostane na všech více než 400 bytů. První nájemníci se budou muset dočasně vystěhovat do Vánoc 2026, stěhovací firmu platí město, které prosí o pomoc i příbuzné a oslovilo také skauty.

Kvůli plánované akci radnice vyhlásila stopku na přidělování bytů nejen v Harmonii, ale i v menší Harmonii II a v Penzionu pro důchodce v Jungmannově ulici.

Rvačky a bezdomovci?

Opravy a stěhování jsou už podle všeho jedinou kolektivní potíží domova. Není to ale tak dávno, kdy k Harmonii musela nasměrovat pozornost policie, protože tu šlo o život. V parčíku s lavičkami hned vedle domu docházelo ke rvačkám, jednou dokonce na nože.

V Harmonii běžně nocovali lidé bez domova a místní mluvili také o bytech, kde se prodávaly tvrdé drogy a lichváři za šílené úroky půjčovali peníze. Tyto problémy už jsou zřejmě minulostí, i když hned sousední panelák si kvůli některým obyvatelům dál nese špatnou pověst. V listopadu tu dokonce pětadvacetiletý muž zardousil cizinku a poté ji kvůli zahlazení stop posypal obličej žíravinou.

„V Harmonii byly skutečně dva případy obyvatel trpících demencí, psychicky nemocných. Někteří jedinci dělali problémy, ale dali jsme je do vhodnějšího prostředí. Problémy se netýkaly klientů Harmonie, ale obyvatel z vedlejšího domu, kteří se shlukují a tráví volný čas v dolíčku vedle Harmonie. Vyhlásili jsme tam bezalkoholovou zónu, takže městská policie má větší oporu při vymáhání pořádku. Dále budou na Harmonii kamery,“ uvedl opatření vedoucí k vyšší bezpečnosti Pavel Vrbický.

„Znám některé klientky, které se dodnes bojí opustit barák, protože se před Harmonií scházeli divní lidé. Bohužel není úplný konec, protože se jen přesunuli k blízkému supermarketu, ale policie je teď vidět mnohem víc a pomáhá to,“ uvedl klient Harmonie Jenda.