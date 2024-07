Bydlení v Harmonii je lepší, teď seniory děsí stěhování kvůli opravám

Pro obyvatele, kteří kvůli neutěšenému stavu budovy půl roku trpí zimou a tu druhou zase vedrem, je chystaná oprava na jednu stranu skvělou zprávou. Jenže na tu druhou je svírá stres. Až na ně přijde řada, budou se muset na několik měsíců vystěhovat.

Rekonstrukce na následující čtyři roky poznamená i zájemce o byty nejen v Harmonii na Benešově třídě, ale i v Harmonii II v Souběžné ulici i v Penzionu pro důchodce v Jungmannově ulici.

„Už teď si připadám trochu jako bezdomovec. Omlouvám se, ale na stěhování nechci ani myslet, je to opravdu velký stres,“ nechtěl se svěřovat se svými pocity obyvatel domu na invalidním vozíku.

„Bydlení v Harmonii má chyby, ale já si tu zvykla a na stěhování se rozhodně netěším. Vůbec netuším, kam mě dají a co se stane s mými věcmi. Už teď je začínám pomalu přebírat,“ netajila se obavami paní Jana.

„Bydlení se zlepšilo a už musíme pryč“

„Sotva se tu bydlení o dost zlepšilo, musíme pryč. Ono by snad bylo lepší, kdybych se stěhování nedožila,“ řekla další obyvatelka Harmonie. Pochvalovala si obrat, který se stal během necelého jednoho roku. Ještě na sklonku loňského roku totiž sami obyvatelé Harmonii nazývali domem hrůzy.

Kvůli bezdomovcům i narkomanům pohybujícím se v sousedství i po domě se necítili v bezpečí, raději nevycházeli ani do blízkého parčíku a posilovny. Problémoví nájemníci, které tu často navštěvovala různá individua, museli na ubytovnu v Brněnské ulici, která má přísnější režim.

23. října 2023

Ve čtrnáctipatrové Harmonii navíc na dění dohlíží sedm domovníků přímo z řad obyvatel, další vylepšení pak slibuje kamerový systém.

Hradec přidělování takzvaných bytů zvláštního určení zablokuje od letošního léta až do roku 2028. Slibuje si od toho uvolnění více než 40 bytů, což usnadní rekonstrukci a hlavně umístění klientů opravovaného domu.

Město uklidňuje

Poplach v Harmonii už řešil i náměstek primátorky pro sociální oblast Pavel Vrbický (Piráti).

„Na vlastní kůži jsem se přesvědčil, že je tam obrovský povyk. Dokonce se tam začalo vyprávět, že je všechny vystěhujeme, už teď sami sebe nazývají bezdomovci a mají vysoký krevní tlak. Byli jsme tam s odborem na diskusi, zodpověděli jsme každý dotaz. Každopádně není se čeho bát,“ snaží se uklidňovat rozrušenou Harmonii Pavel Vrbický.

Dostane se na zateplení budovy, opravy střechy, lodžií i výměnu všech oken. Rekonstrukce bude mít osm etap, během každé z nich bude nutné uvolnit nejméně 50 bytů z celkového počtu 406. Do letošního podzimu by měla být hotová projektová dokumentace a samotné opravy by měly začít v druhé polovině příštího roku.

Vystěhovat se postupně budou muset úplně všichni obyvatelé Harmonie. Správa nemovitostí už dala dohromady i stěhovací tým, který bude připraven v krátkém čase vyklidit po 50 bytech vždy v jednom sloupci.

„V domě se našel azbest, takže na jeho likvidaci musí nastoupit specializovaná firma. Potom vše předá stavební firmě, která vybourá balkonové stěny, udělá nové a vzápětí i nová jádra. Projektant navrhl, že z hygienických a lidských důvodů by bylo dobré, kdybychom uvolnili i sloupec v sousedství kvůli rámusu. Je to dobrá myšlenka a nutí nás přemýšlet o další bytové rezervě. V příštím roce se nám uvolní 50 startovacích bytů, takže bychom je na dva roky použili. Sice bychom na poměrně dlouhou dobu přišli o startovací bydlení, ale pro obyvatele Harmonie by to bylo nejkomfortnější. Uvidíme,“ shrnuje Pavel Vrbický.

Vezme si Hradec úvěr?

Ještě před rokem radnice předpokládala, že na rekonstrukci bude stačit zhruba čtvrt miliardy. Nyní však zjistila, že skutečné náklady se budou pohybovat mezi 300 až 400 miliony korun. Více než polovinu nákladů by mohla pokrýt dotace z programu Nová Zelená úsporám.

„Jednáme o způsobu financování, mohli bychom si totiž uvolnit peníze i na jiné projekty. Kdybych vzal všechny projekty v sociální oblasti v tomto volebním období, dostáváme se asi na stejnou částku, jako stál multifunkční stadion. Peníze v rozpočtu máme, ale současně registrujeme nabídky velmi výhodných úvěrů na jedno až dvě procenta plus odložená splatnost. V takovém případě bychom si uvolnili peníze na jiné věci,“ upozornil náměstek primátorky.