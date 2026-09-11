Hana měla v královéhradeckém studiu Beseda premiéru před pěti lety, poslední 84. reprízu si odbyla před rokem, mezi tím stihla bezpočet zájezdů po republice. Jde tak o jednu z dlouhodobě nejúspěšnějších inscenací hradeckého Klicperova Divadla.
„Režisérka a autorka dramatizace Diana Šoltýsová nejenže zvolila hrdinsky dámskou verzi, ale vystavěla v kolektivní souhře odřeně baladické obrazy bídy, strachu i krutosti, kdy mrtví zůstávají s živými a stávají se chórem, vypravěčem i glosátorem. V tom je síla temné inscenace, kterou podtrhuje muzika Davida Hlaváče, v níž staré židovské zpěvy dávají tušit koleje do Terezína i dál, i patinovaná scéna Agnieszky Páté-Oldak,“ psala tehdy v recenzi MF DNES.
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Klicperovo divadlo se vrací premiérou Hany podle románu Mornštajnové
Klicperovo divadlo se nyní k divácky oblíbenému titulu vrací, obnovená premiéra v pozměněném obsazení bude zítra v 19 hodin v Besedě. Do titulní role se po mateřské pauze vrací znamenitá Lucie Andělová.
„Hana patří k inscenacím, ke kterým mají naši diváci silný vztah a které se nám opakovaně dařilo uvádět před zaplněnými hledišti doma i na zájezdech. Jsme proto rádi, že se po více než roce může vrátit na jeviště a že se spolu s ní vrací také Lucie Andělová,“ říká PR manažer Klicperova divadla Martin Sedláček.
Dramatizaci bestselleru připravila přímo pro Klicperovo divadlo režisérka Diana Šoltýsová. Příběh začíná v zimě roku 1954, kdy devítiletá Mira navzdory zákazu rodičů vyrazí s kamarádkou k řece. Zdánlivě nevinná dětská neposlušnost ji shodou okolností uchrání před tragédií, která zásadně změní její život. Mira zůstává odkázána na svou uzavřenou tetu Hanu a odkrývá rodinnou historii poznamenanou válkou, holokaustem, ztrátami i pocitem viny.
Diana Šoltýsová vycházela z románu, který Alena Mornštajnová zasadila do Valašského Meziříčí a propojila v něm osudy židovské rodiny s tragickými událostmi druhé světové války i se skutečnou tyfovou epidemií, která město zasáhla v roce 1954.
Inscenace vznikla pro čistě ženské obsazení a na její podobě se vedle režisérky podílely dramaturgyně Lenka Smrčková, autorka pohybové spolupráce Irena Kristeková nebo light designer Daniel Rejchrt.
„Také samotná historie inscenace je spojena s mimořádným obdobím. Hana se původně připravovala na premiéru v březnu 2021, její vznik však komplikovala protiepidemická opatření. K divákům se nakonec dostala 1. a 2. června 2021 – a stala se inscenací, kterou Klicperovo divadlo po dlouhé covidové uzávěře znovu zahájilo hraní pro veřejnost,“ podotýká Sedláček.
„Jistota hradecké Hany je hlavně v tom, že skutečné tragické události zasahují, i kdyby je jen vyprávěl pamětník. A také to, že oběť může být viníkem, i když bezděčným,“ psala MF DNES.
V dalších rolích se představí Kamila Sedlárová, Martina Eliášová, Martina Nováková, Lenka Loubalová či Zora Valchařová Poulová a jako hosté Anna Trojanová, Ivana Huspeková nebo Tereza Engelová, Kateřina Zapletalová, Jaroslava Košková a Barbora Kostkanová.
Sobotní představení je téměř vyprodané. Další repríza následuje 15. září dopoledne, další večerní uvedení bude 30. října na hlavní scéně.