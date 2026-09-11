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Hana podle Mornštajnové se vrací na hradecké jeviště, zájem je opět velký

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  10:55
V titulní roli se představuje nová posila královéhradeckého souboru Lucie...

V titulní roli se představuje nová posila královéhradeckého souboru Lucie Andělová (1. 6. 2021). | foto: Klicperovo divadlo, Jarmila Štuková

V adaptaci románu Hana se potkává devět hereček. (1. června 2021)
Spisovatelka Alena Mornštajnová je autorkou známých knih jako Hana, Listopád,...
V adaptaci románu Hana se potkává devět hereček. (1. června 2021)
Premiéra komorní adaptace románu Hana od Aleny Mornštajnové (1. června 2021)
10 fotografií
První divadelní adaptace knižního bestselleru Hana autorky Aleny Mornštajnové se po roce vrací do Hradce Králové. Obnovená premiéra se uskuteční v sobotu 12. září od 19 hodin ve Studiu Beseda. Obsazení se částečně změnilo, do titulní role se však vrací Lucie Andělová.

Hana měla v královéhradeckém studiu Beseda premiéru před pěti lety, poslední 84. reprízu si odbyla před rokem, mezi tím stihla bezpočet zájezdů po republice. Jde tak o jednu z dlouhodobě nejúspěšnějších inscenací hradeckého Klicperova Divadla.

„Režisérka a autorka dramatizace Diana Šoltýsová nejenže zvolila hrdinsky dámskou verzi, ale vystavěla v kolektivní souhře odřeně baladické obrazy bídy, strachu i krutosti, kdy mrtví zůstávají s živými a stávají se chórem, vypravěčem i glosátorem. V tom je síla temné inscenace, kterou podtrhuje muzika Davida Hlaváče, v níž staré židovské zpěvy dávají tušit koleje do Terezína i dál, i patinovaná scéna Agnieszky Páté-Oldak,“ psala tehdy v recenzi MF DNES.

Klicperovo divadlo se vrací premiérou Hany podle románu Mornštajnové

Klicperovo divadlo se nyní k divácky oblíbenému titulu vrací, obnovená premiéra v pozměněném obsazení bude zítra v 19 hodin v Besedě. Do titulní role se po mateřské pauze vrací znamenitá Lucie Andělová.

V adaptaci románu Hana se potkává devět hereček. (1. června 2021)
Spisovatelka Alena Mornštajnová je autorkou známých knih jako Hana, Listopád, Les v domě i Čas vos.
V adaptaci románu Hana se potkává devět hereček. (1. června 2021)
Premiéra komorní adaptace románu Hana od Aleny Mornštajnové (1. června 2021)
10 fotografií

„Hana patří k inscenacím, ke kterým mají naši diváci silný vztah a které se nám opakovaně dařilo uvádět před zaplněnými hledišti doma i na zájezdech. Jsme proto rádi, že se po více než roce může vrátit na jeviště a že se spolu s ní vrací také Lucie Andělová,“ říká PR manažer Klicperova divadla Martin Sedláček.

Dramatizaci bestselleru připravila přímo pro Klicperovo divadlo režisérka Diana Šoltýsová. Příběh začíná v zimě roku 1954, kdy devítiletá Mira navzdory zákazu rodičů vyrazí s kamarádkou k řece. Zdánlivě nevinná dětská neposlušnost ji shodou okolností uchrání před tragédií, která zásadně změní její život. Mira zůstává odkázána na svou uzavřenou tetu Hanu a odkrývá rodinnou historii poznamenanou válkou, holokaustem, ztrátami i pocitem viny.

Diana Šoltýsová vycházela z románu, který Alena Mornštajnová zasadila do Valašského Meziříčí a propojila v něm osudy židovské rodiny s tragickými událostmi druhé světové války i se skutečnou tyfovou epidemií, která město zasáhla v roce 1954.

Inscenace vznikla pro čistě ženské obsazení a na její podobě se vedle režisérky podílely dramaturgyně Lenka Smrčková, autorka pohybové spolupráce Irena Kristeková nebo light designer Daniel Rejchrt.

„Také samotná historie inscenace je spojena s mimořádným obdobím. Hana se původně připravovala na premiéru v březnu 2021, její vznik však komplikovala protiepidemická opatření. K divákům se nakonec dostala 1. a 2. června 2021 – a stala se inscenací, kterou Klicperovo divadlo po dlouhé covidové uzávěře znovu zahájilo hraní pro veřejnost,“ podotýká Sedláček.

„Jistota hradecké Hany je hlavně v tom, že skutečné tragické události zasahují, i kdyby je jen vyprávěl pamětník. A také to, že oběť může být viníkem, i když bezděčným,“ psala MF DNES.

V dalších rolích se představí Kamila Sedlárová, Martina Eliášová, Martina Nováková, Lenka Loubalová či Zora Valchařová Poulová a jako hosté Anna Trojanová, Ivana Huspeková nebo Tereza Engelová, Kateřina Zapletalová, Jaroslava Košková a Barbora Kostkanová.

Sobotní představení je téměř vyprodané. Další repríza následuje 15. září dopoledne, další večerní uvedení bude 30. října na hlavní scéně.

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