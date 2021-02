Vedle D11 u Smiřic bude obří sklad, k dostavbě se blíží i hradecké haly CTP

Až se uprostřed prosince otevře úsek dálnice D11 od Hradce Králové do Jaroměře, u Smiřic by již mohla začít výstavba nové průmyslové zóny. Na místě někdejšího statku a kravína – hned u dálničního sjezdu – vznikne logistický areál pro stovky zaměstnanců.

Jasné je dokonce i to, kdo si ukousne největší podíl: podle výpisu z katastru nemovitostí je vlastníkem pozemků společnost Lidl.



V tu stejnou dobu by jen několik kilometrů odtud mohla vrcholit dostavba konkurenčního areálu. Načerno rozestavěné haly společnosti CTP u výpadovky na Třebechovice by se podle informací MF DNES měly pohnout ještě v první polovině letošního roku.

U Smiřic vyroste takzvaný Panattoni Park Hradec Králové rozdělený na severní a jižní zónu. Developer ve strategické lokalitě o rozloze 25 hektarů postaví dvě velké haly.

Ta jižní bude mít pět hektarů a podle investora nabídne až 900 pracovních míst, severní hala pro až 160 zaměstnanců bude mít rozlohu 2,5 hektaru skladovacích ploch a nyní prochází procesem vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA).



„Jih“ už má zároveň nájemníka. Zabydlí se tam centrální sklad Lidlu. Jen pro zajímavost, řetězec Lidl nedávno dokončil výstavbu největšího českého logistického centra v Buštěhradu u Kladna, kde má sklad o rozloze šest hektarů a investoval tam zhruba tři miliardy korun. Panattoni Park by měl být dokončen v roce 2022.



Odhadli jsme potenciál lokality u Smiřic

„Stejně jako je pro českou ekonomiku důležitý každý kilometr nové dálnice, je neméně důležité na tyto prostory navázat adekvátní infrastrukturu pro průmysl a logistiku,“ řekl Pavel Sovička, ředitel Panattoni pro Českou republiku i Slovensko.

„Jde o zásadní kroky k tomu, abychom Česko vrátili do mezinárodní soutěže o zahraniční investory. Do soutěže, z níž jsme kvůli covidové paralýze českých úřadů bohužel na čas vypadli. Lokalitu u Smiřic rozšiřujeme s vizí vybudovat u prodlužující se dálnice D11 logistické centrum s kritickou kapacitou pro zásobování celého Královéhradeckého a Pardubického kraje,“ uvedl Sovička.

„Pozemky se nacházejí na strategickém místě přímo u nově budované části dálnice D11 s vynikajícím spojením do Polska i Prahy. Naše práce zde začala již před několika lety, kdy se nám podařilo odhadnout výjimečný potenciál této lokality,“ navázal Lukáš Šaling, vedoucí transakcí společnosti CBRE, která na pozemky u Smiřic přilákala investora.

„Pozemky jsme poté exkluzivně představili Panattoni jako zajímavou příležitost na trhu. Současně s tím jsme také rovnou zprostředkovali i klienta, který větší část této nově vznikající logistické zóny poblíž Smiřic obsadí,“ řekl Lukáš Šaling.

Podle starosty Smiřic Luboše Tuzara (Volba pro Smiřice) se o vzniku průmyslové zóny jedná již devět let.

„Tu oblast jsme již v roce 2011 v územním plánu vyčlenili právě pro budoucí průmyslovou zónu, byli jsme jedním z iniciátorů a pro tento účel jsme před pěti lety vykupovali pozemky. Vítáme to nejméně ze dvou důvodů. Lidé ze Smiřic musí za prací většinou dojíždět, pak se také zásadně změní neutěšená lokalita s bývalým statkem a kravínem, kde se opakovaně tvoří černé skládky. Výrazně se promění také příjezd od Hradce Králové,“ upozornil Tuzar.

Dostavba CTParku nabírá i po smíru s městem zpoždění

Nedaleko od smiřických hal by už co nevidět měla začít dostavba projektu, který před pěti lety v Hradci Králové vzbudil velký rozruch.

Navzdory tomu, že od smíru radnice s firmou CTP uplynou již dva roky, dokončení takzvaného CTParku uvázlo na chybějícím stavebním povolení. Ukázalo se totiž, že během pětileté nucené „konzervace“ stavby pozbyla platnost některá povolení a společnost je musela administrativně oživit.

„Předpokládám, že dodatečné stavební povolení by mělo hladce projít a CTP už brzo zahájí stavbu. Myslím, že do konce letošního roku by mohlo být hotovo,“ řekl dobře informovaný zdroj redakce.

Společnost CTP se k dotazům MF DNES nevyjádřila, avšak dostavba by údajně mohla být dokončena ještě v letošním roce.

Velký smír Hradce Králové s investorem byl svázán nejen s 15milionovou kompenzací, ale také se slibem, že haly budou dobudovány do konce roku 2019. Poté se však zjistilo, že expirovala některá povolení, a začalo posunování: nejprve dostavba v polovině roku 2020, nejčerstvěji začátek na jaře 2021.

Rozestavěné haly podle CTP zůstaly v dobrém stavu

Přestože nedokončená stavba hyzdí výjezd z města již šest let, podle CTP je její kondice velmi dobrá. „Nosné konstrukce objektů jsou v bezvadném stavu. Nedokončené opláštění hal bude nutné částečně vyměnit. Všechny stavby jsou samozřejmě řádně zajištěny a zabezpečeny,“ řekl stavební ředitel CTP David Chládek.

„Co nejrychlejší dostavbu hal si přejeme opravdu všichni. Budu velmi potěšen maximálně rychlým řešením tak, aby CTPark v Hradci Králové byl dokončen a mohl fungovat podle představ společnosti CTP i města,“ konstatoval primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Až 80 procent nájemníků hal je podle CTP stálými partnery firmy, obsazenost hradeckého areálu je však zatím neznámá. „Každopádně CTPark si s Panattoni Parkem nebudou moc konkurovat. Smiřický areál je u dálnice, zatímco CTP je charakterově městský a oba mají typově jinou skladbu zákazníků,“ dodal oslovený expert.