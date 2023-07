Hradec opravil napřed palubovku obří haly, děravá střecha se dočká za rok

Velkou nepříjemnost museli řešit sportovci hradecké Slavie loni v dubnu. Zrovna když jejich hala hostila kvalifikaci volejbalistek do 19 let na mistrovství Evropy, liják protekl přes střechu a voda se dostala až na zánovní palubovku. Totéž se stalo letos na přelomu února a března.

Kbelíky a necky mají na Slavii vždy v pohotovosti. Nejspíš už příští rok však budou moci krizové náčiní uložit do skladu. Po mnoha letech volání o pomoc začne oprava střechy.

Hradečtí zastupitelé na začínající rekonstrukci koncem června schválili 29 milionů korun. Přestože hala stále ještě patří tělovýchovné jednotě, město investuje do svého. Obří hala do vlastnictví Hradce přejde v roce 2030, do té doby však bude potřebovat další obrovské investice.

Za posledních šest let do ní jen město napumpovalo přes 21 milionů. Vyměnila se palubovka, zmizet musely azbestové desky, rekonstrukcí prošly šatny či výměník.

Hala pro 30 tisíc lidí ročně

Opravy se stihly za pět minut dvanáct. Už před několika lety se mluvilo o tom, že hala by mohla být z bezpečnostních důvodů zavřena. Jen pro ilustraci: jednota má v deseti oddílech přes tisíc členů a v tělocvičně o rozloze 2 700 metrů čtverečních se ročně vystřídá 30 tisíc sportovců.

Podle pamětníků do střechy zatékalo už v roce 1991, kdy se budova slavnostně otevírala. Už v té době byla hala zralá na modernizaci. Budování začalo už v druhé polovině 70. let a stavba v Orlické Kotlině pustla déle než 15 let.

„Hala bude ve vlastnictví města od roku 2030. Rekonstrukce vždy začínají kvalitní střechou. Do haly zatéká a to je potřeba radikálně řešit,“ řekl Miroslav Hloušek (ODS), náměstek primátorky pro oblast městských organizací a sportu.

Minulé vedení města dokonce odhadovalo, že na celkovou rekonstrukci by bylo potřeba více než 100 milionů. Loňská provizorní oprava střechy stála Slavii asi 80 tisíc korun, ta letošní 100 tisíc.

„Je nejvyšší čas na celkovou opravu. Naštěstí nehrozí, že by se samotná střecha anebo nějaký vazník propadly. Tato oprava je předfinále, než hala půjde pod město. My se už brzo chystáme vypsat výběrové řízení s cílem vše stihnout v roce 2024. Projektová dokumentace napovídá cenu zhruba 29 milionů korun, ale ta by díky soutěži mohla být o něco nižší,“ uvedl předseda TJ Jakub Lejsek.

Další na řadě je zateplení

Střecha je jen začátek. Seznam dalších nutných investic je dlouhý. Průduchy vzduchotechniky jsou zalité betonem, na lávky pod stropem si nikdo vstoupit netroufne, okna nejdou zavřít, a protože hala není zateplená, je v ní půl roku zima. Provozní náklady stále jen astronomicky rostou.

Slavia se zároveň chce pustit do oprav sociálního zařízení, dožívá nejen osvětlení, ale i elektrorozvody a vodovodní potrubí, snem je nová světelná tabule, modernější sauna, vířivka, posilovna a montovaná tribuna.

„Teď bychom měli začít zpracovávat projektové dokumentace na zateplení haly i administrativní budovy včetně opravy její střechy a na výměnu boletických panelů, dopracujeme dokumentaci na vzduchotechniku. Musí to časově navazovat. Do roku 2030, tedy převodu haly na město, je potřeba stihnout co nejvíc oprav, protože ji budou provozovat pravděpodobně technické služby, a ty si nemohou dovolit převzít halu v tak hrozném stavu. Ale město je vstřícné,“ upozornil Jakub Lejsek.

Hala bude ještě sedm let patřit tělovýchovné jednotě. Kdyby ji darovala městu už nyní, hrozilo by jí riziko vrácení dotací, o které žádala. I proto se dohoda město - Slavia nerodila lehce. Jednota chtěla mít jistotu, že hala tu dál bude především pro její členy a oddíly, radnice se tedy zavázala, že objekt v následujících 50 letech neprodá či nedaruje jinému majiteli.

26. června 2020

Slavia také spustila akci „Zachraňme halu“. Sbírka zatím vynesla kolem 300 tisíc korun.

„Ty peníze držíme, máme je v rezervě, kdyby bylo potřeba něco narychlo opravit nebo vložit do projektové dokumentace. Také dvě opravy střechy jsme si platili ze svého. Nebylo by fér, kdybychom peníze chtěli jen od města,“ připomněl šéf klubu.

Než před čtyřmi lety došlo k výměně palubovky, na adresu Slavie přišel dopis od Českého volejbalového svazu s varováním, že pokud tu zůstane stará palubovka, Hradec nejenže přestane být častým cílem reprezentačních soustředění, ale nebude moci počítat ani s turnaji mládežnických výběrů.

Právě tehdy se začalo mluvit dokonce o demolici a stavbě úplně nové haly. Uvažovalo se také o tom, že zůstat by mohla jen nosná konstrukce. Teď je jasné, že největší sportovní halu v republice, kam se vedle sebe vejde šest volejbalových kurtů, město postupně zachrání.