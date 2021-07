Metrová krajta utekla chovatelce z terária, na zahradě vyděsila sousedy

Obyvatele rodinného domu v Chlumci nad Cidlinou na Královéhradecku vyděsil asi metrový had, který se plazil po jejich zahradě. Lidé spolu se sousedem chytili hada do krabice. Byla to krajta královská, která utekla z terária chovatelce bydlící nedaleko.