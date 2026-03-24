Dopravní podnik reagoval na útok hackerů laxně, zní kritika. Unikly emailové adresy

Autor:
  14:38
Dopravní podnik Hradce Králové (DPMHK) se stal terčem kybernetického útoku. Hackeři z emailu společnosti rozeslali podvodné phishingové zprávy. Když podnik chtěl varovat své zákazníky, odhalil jejich emailové adresy dalším uživatelům, kritizují hradečtí Piráti.

MHD v Hradci Králové | foto: Martin Veselý, MAFRA

„Pozor na podvodné emaily z účtu DPMHK. Z emailového účtu dopravního podniku byl v noci z 21. na 22. března 2026 neoprávněně odeslán podvodný (phishingový) email,“ uvedl Dopravní podnik v pondělí na svém Facebooku i webu.

„Tento email nebyl odeslán s naším vědomím a může obsahovat nebezpečný odkaz nebo přílohu. Email má předmět: ´Žádost o kontrolu a doplnění schvalovacích dokumentů´. Na tento email nereagujte. Neklikejte na odkazy v něm uvedené, případně jej smažte. Pokud jste na odkaz klikli nebo zadali jakékoli údaje, doporučujeme okamžitě změnit heslo případně kontaktovat Vaše IT oddělení. Situaci jsme již zabezpečili a přijali opatření, aby se neopakovala,“ píše podnik s omluvou na webu.

Piráti kritizují, že podnik nejednal rychleji a pak i pochybil ve snaze o dodatečný email poškozeným lidem.

„Neznáme rozsah útoku na dopravní podnik, jestli skutečně unikly v uvozovkách jen emaily, nebo i nějaká další citlivější data. Už ale víme, že dopravní podnik na situaci reagoval až v podstatě po dvou dnech, byť v těchto případech rozhoduje rychlost, aby co nejméně lidí na podvodný email kliklo nebo případně něco stahovalo do počítače. Je alarmující, že na takovou situaci nebyl dopravní podnik připraven,“ řekl radní a předseda komise pro IT Aleš Dohnal (Piráti).

Za největší přešlap považuje, že podnik zvolil cestu emailu z běžného emailového klienta a nechal adresáty v otevřené kopii. Každý příjemce tak nyní vidí seznam stovek emailů ostatních cestujících, zaměstnanců či dodavatelů. Jde podle něj o další únik dat a poškození by se na to měli připravit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Koncert Ortelu 8. 8. budí rozruch. Noční klid neposuneme, trvá na svém Hradec

Premium
V hradecké restauraci U Letců hraje Ortel opakovaně, kvůli srpnovému termínu je...

Drsné vzkazy o žalobě, náckovství, cenzuře i šikaně si už několik dní vyměňují město Hradec Králové a kontroverzní hudební skupina Ortel. Spor má kořeny již v minulém roce, nyní akceleroval po...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Kvůli stavbě křižovatky se tvořily kolony směrem z Polska. Kamiony kácely značky

V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní...

S omezením na silnici I/33 nedaleko hraničního přechodu musí počítat od pondělí řidiči v Náchodě. Stavbaři na okružní křižovatce poblíž Albertu začali budovat nový kruhový objezd, který napojí...

Soud prohrál, ale návrat dětí do opravené školy soused blokuje dál

Škola v Malšově Lhotě dostala zateplení a nová okna, uvnitř se vyměnily...

Dílčí vítězství má za sebou Hradec Králové v kauze přestavby základní a mateřské školy v Malšově Lhotě. Soused, který napadl stavební povolení kvůli tomu, že byl údajně opomenut, neuspěl s žalobou u...

Opilý řidič pronásledovaný policií úmyslně trefil protijedoucí auto, půjde do vězení

Obžalovaný Ondřej Mihálik dostal pravomocně 8 let vězení za pokus o vraždu autem

Osmiletý trest vězení dnes Vrchní soud v Praze potvrdil Ondřeji Mihálikovi, který před dvěma lety při honičce s policisty na Náchodsku strhl v opilosti auto do protisměru a způsobil vážnou nehodu....

24. března 2026  10:32

Silničáři podepsali smlouvy na úseky východočeských dálnic, stavby se rozjedou už brzy

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí podepsalo smlouvu na stavbu úseku dálnice D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Sdružení firem vybuduje tuto část za 4,33 miliardy korun bez daně. Už v pátek...

24. března 2026  9:42

Škodu za stovky milionů ustojí. Kuřice se do drůbežárny v Kosičkách vrátí v srpnu

Areál drůbežárny v Kosičkách, který zachvátila ptačí chřipka.

Škody po únorovém vybití velkochovu slepic v Kosičkách na Hradecku po nákaze ptačí chřipkou šplhají do stovek milionů korun. Všech 236 tisíc nosnic skončilo podle ředitele Podniku pro výrobu vajec v...

23. března 2026  18:55

Jel opilý a s pervitinem. Řidiče obvinili, že smetl auto a zabil jeho šoféra

Tragická nehoda dodávky a osobního auta u Kohoutova na Trutnovsku (27. června...

Po devíti měsících od tragické nehody dvou aut na silnici I/37 na Trutnovsku policie obvinila devětadvacetiletého řidiče dodávky. S největší pravděpodobností totiž právě on vážnou dopravní nehodu...

23. března 2026  9:58

V Krkonoších zmizelo šest čtyřkolek, policie zadržela dva cizince

Policie zadržela dva cizince, kteří v Krkonoších od loňského listopadu podle...

Policie zadržela dva cizince, kteří v Krkonoších od loňského listopadu podle kriminalistů ukradli šest čtyřkolek v hodnotě 1,2 milionu korun. Podezřelou dvojici ve věku 43 a 48 let zásahová jednotka...

23. března 2026  9:35

SBŠ Ostrava urval pro čtvrtfinále třetí místo. Trutnovský finiš smetl Hradec

Jesika Hibalová z KP Brno a ostravská Kateřina Káňová (v bílém) se snaží...

Basketbalistky SBŠ Ostrava zakončily nadstavbovou skupinu A1 vítězstvím 81:76 nad KP Brno. V přímém souboji o třetí místo porazily Královo Pole na domácím hřišti v lize počtvrté za sebou. Iva...

22. března 2026  13:24,  aktualizováno  20:24

Krok k bazénu pro potápěče. Převod pozemků si Dvůr Králové chce ohlídat

Nejhlubší bazén světa v italském Montegrotto Terme má hloubku 40 metrů.

O něco blíž ke stavbě unikátního bazénu pro hloubkové potápění za víc než 400 milionů korun má Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku. Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci mezi městem a...

22. března 2026  8:13

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

21. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:33

Auta dusí už i menší města, pomáhá zavedení automatů i odstavné plochy

Parkovací automat na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí

Nárůst osobní dopravy komplikuje život nejen ve velkých městech, s nadmírou aut se potýkají i menší sídla v regionu. Týniště nad Orlicí na Rychnovsku kvůli tomu zpoplatnilo parkování v centru,...

21. března 2026  7:23

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

20. března 2026  21:25

Jako před 130 lety, ale s chytrým skleníkem a sýrárnou. Budoucí farmáři mají hezčí školu

Někdejší stáje u školy v Kostelci nad Orlicí získaly po rekonstrukci původní...

Nové učebny, sklady, ale také skleník nebo prostory pro výrobu sýrů získala zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Přestavba někdejších stájí, které původnímu účelu neslouží už celé...

20. března 2026  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.