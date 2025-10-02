Průvod není školní akcí, ale občanskou iniciativou. I proto vedení gymnázia studenty podpořilo.
„Jsem na naše studenty hrdý, když vidím, že to, co je dlouhodobě učíme, nese ovoce – studenti umí vyjádřit svůj postoj k veřejnému dění, nejsou lhostejní a zasazují se za věci, na kterých jim záleží,“ napsal ředitel gymnázia v Hostinném Jan Kletvík v prohlášení na webu i na sítích.
Informaci o možných změnách na gymnáziích vynesl krajský opoziční zastupitel, starosta Tetína na Jičínsku a trojka kandidátky STAN v parlamentních volbách Matěj Hlavatý, na něhož se prý obrátili obyvatelé dotčených měst.
„Byli to učitelé, rodiče i zastupitelé, kteří se to dozvěděli a byli překvapeni. ANO zřejmě nechtělo, aby se to kdokoliv dozvěděl před volbami. Přijde mi šílené, že někdo ze své vůle takto rozhodne, aniž by to s někým probral. Nejednala o tom rada, výbor pro vzdělávání ani zastupitelstvo kraje. Mělo se to diskutovat i s městy,“ sdělil Hlavatý.
Podle náměstkyně hejtmana pro školství a současné volební jedničky ANO Jany Berkovcové jde zatím jen o myšlenku, která ještě musí projít diskuzí. Zatím se o ní hovoří pouze na krajském odboru školství. Ředitele škol oslovila, aby zjistila jejich názor.
„Uvažujeme utlumit osmiletá gymnázia tam, kde je nízký zájem a nízké skóre přijímacích zkoušek. Ale zatím je to ve fázi uvažování. Zrovna tak se díváme i na jiné obory středních škol, jestli nám někde něco nechybí, nebo nepřebývá,“ vysvětlila Berkovcová. Dodala, že diskuze v orgánech kraje teprve přijde.
Ani nenaplní třídy
Zmíněné školy kraj vybral proto, že mají v posledních letech problémy vůbec naplnit třídy osmiletého gymnázia.
Ředitel zemědělské školy a gymnázia v Hořicích Stanislav Neuman potvrdil, že zatím nešlo o pokyn, aby osmiletý obor neotevíral: „Zatím je to diskuze. Aby to mohl být pokyn, musely by to schválit orgány kraje. V Hořicích to však vzbudilo velký ohlas, protože kdykoliv kraj chystal reorganizaci školství, vždy v tom byly Hořice namočené a místní se o gymnázium báli.“
Podle datového portálu kraje se na hořické osmileté gymnázium loni hlásilo jen 30 dětí, přijato bylo 25. V Nové Pace mělo být 33 zájemců a 21 přijatých a v Hostinném 45 uchazečů a 19 přijatých. Letos podle dat státního Cermatu přijalo osmileté gymnázium v Hostinném rovněž 19 studentů. Ředitelé však upozorňují, že statistiky nereflektují další kola přijímacích řízení a především počty dětí, které v září skutečně nastoupí.
„Demografická křivka mluví v náš neprospěch. Letos máme v primě 29 dětí, loni jich bylo jen 16,“ sdělil ředitel Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace Pavel Matějovský.
„Letos jsme měli kapacitu v Hostinném 30 dětí, nastoupilo jich 15,“ řekl dříve Seznam Zprávám ředitel tamního gymnázia Jan Kletvík.
Pak ale dostal zákaz o tématu hovořit s médii a dotazy iDNES.cz odkázal na kraj. „Nemohu pro média komentovat, obraťte se na tiskové oddělení kraje,“ sdělil ředitel Kletvík. Podobné nařízení měli dostat plošně ředitelé středních škol, pro iDNES.cz to potvrdili další z různých částí kraje.
Místo rušené třídy by vznikla nová čtyřletá
Plán kraje nemá podle ředitelů znamenat zrušení víceletých oborů, ale pouze jejich utlumení.
„Dokud tu bude poslední student osmiletého gymnázia, nemohou ho vymazat z rejstříku. Osm let to tam bude zanesené,“ upozornil Neuman. „Protože nedochází k výmazu, pokud by se zlepšila demografická situace, mohl by se obor opět otevřít,“ doplnil Matějovský.
Podle Jany Berkovcové nedojde k rušení tříd, protože školy by měly místo osmiletého oboru otevřít další třídu čtyřletého gymnázia a v Nové Pace pedagogického lycea.
„Potřebujeme rozšířit kapacity pro deváťáky. Počty nebudou ubývat, učitelé nemusí mít strach, že by se propouštělo. Odborníci ve vzdělávání se shodují, že rozšiřování kapacit čtyřletých gymnázií cestou útlumu osmiletých je správný směr,“ upozornila Berkovcová.
Podle bývalého ředitele Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové, opozičního zastupitele kraje a lídra kandidátky SPOLU Matěje Ondřeje Havla (TOP 09) je záměr sice překvapivý, avšak odpovídá dlouhodobému záměru ministerstva školství:
„Strategie 2030+ hovoří o tom, že nabídka všeobecně vzdělávacích oborů by se měla rozšiřovat a že v páté třídě odchází příliš mnoho dětí.“
V kraji je 12 gymnázií, které nabízí osmileté studium. Celkem loni otevřely 422 míst, na které se hlásilo 1 150 dětí. Největší zájem byl o církevní Biskupské gymnázium v Hradci Králové, kam přišlo 330 přihlášek. Horší situace je u středoškolských oborů.
Podle agentury PAQ Research nabízejí střední školy a gymnázia v kraji jen 23 procent míst na všeobecných oborech. Strategie 2030+ přitom uvádí, že nabídka všeobecných oborů by měla dosáhnout až 50 procent.
„Na osmileté obory se berou v podstatě všichni, proto bych raději uvolnila místa pro deváťáky, kteří bojují o každé místo. Ještě ale není jisté, zda změny přijdou příští školní rok, nebo ten další,“ zdůvodnila Jana Berkovcová.
Starosta Tetína však upozornil, že případná redukce osmiletých oborů by zasáhla do malého regionu na hranici okresů. Všechny tři školy jsou od sebe blízko. „Kam se děti od nás mají přihlásit a jak se tam budou dostávat? Dopravní situace pro desetileté děti bude neúnosná. Do Hradce jsou to od nás tři přestupy,“ upozornil Matěj Hlavatý.
Za zachování oboru vznikla i petice.