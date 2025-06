Kolárovo divadlo v Polici nad Metují bude od pátku do neděle hostit amatérské divadelní soubory z celého kraje. Ty se budou ucházet o přízeň porotců a diváků postupové přehlídky HROM do Police.

Cesta do Wroclawi zrychlí. Poláci dávají do silnic miliardy, staví i Česko

Až se za pár let řidiči z východu Čech vydají do polské Wroclawi, měli by do cíle dorazit rychleji a pohodlněji než dosud. Poláci plánují rozšířit silnici do Klodzka. Češi staví obchvat Náchoda a...