Příběh začal už v roce 2022. Tehdy se Jaroslav Pich, který je v Libňatově starostou, vypravil s kamarádem na týdenní dovolenou do západoafrické Gambie.
„Ubytovali jsme se v chatovém resortu a seznámili se s jeho majitelem Laminem. Bavili jsme se o životě v Gambii a u nás. Říkal nám, že všechno, co v Evropě už nepotřebujeme, jim se hodí, ať už jsou to stará auta nebo oblečení. Sblížili jsme se, vzali si na sebe číslo a i po návratu do Čech zůstali v kontaktu,“ říká.
Přišlo nám to oběma tak šílené, že jsme si říkali, že to musíme udělat.