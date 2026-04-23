Toyen, Štyrský, Kolářovi, Válovy. Galerie zkoumá tvorbu slavných párů

Co je doma, to se počítá. Nejde o kdysi populární českou komedii, ale o další pozoruhodnou výstavu v královéhradecké Galerii moderního umění (GMU), jež se osvícenou dramaturgií snaží o nové pohledy na zažité vnímání stylů či technik. Dnes v 18 hodin otevře expozici věnovanou partnerským dvojicím ve výtvarném umění.
Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka GMU)

Anna Macková, Bodlák, 1931, dřevoryt, papír, 41,5 × 50 cm (sbírka GMU)
Linka Procházková, Žena s kyticí, 1937, litografie, papír, 21 × 29,5 cm (sbírka...
Antonín Procházka, Hudba, olej, plátno, 60 × 72 cm (sbírka GMU)
Interaktivní socha Dušana Zahoranského
Kurátorka Anna Horák Zemanová se věnuje fenoménu tvorby partnerů. Vedle ikonických dvojic jako Toyen a Jindřich Štyrský či Běla a Jiří Kolářovi představuje i méně známé, často opomíjené autory.

„Do podoby uměleckých děl vždy vstupovaly dobové podmínky, osobní příběhy, ale i přítomnost blízkého člověka. Výstava se zaměřuje právě na tento fenomén,“ říká mluvčí GMU Pavla Rousková.

„Pozornost přesouvá na vztahy manželských či životních dvojic, jejichž osobní i tvůrčí dráhy se odehrávaly na pozadí dějinných zvratů 20. století. Divák má možnost sledovat, jak se vztahy promítaly do výběru témat, technik, stylu i do způsobu, jak umělci reflektovali realitu doby,“ přibližuje.

Dvě vernisáže

Vernisáž výstavy Co je doma, to se počítá v Galerii moderního umění v Hradci Králové se koná 23. dubna od 18 hodin, výstava potrvá do 1. listopadu.

Před budovou současně odhalí Přání od Dušana Zahoranského, k vidění bude do 11. října. Více na webu galerie.

„Životopisy často obsahují poznámku o možném vlivu partnera na dílo či společnou inspiraci ve sdíleném prostředí. Většinou však nemáme možnost tyto podobnosti nebo rozdílná pojetí stejného námětu porovnat vedle sebe v přímé konfrontaci,“ vysvětluje podnět k projektu kurátorka Anna Horák Zemanová.

V královéhradecké galerii tak lze vedle sebe vidět například struktury zachycené ve fotografiích Emily Medkové spolu se strukturálními malbami Mikuláše Medka, porovnávat rozdílné pojetí stejného námětu u sester Válových nebo sledovat přímou citaci Bohumíra Komínka v malbách Miroslavy Zychové.

„Od moderny přes socialistický realismus až po konceptuální umění – v každém období lze nalézt rozdílné vrstvy vzájemného působení,“ míní kurátorka, jež se zaměřuje na akční umění a site specific a vystudovala ateliér Performance Jiřího Kovandy a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Zastoupené páry

Linka Procházková (1884–1960) & Antonín Procházka (1882–1945)

Anna Macková (1887–1969) & Josef Váchal (1884–1969)

Augusta Nekolová (1890–1919) & Jaroslav Jareš (1886–1967)

Toyen (1902–1980) & Jindřich Štyrský (1899–1942) & Jindřich Heisler (1914–1953)

Marie Wagnerová-Kulhánková (1906–1983) & Josef Wagner (1901–1957)

Běla Kolářová (1923–2010) & Jiří Kolář (1914–2002)

Jitka Válová (1922–2011) & Květa Válová (1922–1998)

Adriena Šimotová (1926–2014) & Jiří John (1923–1972)

Eva Kmentová (1928–1980) & Olbram Zoubek(1926–2017)

Emila Medková (1928–1985) & Mikuláš Medek (1926–1974)

Zdena Fibichová (1933–1991) & Vladimír Preclík (1929–2008)

Zorka Ságlová (1942–2003) & Jan Ságl (1942)

Miroslava Zychová (1945) & Bohumír Komínek (1944–1999)

Světlana Pavlíčková (1954) & Radoslav Pavlíček (1952)

Výstava sleduje, jak se dynamika vztahů během 20. století vyvíjela. Nepřímo reflektuje proměňující se postavení žen v domácnosti, uměleckém světě i ve společnosti.

„V kontextu začátku 20. století byli jako první manželský pár na české umělecké scéně přijímáni Linka a Antonín Procházkovi. Přestože byla Procházková dlouho vnímána ve stínu svého partnera, dnes je oceňována jako svébytná autorka, jejíž práce přináší důležitý ženský hlas do příběhu české moderny,“ uvádí kurátorka.

Chybět nemohou ani známé dvojice Adriena Šimotová a Jiří John, Eva Kmentová a Olbram Zoubek nebo Zorka a Jan Ságlovi. Ve vzájemné konfrontaci lze sledovat díla Anny Mackové a Josefa Váchala nebo práce Toyen a Jindřicha Štyrského a Jindřicha Heislera.

Z Královéhradecka se představují sochaři Marie Wagnerová Kulhánková a Josef Wagner či Světlana a Radoslav Pavlíčkovi, textilní výtvarnice, krajkářka a konceptuální umělec.

„Výstava ze zdejších sbírek i ze zápůjček otevírá otázku viditelnosti a uznání – nakolik byla tvorba jednoho z partnerů v minulosti zastíněna výraznější či slavnější osobností druhého a zdali dnes věnujeme dostatečnou pozornost opomíjeným tvůrčím hlasům, jejichž dílo je stejně kvalitní. Dialogy vybízejí k hlubšímu zamyšlení, jak zásadní roli hraje lidská blízkost v umění a do jaké míry je partnerství ovlivňováno historickými okolnostmi a společenskými konvencemi,“ říká Pavla Rousková.

Za pozornost stojí i nedávno otevřená stálá expozice České umění 20. století a jeho škatulky, galerie jí věnovala dvě patra.

Před galerií napište své Přání

Jak je u hradecké Galerie moderního umění (GMU) zvykem, vstoupí i na Velké náměstí, kde stojí už důmyslná vyhlídka Corral poukazující na přeparkovanou bídu historického centra. Od čtvrtka před secesní budovou bývalého Záložního úvěrního ústavu může každý vyslovit své Přání.

Interaktivní sochu od Dušana Zahoranského tvoří dva sloupy, mezi nimiž je napnuto pět ocelových lanek. Na nich visí písmena abecedy, se kterými lze manipulovat a sestavovat z nich různá slova na pět písmen. Prostorový objekt vybízí k literární hravosti nebo zanechání vzkazu dalšímu návštěvníkovi.

„Intervence Dušana Zahoranského, etablovaného sochaře a pedagoga pražské Akademie výtvarných umění, vytváří dialog mezi uměleckým dílem, divákem i diváky navzájem. Umístěním sochy před svou budovu královéhradecká galerie pokračuje v obohacování veřejného prostoru na Velkém náměstí,“ uvádí ředitel galerie František Zachoval.

Přání vzniklo v roce 2015 pro pražskou venkovní galerii ProLuka pod kurátorskou záštitou Denisy Václavové a Krištofa Kintery ve spolupráci s festivalem 4+4 dny v pohybu. Instalace na Velkém náměstí volně navazuje na koncepci výstavy Umění interakce, která se v GMU konala do března.

Sochař a pedagog (1972) patřil v 90. letech ve slovenském prostředí mezi klíčové tvůrce kombinující video, fotografii a sochařské postupy. Jeho tvůrčí přístup je charakteristický spojením tradičního sochařského řemesla s konceptuálními postupy.

„Autor vychází z teze, že verbální symbolika a rodný jazyk od raného věku určují naše abstraktní uvažování a způsob, jakým si v mysli ustanovujeme okolní svět. Umění vnímá jako nástroj, který pomáhá odhalovat manipulaci a rozvíjet nové způsoby sdílení myšlenek a emocí,“ říká mluvčí GMU Pavla Rousková.

Nejčtenější

V Krkonoších „kvete“ sníh. Vzácný jev zkoumají vědci, ohrožuje ho změna klimatu

Eva Hejduková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zkoumá jev...

V Krkonoších „kvete“ sníh. A to i mezi stromy na dně Labského dolu v nadmořské výšce okolo 1 050 metrů, kde jev takzvaných sněžných květů třetím rokem zkoumají vědci z Univerzity Karlovy. Neobvyklé...

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

OBRAZEM: Hřebenovku na Luční boudu prorazila fréza, poslední sníh rozpustí slunce

Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026).

Cesta z Výrovky na Luční boudu na hřebenech Krkonoš je po zimě opět sjízdná. Sněžná fréza v pátek dopoledne prorazila poslední sněhovou bariéru, která se držela mezi Luční boudou a Památníkem obětem...

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Město už má pro ně jména

Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)

Pohraniční Broumov na Náchodsku má zpět svou atrakci – pár čápů bílých. Už skoro týden se dvojice zabydluje přímo na Mírovém náměstí. Ptáci přece jen vzali zavděk betonovým sloupem, který pro ně na...

Toyen, Štyrský, Kolářovi, Válovy. Galerie zkoumá tvorbu slavných párů

Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka...

Co je doma, to se počítá. Nejde o kdysi populární českou komedii, ale o další pozoruhodnou výstavu v královéhradecké Galerii moderního umění (GMU), jež se osvícenou dramaturgií snaží o nové pohledy...

23. dubna 2026  12:41

Spor o zónu ve Dvoře Králové. Smlouvu jsme neporušili, říká majitelka Karsitu

Výrobce autodílů Karsit má závody v Jaroměři na Náchodsku, v Hradci Králové a...

Předvolební alibismus a snaha odvést pozornost od skutečného problému. Tak majitelka skupiny Karsit Group SE Kamila Kaiserová hodnotí počínání Dvora Králové nad Labem, který chce vypovědět smlouvu o...

23. dubna 2026  8:58

Firmy vzkřísily šanci na získání zakázky na stavbu náměstí, uspěly u šéfa ÚOHS

Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí.

Stavební firmy Stako a Smola HK uspěly u předsedy antimonopolního úřadu s rozkladem proti tendru města Hradce Králové na stavbu náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren. Mají tak naději, že...

22. dubna 2026  16:36

Majáles se vrací k Flošně. Bude průvod, alegorický vůz sveze Vypsanou fiXu

Hradecký festival Majáles a jeho návštěvníci (20. dubna 2018)

Ke koupališti Flošna se v sobotu 25. dubna po dvaceti letech vrátí festival, který v Hradci Králové tradičně otvírá letní hudební sezonu. Hradecký Majáles nabídne dvě pódia, přes dvacet interpretů a...

22. dubna 2026  14:45

V Krkonoších „kvete“ sníh. Vzácný jev zkoumají vědci, ohrožuje ho změna klimatu

Eva Hejduková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zkoumá jev...

V Krkonoších „kvete“ sníh. A to i mezi stromy na dně Labského dolu v nadmořské výšce okolo 1 050 metrů, kde jev takzvaných sněžných květů třetím rokem zkoumají vědci z Univerzity Karlovy. Neobvyklé...

22. dubna 2026  10:22

Křižovatku Mileta otevřou po dvouleté přestavbě. V Hradci snad ubydou kolony

Dělníci dokončují stavbu, nejrušnější hradecká křižovatka Mileta se řidičům...

Poslední dny zbývají do otevření nové křižovatky Mileta, největší dopravní stavby uvnitř Hradce Králové za několik desetiletí. Otravné uzavírky, komplikace pro řidiče, cestující v MHD i cyklisty...

21. dubna 2026  15:56

Čápi vzali na milost sloup, když jim Madonu zakryli. Město už má pro ně jména

Čápi si chystají hnízdo na Mírovém náměstí v Broumově. (16. dubna 2026)

Pohraniční Broumov na Náchodsku má zpět svou atrakci – pár čápů bílých. Už skoro týden se dvojice zabydluje přímo na Mírovém náměstí. Ptáci přece jen vzali zavděk betonovým sloupem, který pro ně na...

20. dubna 2026,  aktualizováno  21. 4. 13:38

Opilý šofér se zběsile řítil městem, snažil se ujet přes pole. Hlídka střílela

Hlídce v Hradci ujížděl opilý řidič, prostřelili mu pneumatiky

Projížděl křižovatkami na červenou, porušoval pravidla, řítil se rychlostí až 160 km/h. Nebezpečně jedoucího osmatřicetiletého řidiče pronásledovala policejní hlídka v Hradci Králové. Dostihli ho až...

21. dubna 2026  13:01

Muže viní, že ubil družku a znásilnil nezletilou. Policie ho žene před soud

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat muže, který loni v srpnu ve Vrchlabí zbil partnerku tak, že na následky zranění zemřela. Kromě ublížení na zdraví s následkem smrti byl obviněn z pohlavního zneužívání,...

21. dubna 2026  10:07

V Česku se objevilo první tornádo letošního roku, potvrdili meteorologové

Tornádo zachycené na Jičínsku

Víkendová předpověď meteorologů, že se vyskytnou bouřky, se bohatě naplnila. Nejvíce se jich objevilo na severu Čech. Na Královéhradecku, východně od Jičína, navíc odborníci potvrdili výskyt slabého...

20. dubna 2026  8:41,  aktualizováno  15:05

Vzácné mokřady straší hrozba těžby štěrkopísku. Chraňte vodu, žádá spolek

Premium
Za rybníkem ve Starém Plese jsou pozemky, které koupila hradecká stavební...

Hrozba těžby štěrkopísku donutila obyvatele Starého Plesu k sepsání otevřeného dopisu radnici v Jaroměři. Obávají se o pitnou vodu, nejistí jsou z nového stavebního zákona. Starosta zmírnil dřívější...

20. dubna 2026

Hradecký kouč Horejš: Poháry? Mám teď jen letenky na dovolenou

Hradecký trenér David Horejš se raduje z vítězného gólu svých hráčů proti...

Fotbalisté Hradce porazili po Spartě a Jablonci i vedoucí Slavii a v této sezoně tak vybojovali výhru nad aktuálně třemi nejlepšími týmy v soutěži. Navíc je výhra potvrzuje ve skupině, v níž se bude...

20. dubna 2026  9:56

