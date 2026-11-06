Sprejer v Hradci nepolevuje, starostu vesnice napadá dalšími nápisy

V druhé polovině října vandalové poničili i takzvanou Galerii cti u křižovatky Koruna.
O tom, že ve všech případech velmi pravděpodobně jde o stejné sprejery, svědčí nejen motiv, ale i hanlivé nápisy ve slovenštině. První útoky starosta Stračova Luděk Homoláč zaznamenal již před volbami.
V obci se zhruba 300 obyvateli, vzdálené od Hradce asi dvacet kilometrů, kandidovalo ve volbách pouze uskupení Sdružení nezávislých kandidátů obce Stračov a starosta úřadující už 20 let dostal nejvyšší počet preferenčních hlasů.
„Vše začalo již na začátku října. Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, víc dělat asi ani nemůžu. Samozřejmě bych si přál, aby se člověk, který dehonestuje mé jméno a poškozuje cizí majetek, ze všeho zodpovídal. Pevně věřím, že ho Policie České republiky s přispěním občanů dopadne,“ řekl již po poničení hradecké Galerie cti pro iDNES.cz Homoláč.
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20. října 2026
V prvním případě odhadla radnice škodu na desítky tisíc korun. Vandal poničil někdejší komunistický památník, který prochází proměnou na umělecké dílo s motivem psa požírajícího pěticípou hvězdu.
„Podali jsme podnět na trestní stíhání, protože nám vznikla poměrně velká škoda,“ uvedl Jan Slavík, vedoucí odboru správy majetku města na hradeckém magistrátu.
Podle policie jsou pachatel či pachatelé zatím stále neznámí. „Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Hradci Králové se zabývají jednotkami případů pomalování veřejných ploch na Královéhradecku s nápisy směřující proti jednomu ze starostů z Hradecka,“ uvedla policejní mluvčí Martina Jandová.
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Komunistickou Galerii cti mění umělci, teď se tam objevil hanopis na starostu
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů poškození cizí věci a křivého obvinění. Mluvčí odmítla upřesnit počet míst, kde se nápisy objevily.