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Komunistickou Galerii cti mění umělci, teď se tam objevil hanopis na starostu

Petr Záleský
  16:55
Sotva se v Hradci Králové začal proměňovat obludný betonový památník, který kdysi oslavoval komunismus a místní úderníky, posprejovali jej neznámí vandalové. Na přední straně někdejší Galerie cti a dlouhého betonového panelu se začátkem týdne objevily hanlivé nápisy, které urážejí starostu nedalekého Stračova.

Galerii cti se vandalové dosud spíš vyhýbali. Dva betonové bloky dlouhé dohromady 15 metrů s pěticípou hvězdou uprostřed u křižovatky Koruna straší přitom v centru Hradce i bezmála 38 let po převratu.

Obří nápisy nasprejované černou barvou ve slovenštině jsou jasně čitelné i pro řidiče jedoucí po frekventované Gočárově třídě. Kromě urážek starosty obce ležící asi 19 kilometrů od Hradce Králové obsahují i pravopisné chyby a jsou po celé délce bývalého památníku.

Věřím, že ho dopadnou, říká starosta

Pro starostu Stračova nejsou nasprejované urážky novinkou. „Vše začalo asi před třemi týdny. Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, víc dělat asi ani nemůžu. Samozřejmě bych si přál, aby se člověk, který dehonestuje mé jméno a poškozuje cizí majetek, ze všeho zodpovídal. Pevně věřím, že ho Policie České republiky s přispěním občanů dopadne,“ řekl starosta Luděk Homoláč, který se s urážlivými nápisy poprvé střetl krátce před nedávnými volbami.

Vandal posprejoval někdejší Galerii cti v centru Hradce Králové, na její proměně pracuje atelier collcoll. (20. října 2026)
Vandal posprejoval někdejší Galerii cti v centru Hradce Králové, na její proměně pracuje atelier collcoll. (20. října 2026)
Vandal posprejoval někdejší Galerii cti v centru Hradce Králové, na její proměně pracuje atelier collcoll. (20. října 2026)
Vandal posprejoval někdejší Galerii cti v centru Hradce Králové, na její proměně pracuje atelier collcoll. (20. října 2026)
21 fotografií

V obci ve volbách kandidovalo pouze uskupení Sdružení nezávislých kandidátů obce Stračov a Luděk Homoláč jako lídr dostal nejvyšší počet preferenčních hlasů. Starostou je už 20 let a Stračov se pod ním v roce 2015 stal krajskou vesnicí roku.

„Informaci o poškozeném památníku jsem dostal dnes ráno. Je to běs a samozřejmě všechno to jsou nesmysly, které urážejí člověka, jenž ani nepochází z Hradce Králové. Je to naprosto nepochopitelné a škoda je o to větší, že si vandal vybil zlost na majetku města,“ upozornil v úterý Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast architektury a urbanismu.

Podle Záruby snad nasprejované urážky půjde šetrně odstranit: „Údajně to půjde, i když netuším, jestli beze zbytku. Samozřejmě to město bude i něco stát.“

Hvězdu už žere pes

Vše se stalo jen několik dnů poté, co betonovou Galerii cti opustil tvůrčí tým umělkyně Anny Fiedlerové z ateliéru collcoll. Památník se totiž konečně začal měnit.

Mohutný panel, z něhož před lety shlížely fotografie zasloužilých hradeckých komunistů a stachanovských úderníků, se zásadním způsobem promění především ideově. Zatímco dříve představoval rudou historii Hradce Králové a temnou dobu totality, mladí umělci už do betonu promítli úplně novou symboliku.

Kladivy, majzlíky, dláty a úhlovými bruskami do panelů vyřezali motiv psa s ohnivýma očima pocházející z hradeckých pověstí. Pes proskakuje mezi oběma panely a sežraná hvězda mizí v jeho břiše. Pěticípý symbol útlaku se navíc z větší části zasype a celý památník bude v blízké budoucnosti sloužit spíš jako edukační lavička.

Zachovaný by měl zůstat neúplný nápis Lid je hlavním tvůrcem dějin, který je stále dobře čitelný na kratším pětimetrovém panelu.

Vítězové architektonicko-výtvarné soutěže na přeměnu Galerie cti mají z větší části hotovo, po odstranění urážlivých nápisů bude následovat úprava celého prostoru a malého náměstí u křižovatky Koruna.

Příběh vydrápaný do zdi

Podle umělkyně a autorky kresby pozměňující symboliku hradeckého památníku Anny Fiedlerové podobných reliktů komunismu ubývá a přestože jsou ohavné, bylo by až příliš jednoduché se jich zbavit.

Z totalitní galerie cti je zeď hanby. Hradec zvažuje, co s betonovým monstrem

„My jsme bourat a zapomenout rozhodně nechtěli, ta zeď je do určité míry unikát. Paměť je důležitá věc a my bychom byli rádi, kdyby si Hradečáci k té zdi vytvořili nějaký nový vztah. Pes s ohnivýma očima vychází z místních pověstí a přichází lidem na pomoc. Díky svým očím má jiný pohled na svět. Říká nám, že hvězda je problém, a proto ji sežere. Je to vlastně příběh vydrápaný do zdi,“ řekla Anna Fiedlerová, která sama s kladivem a dlátem na začátku října řezala do nepoddajného betonu.

„Chtěli bychom, aby to bylo příjemné místo, aby tady vznikaly příběhy. Zabýváme se nedávnou historií, kterou naši rodiče a prarodiče mají v živé paměti. Teď bude následovat konzervace a částečné zasypání zdi, která se díky tomu přiblíží. V další fázi přibude pahorek, který zakryje hvězdu a vidět bude jen pes. Letos by zeď měla být hotová, po nás nastupují krajináři, kteří budou pokračovat.“

Změnit se má nejen památník, ale i prostor včetně ulic U Koruny a Sukových sadů.

„Počítáme s absencí bariér a pestrým mobiliářem s různorodým využitím. Hlavní travnatá plocha kolem monumentu nabídne příjemný pobytový a zelený prostor. Zároveň zde budou vytvořeny i vícedruhové aleje stromů,“ uvedl Adam Záruba, podle něhož by práce měly začít v roce 2029.

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