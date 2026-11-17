„Staráme se o neurologické a ortopedické pacienty, ale třeba i psí sportovce, štěňátka, geriatrii, zkrátka všechno, na co si vzpomenete. Je dobré chodit i na takzvaná STK, jak já říkám. Je to preventivní prohlídka, stejně jako lidé chodí k lékaři nebo fyzioterapeutovi,“ vysvětluje Konečná.
Co se odehrává tady v kynologickém areálu v Rybitví, kde rozhovor vzniká?
Pořádám kruhový trénink Dog Fitness, zaměřený na celé tělo. Snažím se to zkombinovat tak, aby si pejsek procvičil přední i zadní tlapky. Nejdříve je potřeba se rozehřát, což je důležitá součást všeho, co děláme. Zvíře se prokrví a trochu se nastartuje i majitel. Vy byste také nechtěl jít běhat maraton bez protažení. Cvičíme půl hodiny až 40 minut. Na závěr je trochu času, aby se psi zklidnili a mohli jít domů.
Je potřeba být opatrný se schody, protože štěňata ještě nemají uzavřené růstové plotýnky.