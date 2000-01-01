náhledy
Cesta z Výrovky na Luční boudu na hřebenech Krkonoš je po zimě opět sjízdná. Sněžná fréza v pátek dopoledne prorazila poslední sněhovou bariéru, která se držela mezi Luční boudou a Památníkem obětem hor. Letos měla menší práci než v jiných letech, protože sněhu se na hřebeni udrželo méně. Frézování probíhá v tomto úseku pravidelně kolem poloviny dubna, aby se cesta zprůjezdnila pro zásobování i záchranné složky. Okolní cesty jsou již bez sněhu a závěj by znamenala nutnost překonat sníh například v rolbě nebo na skútru.
Autor: David Taneček, ČTK
Tadeáš Hlinka jezdí s frézou na hřebeny už 16 let. Letos jako poslední prorážel sníh mezi kaplí a Luční boudou.
Letošní zima byla celkem mírná, podle Hlinky bylo v traverzu před Luční boudou nejméně sněhu za celou dobu, kdy se o jarní zprovoznění cesty stará.
Autor: Tomáš Plecháč, MF DNES
Fréza ukusuje vrstvy sněhu z cesty mezi Výrovkou a Luční boudou, kde se díky závětrné straně hory drží nejdéle. Letos tam bylo půl metru až metr sněhu.
Fréze pomáhá s rolbou také spolumajitel Luční boudy Stanislav Beneš, který odhrnuje měkčí sníh do stran. Pomáhá tak třeba odklidit odfrézované nánosy sněhu.
Likvidace zbytků sněhu po zimě je na horských cestách důležitá kvůli rychlé dostupnosti záchranářů i zásobování. Když se střídá asfalt a sníh, musejí horští záchranáři také střídat různá vozidla, aby terénem projeli.
Frézování cesty k Luční boudě trvá většinou tři až pět hodin. Letos to měl Tadeáš Hlinka hotové za 2,5 hodiny.
Podle Stanislava Beneše byla letos sněhová stěna u cesty jen třetinová než v jiných letech. Boudař to přisuzuje jinému proudění větrů.
Protažená cesta usnadňuje pohyb v horách i turistům. Cesta kolem obřích sněhových mantinelů je pro ně netradičním zážitkem.
Slunce brzy rozpustí i poslední zbytky ledu, které po fréze na asfaltu zůstaly.
Frézování probíhá tradičně v dubnu, většinou kolem poloviny měsíce. Loni to bylo 14. dubna, předloni už 8. dubna.
Zásobovací horská cesta vede z Pece pod Sněžkou přes Růžohorky kolem Výrovky a končí u Luční boudy. Vjezd je možný jen s povolením Správy Krkonošského národního parku (KRNAP).
Sníh se v Krkonoších drží ještě na hřebenových loukách. Podle Horské služby bylo v pátek ráno u Luční boudy asi 40 centimetrů mokrého sněhu.
