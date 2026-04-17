OBRAZEM: Hřebenovku na Luční boudu prorazila fréza, poslední sníh rozpustí slunce
Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny
Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v...
Návštěvníky až lituji, říká Kinský coby průvodce zámkem. Synovi svěří lesy
Rád se nechá unést publikem a při vyprávění zabíhá z odbočky do odbočky. František Kinský připouští, že prohlídky Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku s ním nikdy netrvají pod dvě hodiny....
Sloup s Madonou už zase obhlížejí čápi, náhradní se jim nelíbí. Město zakročilo
Čápi se letos opět vrátili na Mírové náměstí v Broumově, kde loni nezkušený pár postavil hnízdo přímo na barokním sloupu s Madonou. Třebaže tehdy město vztyčilo náhradní podložku, ptáci nové bydliště...
Cesta z Výrovky na Luční boudu na hřebenech Krkonoš je po zimě opět sjízdná. Sněžná fréza v pátek dopoledne prorazila poslední sněhovou bariéru, která se držela mezi Luční boudou a Památníkem obětem...
Hradec má varianty spojky severního obchvatu a D11, musí přesvědčit stát
Vyhledávací studie ukázala, že vhodnější napojení severního obchvatu Hradce Králové neboli tangenty s dálnicí D11 je možné. Když město loni v létě zadalo zpracování alternativního napojení, o...
Od června budou řidiči u Hradce Králové jezdit po části budované D35
Zhruba ve druhé polovině června by se měla doprava ze silnice I/35 u Všestar nedaleko Hradce Králové přesunout na asi kilometr dlouhý úsek budované dálnice D35. Převedení dopravy umožní stavbařům...
Ignorujete statistiky i odborníky. Lidé spílají kraji kvůli rušení interny
Je to fraška, místo besedy jste nám jen oznámili verdikt. Obyvatelé Nového Bydžova na Hradecku kritizují Královéhradecký kraj za zrušení tamního lůžkového oddělení interny. Bez odpovědi zůstaly i...
Číčo, vítej! Chrudimský talent se ukázal v Ústí, co ví o sázkařském maléru?
Mluvilo se o něm jako o zázračném dítěti ústeckého fotbalu. Druhou ligu okusil Adam Čičovský už v 17 letech, ve dvaceti nakoukl do nejvyšší soutěže v teplickém dresu. Když ho pak loni v létě...
Cesta z Výrovky na Luční boudu na hřebenech Krkonoš je po zimě opět sjízdná. Sněžná fréza v pátek dopoledne prorazila poslední sněhovou bariéru, která se držela mezi Luční boudou a Památníkem obětem...
Lávka je od Vánoc hotová, kvůli přeložce kabelu ji nemohli otevřít
Už od prosince stojí v centru Rychnova nad Kněžnou nová ocelová lávka s dřevěnou mostovkou. Přestože pozinkovaná konstrukce na Pelclově nábřeží je prakticky hotová, dílo stále není dokončené a...
Zoo ukázala dvoutýdenní hyenky hřivnaté, budou pojistkou pro Afriku
Další čtyři hyenky hřivnaté se narodily v zoo ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Safari park získal chovný pár před třemi lety a nyní jde o už třetí vrh. Matka nyní o mláďata pečuje a čeká se,...
Lyžování v Krkonoších skončí do konce týdne. Z Harrachova popsali, jaká byla sezona
Lyžařská sezona v Krkonoších skončí nejpozději tuto neděli, kdy provoz ukončí poslední otevřený skiareál v Harrachově na Jablonecku. Podle zástupce ředitele střediska Ondřeje Zemánka bude přesný...
Atmosféra i příběh. Zážitkovou prohlídkou roubeného kostela provází herec Plesl
V dřevěném kostele sv. Mikuláše ze 17. století v královéhradeckých Jiráskových sadech otevřeli zážitkovou audiovizuální prohlídku Divotvornosti. Přibližuje bohatou historii této pozoruhodné památky....
Ignorovaly se důkazy, řekl ÚS a vrátil spor Colloredů o lesy u Třebechovic na začátek
Ústavní soud v Brně ve středu vyhověl stížnosti Leonharda Josefa Colloredo-Mansfelda. Okresní soud v Hradci Králové se tak musí znovu zabývat restitučním sporem o lesy u Třebechovic pod Orebem. Jeho...
Pavilon posunul nemocnici do nového století, náklady přesáhly miliardu
Rychnov nad Kněžnou má konečně moderní nemocnici. Královéhradecký kraj otevřel nový multioborový pavilon s urgentním příjmem, do kterého se přestěhují operační sály, chirurgie a ortopedie, oddělení...
Snaha o odvolání Doksanského. Nemá v hokejovém klubu co pohledávat, zaznělo
Poslanec Denis Doksanský (ANO) bude muset s největší pravděpodobností nedobrovolně opustit post v představenstvu hokejového klubu Mountfield HK. V únoru už dobrovolně rezignoval na místo v komisi...