OBRAZEM: Hřebenovku na Luční boudu prorazila fréza, poslední sníh rozpustí slunce

Autor: ,
  17:23
Cesta z Výrovky na Luční boudu na hřebenech Krkonoš je po zimě opět sjízdná. Sněžná fréza v pátek dopoledne prorazila poslední sněhovou bariéru, která se držela mezi Luční boudou a Památníkem obětem hor. Letos měla menší práci než v jiných letech, protože sněhu se na hřebeni udrželo méně. Frézování probíhá v tomto úseku pravidelně kolem poloviny dubna, aby se cesta zprůjezdnila pro zásobování i záchranné složky. Okolní cesty jsou již bez sněhu a závěj by znamenala nutnost překonat sníh například v rolbě nebo na skútru.
Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026). Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026). Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026). Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026). Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026). Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026). Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026). Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026). Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026). Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026). Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026). Fréza prorazila cestu k Luční boudě (17. dubna 2026).

