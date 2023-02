Magie Orlických hor je nejsilnější po ránu, říká fotograf Rostislav Bartoň

Orlické hory jsou pro Rostislava Bartoně z Českých Petrovic srdeční záležitostí. Ve volných chvílích vyráží do přírody a téměř nikdy si s sebou nezapomene vzít fotoaparát. Do konce února jsou jeho snímky k vidění ve Vamberku, další výstava v Ústí nad Orlicí trvá do 19. března.