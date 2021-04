Ze záchrany lízátek mám radost, říká architekt nového stadionu v Hradci

Hodnoticí komise, rada města i zastupitelstvo vybraly jako vítěze tendru konsorcium firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont, podle některých politiků jeho návrh překonal všechna očekávání. To se asi hezky poslouchá, když vítěz jen kosmeticky upravil vaši studii z roku 2015...

Tušili jsme, že jdeme do tendru proti silné konkurenci, přece jen takový stadion se nesoutěží každý den, a proto jsme projektu věnovali obrovské množství energie a času. Návrh tak, jak jsme jej předložili do tendru, je o dost jinde, než byla naše původní studie z roku 2015. Nejde jen o nějaké kosmetické úpravy, protože od té doby přibylo hodně nových zadávacích podmínek, které jsme museli dodržet, ale hlavně celý koncept stadionu se změnil tak, aby byl co nejvíce multifunkční.

Myslíte, že město bude moci použít stávající územní rozhodnutí a stavební povolení?

Ano, dříve vydaná povolení se samozřejmě použijí, možná s drobnými změnami kvůli nově navrženým multifunkcím a dílčím dispozičním úpravám.

Po třetím tendru se objevovaly názory, že projekt je pojatý příliš luxusně s VIP prostory nad rámec požadavků UEFA a že by se vše mělo přepracovat. Byl to pro vás nejhorší okamžik celého martyria?

Všechny stadiony této kategorie mít pronajímatelné VIP prostory musí, tady není moc co řešit. Navíc městu to přinese nemalé peníze za pronájem, takže je správné, že město tyto prostory v zadávacích podmínkách požadovalo v nadstandardní míře. Jen pro zajímavost, spočítali jsme, že za 10 let všechny skyboxy a další pronajímatelné prostory na stadionu městu vydělají asi na dvě mateřské školy nebo na jeden takový stadion, jako je třeba v Hradci na Bavlně. To myslím mluví za vše.

Řekl bych, že hodnoticí komisi a zastupitele nejvíc zaujala široká škála přidaných hodnot stadionu, tedy symbolický návrat k bývalému názvu Všesportovní. Souhlasíte?

Chtěli jsme se vrátit k té úplně základní myšlence stadionu, jak vznikla v antickém Řecku, kde před více jak 2 500 lety vznikl vůbec první stadion na světě. Konaly se na něm kulturně sportovní slavnosti. Tehdy se vycházelo z harmonického souladu krásy těla a duše, což zní možná až příliš filozoficky, ale v případě hradeckého stadionu to dává smysl. Původní malšovický stadion byl totiž na této myšlence postaven a my se k ní teď zase vracíme, dáváme mu zpět jeho všesportovní charakter a přidáváme i kulturní. Nakonec, dokládají to i sochy s názvem Olympijský oheň a Dívka s kruhy, které dodnes stojí na prostranství před dnešním stadionem a které tam samozřejmě zůstanou.

Šestisetmetrový běžecký ovál kolem stadionu je dobrý nápad. Ovál však asi nebude mít závodní parametry...

Běžecká dráha symbolicky obíhá celý stadion a kvůli své atypické délce 600 metrů je určena hlavně pro hobby sportovce. Říkali jsme si, že by se zde mohla založit pěkná tradice závodu Hradecká míle, ať už pro běžce, pro bruslaře, nebo třeba pro cyklisty.

Pak tu máme mít také krytou stometrovou osvětlenou dráhu, dvoupatrovou tělocvičnu s lezeckou stěnou, další dvě tělocvičny, ubytovnu pro sportovce, kongresové nebo plesové sály. Opravdu se to tam vejde?

Díky několika dispozičním a konstrukčním vylepšením se nám nakonec podařilo pod obvodově vedlejší tribuny navrhnout ještě jedno dílčí mezipatro. Tím se celý objem stadionu funkčně využije, a dokonce ještě zůstane určitá rezerva pro další budoucí místnosti. Tribuny jsme pak spolu se statiky navrhli co nejvíce strmé, aby vznikl správný kotel pro atmosféru fotbalových zápasů.

Hrací plocha se může proměnit na atletická sportoviště, například pro olympiádu mládeže, nebo na obrovské hlediště při koncertech. Jak dlouho může trvat příprava?

Příprava stadionu na koncertní nebo hromadné sportovní akce se provádí většinou v řádu dnů či spíše hodin, aby přírodní trávník byl zakrytý co nejkratší možnou dobu a neutrpěl.

Například stadion pražské Slavie nedostal kolaudační povolení pro pořádání koncertů, hudební produkce obvykle porušují hlukové limity a pořadatelé dostávají pokuty. Bude hradecký stadion odhlučněn, aby splňoval limity?

Stadion Slavie Praha je na rozdíl od toho hradeckého přímo v městské zástavbě, bytovky jsou tam prakticky přes ulici, což samozřejmě při koncertech může způsobovat problémy s hlukem. Naproti tomu hradecký bude stát v parku u Orlice, dostatečně daleko od obytných domů, takže potíže s hlukem příliš nehrozí.

Ještě minulé vedení města tvrdilo, že zachránit ikonické osvětlovací stožáry je nemožné a že se musí postavit repliky. Jaký je skutečný stav lízátek?

Stávající lízátka - myslím teď samotnou konstrukci - jsou v celkem dobrém stavu, samozřejmě třeba elektroinstalace je už zastaralá. Jeřáb je demontuje, položí, poté se zkontrolují a zrepasují a pak se po osazení moderními světly znovu postaví do nových pozic těsně za průčelími stadionu, aby byla co nejblíže hrací ploše.

Taková drobnost jako záchrana lízátek asi architekta potěší, že?

Myslím, že to potěší hlavně Hradečáky. Lízátka jsou silným vizuálním symbolem hradeckého stadionu, takže jsme od začátku věděli, že určitě musí zůstat. Z jejich záchrany mám velkou radost.

Pro Hradec jste projektoval už fotbalový komplex Bavlna. Jak moc odlišná práce to tentokrát byla?

Fotbalový stadion Bavlna byl samozřejmě o třídu menším a současně hravějším projektem, který se tehdy podařilo realizovat v rekordně krátkém čase. Naproti tomu projekt nové multifunkční fotbalové arény je tak trochu etapovým během na delší trať. Máme mnohem početnější tým, jak projekční, tak samozřejmě realizační, aby vše běželo, jak má. Chceme udělat vše pro to, aby výsledkem byl skutečně všesportovní stadion, který se stane novou hradeckou dominantou. Doufám, že to není neskromný cíl.

Hradec v uplynulých letech při stavbě nového stadionu ztroskotal už několikrát. Věříte, že tentokrát to dopadne už dobře?

Jakožto rozený optimista věřím, že náš další rozhovor o novém hradeckém stadionu už bude z jeho slavnostního otevření.