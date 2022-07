Politik Sehnal chce koupit podíl ve fotbalovém klubu, Hradec vypíše soutěž

Vlastimil Sehnal je bývalý senátor, poslanec i starosta Lipůvky na Blanensku. Třiašedesátiletý podnikatel kromě jiného od roku 2017 šéfuje hnutí Sportovci. S tím se chtěl dostat do Sněmovny, ale některé kandidující osobnosti jako třeba fotbalisté Ladislav Vízek a Horst Siegel či hokejista Pavel Richter prý neměly ani zdání, že kandidují do parlamentu.

Zato Hradci Králové nyní expředseda představenstva fotbalového klubu 1. FC Brno předložil nabídku, jež na radnici rezonuje velmi silně. Sehnal některým zastupitelům, primátorovi, ale například i hejtmanovi adresoval email, ve kterém projevil zájem o odkup akcií fotbalového klubu FC Hradec Králové.

Nastínil i poměrně podrobné představy vzájemné spolupráce s oddílem a městem, které je stoprocentním akcionářem.

„Naše představa je taková, že bychom rádi spolupracovali na dalším rozvoji fotbalového klubu v poměru akcií 50:50, 51:49 (naše majorita) nebo případně jiný návrh současného majitele,“ píše se v emailu, ve kterém dál stojí, že zájemce může garantovat 25 milionů korun ročně po dobu pěti let a má připravené i další partnery, se kterými pracoval na zvýšení rozpočtu klubu.

„Trochu zvláštní nabídka“

Přestože mezi příjemci je nepochopitelně i hejtman Martin Červíček (ODS) a úroveň zpracování neudělala velký dojem ani na oslovené radní či zastupitele, město na nabídku přesto zareagovalo.

U liberecké firmy 1. Znalecká si nechá ocenit hodnotu klubu. Posudek by měl být hotový už brzo a současné vedení města by ještě před podzimními komunálními volbami mohlo vyhlásit soutěž na prodej fotbalového klubu.

A právě nabídka Vlastimila Sehnala přinutila radnici jednat. Od posledního konkrétního zájmu o majetkový vstup do fotbalového klubu nedávno uplynulo pět let a město si uvědomuje, že stoprocentní vlastnictví je neudržitelné. V posledním účetním roce od 1. července 2020 do konce června 2021 skončilo hospodaření klubu ztrátou 3,6 milionu korun. Kapitál FC Hradec Králové činil 35 milionů korun a roční dotace města asi 40 milionů korun.

„Podnětem bylo, že se skutečně začali objevovat zájemci, kteří by do FC chtěli vstoupit. Dosud jsme nějaký konkrétní požadavek nedostali, ten se však nyní objevil, a proto jsme přistoupili k tomuto kroku. Zájem projevila společnost, která zároveň nabídla i nějakou částku, ale vzhledem k tomu, že to bude soutěženo, nemůžu ji zveřejnit. Společnost neposlala jen email, ona to oficiálně předala i na podatelnu. Abych ale pravdu řekl, byla to trochu zvláštní nabídka, která byla formou powerpointové prezentace,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Návrh zatím bez reakce

„Teď se mi to vůbec nehodí,“ odmítl se na téma odkupu klubových akcií bavit Vlastimil Sehnal, ale zájem o Hradec nepotvrdil ani nevyvrátil.

Nabídka se dostala i k očím náměstka primátora pro majetek města Pavla Marka (ANO). Také on vidí určité rezervy ve způsobu prezentace, ale radnice se Sehnalovým návrhem přesto bude zabývat.

„Nabídky na odkup takových klubů se většinou dělají více profesionálně, nikoli takovým způsobem. Věřím, že až se město rozhodne prodat, nabídka bude profesionálněji zpracovaná,“ konstatoval náměstek.

„Jednotlivé uchazeče však zatím nesoudím. V okamžiku, kdy dojde k výběrovému řízení, se může ukázat, že jsou například součástí nějaké větší skupiny,“ dodal Marek.

Poptávka přišla i na adresu radního a zastupitele Adama Záruby (Změna a Zelení). A také zástupce opozice nebyl úplně spokojen.

„Tu nabídku jsem zaregistroval, ale působí na mě trochu amatérským dojmem. Současně jsem se i díval, kdo je pan Sehnal, a na základě toho jsem se rozhodl, že na to nebudu reagovat. Nepůsobilo to na mě důvěryhodně už jen kvůli poněkud svéráznému politickému hnutí. Vlastně celé mi to přišlo jako bizarní. Z mého pohledu to není to, co bychom tu v Hradci potřebovali,“ uvedl Záruba.

Podnikavý politik

Od politiky i osoby, od které podnět pochází, se však dokáže oprostit předseda představenstva klubu Jan Michálek. Sehnalův návrh neznal, ale suma 25 milionů ročně jej zaujala.

„Je to nabídka, která je určitě k jednání a mimochodem je jen na městě. Vždyť já ani nemám informace, kdo a kolik peněz nabízí. Pana Sehnala neznám, nikdy jsem se s ním nesetkal, ale určitě se s jeho jménem seznámím,“ řekl Michálek.

Vlastimil Sehnal je každopádně velmi podnikavý. Už před listopadem 1989 vlastnil autoservis, krátce po revoluci se angažoval coby aktivista Občanského fóra, kromě politické kariéry na sebe upozornil v květnu 2012, kdy držel hladovku na protest proti věznění bývalé ukrajinské premiérky Julije Tymošenkové. Jeho hnutí Sportovci před pěti lety ve volbách propadlo. Někteří věřili, že důvodem k založení byla jen vidina 1,5 procenta hlasů, a tedy zisk sto korun za jeden hlas.

Už je více zájemců?

Město věří, že Sehnalův zájem nezůstane osamocen. Podle primátora se již ozvalo více subjektů a vstup strategického partnera vnímá jako nutnost, protože stoprocentní vlastnictví města je podle něj anomálie.

„Všechny případné nabídky povede v evidenci primátor. Až zjistíme hodnotu klubu, dojde k výběrovému řízení a hledání investora. My zatím jen dáváme najevo, že uvažujeme o prodeji, ale konkrétní kroky ještě nebyly zahájeny. Pro mě je důležité, aby klub, který tu existuje více než sto let, v případě prodeje našeho podílu získal důvěryhodného a dlouhodobého partnera s jasnými finančními možnostmi,“ zdůraznil náměstek Marek.

Vzácná shoda v otázce nalezení nového vlastníka panuje i v opozici.

„Prodej klubu je klíčovou strategickou záležitostí, která přesahuje horizont mnoha volebních období. Tady si nejde hrát na vedení města a opozici, najít strategického partnera musí být zájmem nás všech,“ řekla Pavlína Springerová (HDK).

„V nastavení vztahů mezi městem a investorem se nabízí řada variant. Za sebe si dovedu představit variantu odprodeje 50 procent městských akcií nebo variantu, kdy město přepustí i větší podíl, ale v akcionářské smlouvě si vymíní určitou blokační klauzuli, která vždy bude vést většinového vlastníka k potřebě dohody s městem,“ upozornila Springerová.

Ideální harmonogram tedy zní: ocenění klubu hotové ještě v létě, vzápětí vypsání soutěže a nakonec podpis smlouvy s vítězem. Primátor věří, že minimálně vyhlášení soutěže by vedení města mohlo stihnout ještě před zářijovými volbami.

„Pokud budeme mít ocenění klubu, což nám firma garantuje do čtyř týdnů od potvrzení objednávky, tak bychom tu soutěž skutečně mohli vyhlásit, protože na posledním zastupitelstvu jsme byli upozorněni jedním zastupitelem, že naše funkční období je čtyřleté, nemůžeme se vymlouvat a nechávat práci na další zastupitelstvo. Pokud budeme moct, tu soutěž tedy vyhlásíme,“ slíbil Alexandr Hrabálek.

Ulichovu nabídku odmítli

Ani eminentní zájem o majetkový vstup do klubu však nemusí znamenat vítězství. Svědčí o tom červen roku 2017, kdy zastupitelstvo neschválilo údajně nevýhodnou nabídku, přestože vyjednávání vypadalo tak slibně.

Bývalý reprezentant Ivo Ulich a jeho společníci měli za podíl 20 procent zaplatit 3,4 milionu korun a v následující sezoně měli na provoz vložit šest až osm milionů. V dalším roce měli získat majoritních 51 procent akcií, což by je stálo 5,3 milionu korun. Další nabídky předložila skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo.