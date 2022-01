Hradec protestuje proti zamítnuté dotaci na stadion, žádá novou výzvu

Byl poslední den roku 2021, půl sedmé večer, když do datové schránky města Hradec Králové přišla zpráva, že Národní sportovní agentura (NSA) dává pětidenní lhůtu na vyjádření k podkladům o dotaci na stavbu multifunkčního stadionu za 568 milionů korun.

Žádné rozhodnutí o přidělení, nebo nepřidělení příspěvku ve výši až 300 milionů korun nepadlo, protože dotační řízení pokračovalo. To platilo i o pět dnů později.

Jenže 5. ledna na veřejnost unikly informace, že dotační podmínky splnili pouze dva uchazeči z osmi, multifunkční hokejové arény Komety Brno a Dukly Jihlava. Ostatní mají ostrouhat, včetně hradeckého i pardubického fotbalového stadionu.

I tento únik citlivých informací může za to, že Hradec Králové nyní zaslal NSA podnět, aby celá dotační výzva, v níž je 900 milionů korun, byla zrušena.

Hradec podle informací MF DNES navíc není sám, kdo se rozhodl důrazně protestovat.

„Samozřejmě víme o tom, že stejný problém se týká i Pardubic, které mají nejspíš připraven jiný typ protestu. Zatím víme také o tom, že Zlín chce podat správní žalobu a bránit se hodlá také Liberec,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Město zároveň zformulovalo důvody, které jej vedou do otevřeného sporu s agenturou:

„Po detailním rozboru podmínek programu Nadregionální sportovní infrastruktura, v němž byla dotační výzva vyhlášena, naši právníci dospěli k závěru, že NSA ve výzvě porušuje zásadu rovnosti a zásadu zákazu neodůvodněné diskriminace. Současně i poslední události a informace z agentury, které se mimo jiné dostaly i na veřejnost, nás dále utvrdily v tom, že celá dotační výzva a proces hodnocení žádostí jsou v rozporu s právními předpisy,“ doplnil primátor.

Některé žádosti měly vady, brání se agentura

Dotační řízení stále ještě pokračuje, a je tedy neveřejné, podle zdrojů MF DNES však ještě neztratily naději atletický kampus v Brně a stavba zimního stadionu v Kladně. NSA tyto informace nepotvrdila ani nevyvrátila, s obranou projektů, které se nalezly pod čarou, ale zřejmě počítala.

14. prosince 2021

„Plně respektujeme možnosti žadatelů, mezi které patří i podání podnětu. Avšak skutečnost, že žadatel nesplňuje podmínky výzvy, rozhodně není důvodem k jejímu zrušení. To by naopak bylo velmi diskriminační vůči žadatelům, kteří žádné chyby v žádosti nemají a úspěšně prošli kontrolou,“ upozornil mluvčí NSA Jakub Večerka.

A mluvčí Večerka potvrdil, že některé projekty už naději ztratily: „V současné době máme dva, které úspěšně prošly kontrolou a u kterých čekáme na dodání výsledků výběrových řízení a vysoutěžených cen. U dalších žadatelů ještě čekáme na dodání doplňujících podkladů, které jsme si vyžádali. Někteří žadatelé, u kterých jsme zjistili v žádosti neodstranitelné vady, už byli informováni o nesplnění podmínek dotační výzvy.“

Potíž je s metodou design and build

Neveřejná a tedy tajná byla i informace, že dotace na stadiony Hradce i Pardubic vzaly za své kvůli užití metody design and build, kdy stejná firma projekt nakreslí i postaví. Primátor tyto dohady potvrdil a dal najevo rozčarování ze způsobu komunikace ze strany NSA.

„Na základě konzultací s NSA jsme do smluvních podmínek zařadili metodu design and build. Bylo to projednáno i sepsáno, že žádosti budou hodnoceny individuálně, proto jsem předpokládal, že je to vyřešeno. Jenže jako jeden z důvodů, proč s námi nejednají a proč nás vyřadili, bylo uvedeno, že chceme stavět metodou design and build,“ popisoval Hrabálek.

„Navíc po celou dobu, kdy na agentuře naše žádost ležela, k nám neměli jedinou připomínku, tudíž jsme žili v přesvědčení, že naše žádost je ve všech ohledech správná a bezchybná. Najednou jsme se dozvěděli, že je to jinak. Podle nás je to nekompetentní, nadzvedlo nás to a požádali jsme o zrušení celé soutěže. Já znám grantové soutěže a vím, jak to v nich chodí, ale s něčím takovým jsem se ještě nikdy nepotkal,“ podivil se primátor Hrabálek.

Na schůzce se zdálo vše jasné, diví se poslanec

Za pravdu primátorovi dal zastupitel a současně poslanec Jiří Mašek (ANO), jenž pomohl zorganizovat schůzku vedení města s lidmi z NSA. Sám se jedné zúčastnil a má nyní pocit, že ztráta dotační šance nebyla vysvětlena.

„Když k NSA nastoupil předseda Filip Neusser, požádal jsem o možnost společné schůzky zastupitelů s lidmi, kteří pro město připravují dotační podmínky. Jako protipól tam byli i odborníci z NSA. Diskutovalo se i o možných problémech s dotací, včetně zvolené metody design and build. Jednalo se o tom a já pochopil, že ta metoda byla vysvětlena a přijata,“ řekl Mašek.

„O to víc jsem byl překvapen, že právě ta metoda má být hlavní problém. Přitom ze schůzky jsem měl pozitivní dojem, protože NSA oceňovala například multifunkci a líbila se jí dokonce i cenová relace celého stadionu,“ konstatoval Mašek.

Klepání na základní kámen se blíží

Problém se přesto objevil. Město se však nehodlá smířit a vyrazilo do ofenzivy.

„Podnět ke zrušení dotační výzvy je logickým krokem města, které připomínky ze strany NSA považuje za diskriminační. Město svým projektem podmínky programu neporušilo,“ vysvětluje náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO), která má na starosti oblast ekonomiky a dotací.

„Celý proces hodnocení žádostí a rozhodování o dotacích je do doby jeho ukončení neveřejný. Podrobnosti a informace, které jsme měli možnost získat nahlédnutím do spisu, tedy zatím nemůžeme komentovat,“ říká náměstkyně Štayrová.

I kdyby se potvrdilo, že Hradec Králové na multifunkční arénu dotaci nedostane, stavbu to podle vedení města ohrozit nemůže. Mimochodem 22. února se má v Malšovicích slavnostně poklepávat na základní kámen celého projektu za 568 milionů korun. Celou sumu tak s největší pravděpodobností zaplatí město.

Volné peníze nebudou, říká bývalý zastupitel

Podle někdejšího pirátského zastupitele a člena pracovní skupiny zabývající se stadionem Aleše Dohnala je nejvyšší čas si přiznat, co všechno bude muset město oželet.

„Představitelé města žijí v nějakém alternativním světě. Jako surikaty panáčkovali před Babišem, který by ani nespočítal, kolik napříč republikou nasliboval stadionů. Skoro všechno to byly lži. A teď si nedovedou přiznat realitu. Hradec ve výzvě NSA neuspěl,“ podotkl Dohnal.

„Veřejné finance jsou v rozvratu a získat dotační peníze na podobný projekt bude skoro nemožné. Celé to zaplatí Hradec. Jen se nikdo nemá k tomu říct, co to vlastně pro Hradečáky znamená. Nebudou peníze na byty nebo parkovací domy na sídlištích. Všechny volné peníze prožere stadion,“ řekl Dohnal.