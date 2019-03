V Hradci schválili stavbu stadionu za 605 milionů, projekt ale má chyby

Hlavně nikoho neurazit. Tak lze interpretovat hlasování zastupitelů Hradce Králové o dalším postupu města při stavbě nového fotbalového stadionu.

Šlo o to, zda zůstanou věrni současné projektové dokumentaci, v níž dva revizní posudky našly závažné nedostatky.

Zástupci města se nakonec rozhodli pro pokračování a pro zvýšení částky z původně plánovaných 550 milionů maximálně na 605 milionů korun.

Pro hlasovali všichni přítomní členové koalice, komunista Lubomír Štěpán a tři členové opozičního HDK, za jehož vládnutí se projekt v Hradci Králové připravoval. Proti záměru nebyl nikdo, ostatní se jen zdrželi.

Chtěli dát najevo, že stavbu stadionu neblokují. Téma je horkým politickým bramborem, který se stal předmětem nejedněch komunálních voleb v Hradci Králové. Vřelo to i při diskusi před hlasováním. Z hlediště se několikrát ozvaly nelichotivé vzkazy naštvaných voličů, kteří na nový stadion čekají už od 90. let.

„Styďte se, kam jste to dotáhli! Všichni do jednoho se styďte! Jen žvaníte!“ křičel jeden z přihlížejících. „Tohle je už dvacet let, co to děláte! Neděláte nic, my budeme čekat dál!“ ozval se další.

Debata byla proti pozdějšímu výsledku hlasování poněkud odlišná. Hned několik zastupitelů vyjádřilo obavu, že za navržených podmínek se stadion postavit nedá. Rizik se v budoucnu rýsuje hned několik.

Prvním problémem může být záměr města reklamovat chyby v projektu. Když se pracovní skupina pro stadion setkala začátkem března s projektanty arény z VPÚ Deco, slyšela od nich nejprve zamítavé stanovisko. Až po diskusi se strany dohodly, že projektanti námitky prověří.

Je zřejmé, že se všemi výtkami souhlasit nebudou. Není však zřejmé, jak chce radnice dál pokračovat. Ve hře může být objednání víceprací i spor o uznání chyb. Obě varianty by mohly opravu projektové dokumentace značně prodloužit.

Navíc hrozí, že řada chyb v projektu zůstane a budou se řešit až ve fázi výběru stavební firmy. I to by mohlo přípravu stavby stadionu oddálit, protože v takovém případě bude třeba prodloužit výběrové řízení.

„Změny, které by rizika dostatečně eliminovaly, jsou možné pouze v případě výraznějšího zásahu do projektové dokumentace. Bylo by nutné změnit územní rozhodnutí a stavební povolení,“ varoval kolegy před zasedáním zastupitel Aleš Dohnal (Piráti).

To by však znamenalo prodloužení prací, zdržení by přineslo hlavně nové absolvování celého povolovacího procesu.

„Domnívám se, že bude možné upravit projektovou dokumentaci, aniž by došlo ke ztrátě územního rozhodnutí a stavebního povolení,“ odmítl takovou variantu náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Není jisté, zda projektanti opraví dokumentaci

Dalším problémem je nastavení předpokládaných termínů. Zastupitelé měli původně hlasovat, že rozhodnou o tendru na zhotovitele v květnu. Jenže v tu dobu by musela být hotová i oprava dokumentace. To však nyní nelze zaručit, když není zřejmé ani to, zda projektanti chyby uznají.

„Potřebujeme na VPÚ Deco tlačit, aby nám projektovou dokumentaci opravil co nejdřív,“ vysvětlil Lubomír Štěpán (KSČM), který je členem pracovní skupiny pro stavbu stadionu.

Závazný termín měl být vějičkou na voliče, že se stavba kvůli úpravám projektu příliš nezdrží. Zastupitelé ho však z usnesení vyškrtli. Klidně se může stát, že plánované vypsání soutěže se místo očekávané poloviny roku o několik měsíců posune.

Kolik bude stadion stát? S čísly se žongluje

Zatímco dosavadní otazníky hrozily prodloužením přípravy před samotnou stavbou, ten další ji může zcela zhatit. Jde o maximální cenu, kterou zastupitelé odhlasovali. O deset procent na 605 milionů korun ji sice zvedli, ale ani to stačit nemusí. Podle posudku společnosti TÜV Nord se může ve skutečnosti vyšplhat až na 742 milionů.

Radnice doufá, že některá ze stavebních firem její cenu akceptuje. Zvýšení sice odpovídá údajům o nárůstu cen ve stavebnictví podle Českého statistického úřadu, ale vychází z toho, že původní nacenění bylo správné, což posudek vyvrátil.

Právě o ceně měli zastupitelé největší pochybnosti. „Už v roce 2018 muselo být zřejmé, že nebude stačit ani 550 milionů,“ řekl radní Jiří Langer (za ANO).

„Jsem přesvědčen, že za 605 milionů se nám žádná firma nepřihlásí,“ prohlásil Štěpán.

Pokud město cenový strop dodrží, může se dostat do stejné situace jako dříve Královéhradecký kraj, který musel kvůli nezájmu firem zrušit hned několik výběrových řízení.

Někteří by radši nechali připravit nový menší projekt

To by přineslo další průtahy, ale zastupitelé by také znovu museli řešit dilema, zda z městské kasy uvolnit další peníze, nebo projekt opustit. Už nyní přitom ne jenom z opozice zaznívá, že aréna za více než 600 milionů je přílišný luxus.

„Bez nějaké dotace je to nad možnosti města,“ soudí zastupitel Jan Čáp (KPH).

„Udělal bych projekt znovu v nějaké variantě, která by odpovídala možnostem Hradce Králové,“ prohlásil několik dní před hlasováním náměstek primátora Martin Hanousek (ZpHZ).

Stejnou variantu podporují i Piráti, kteří spočítali, že příprava nového projektu by trvala tři roky. Stavět by se podle nich mohlo na jaře 2022.

Jenže pokud by se naplnily černé scénáře, tedy průtahy při opravě projektu a při soutěži na zhotovitele, a zastupitelé by nakonec současný projekt opustili, město by mohlo ztratit další rok. Politici přitom potřebují stavět nejpozději v roce 2022. V tom roce jsou totiž další komunální volby.