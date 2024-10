O fotbalový klub se uchází pět zájemců, stadion však Hradec neprodá

Vyjasnila se také otázka budoucího provozovatele fotbalového stadionu za tři čtvrtě miliardy korun. Poradce města doporučil ještě před prodejem akcií uzavřít smlouvu na 25 let s provozovatelem, současným klubem FC Hradec Králové.

Primátorka Pavlína Springerová (HDK) ve středu 9. října prozradila pouze to, že uchazečů o balík akcií je více než pět, většina je ze zahraničí a je mezi nimi také podnikatel a někdejší reprezentant Ivo Ulich.

Podle informací MF DNES se už dříve o Hradec zajímala například americká společnost Blue Crow Sports Group. Ta vyjednávala také o odkupu 51 procent akcií Sigmy Olomouc, ale podle webu inFotbal.cz je nyní favoritem Hanáků skupina Kaprain, jež chce údajně stoprocentní podíl.

O hradecké akcie se zajímala také investiční společnost BICZ Holding pohybující se v realitním byznysu. V létě se mezi zájemci objevilo i jméno miliardáře Ondřeje Tomka, zakladatele portálu centrum.cz, který je 26. nejbohatším Čechem s majetkem za více než 17 miliard korun. Už před dvěma lety kontaktoval město politik a podnikatel Vlastimil Sehnal. Ten dokonce v e-mailu garantoval 25 milionů korun ročně po dobu pěti let, plus další možné partnery.

„Správné kanály do zahraničí“

„Máme od poradenského konsorcia doporučeno nespecifikovat detaily. Pokud bychom se bavili, kdo je mezi zájemci, odkud pocházejí a co nabízejí, obchodní transakci narušíme a znevýhodníme město, které chce akcie prodat co nejvýhodněji. Výzva byla evidentně úspěšná. Tím, že se hlásí zájemci ze světa, je evidentní, že to doputovalo těmi správnými kanály k těm správným subjektům,“ pochvalovala si primátorka a současně předsedkyně představenstva klubu FC Hradec.

Poradenské sdružení právnické firmy Havel & Partners městu nastínilo čtyři varianty prodeje akcií: procent 50, 66, 75 a poté až 90. První možnost nejspíš padá, protože Hradec chce klubových akcií prodat většinu. Podíl ve výši 66 a 75 procent by měl pro nového vlastníka tu výhodu, že město coby kvalifikovaný akcionář by nemohlo být vytěsněno, což by při prodeji 90procentního podílu hrozilo.

Hradec nechce šlápnout vedle, a tak se transakcí bude zabývat pracovní skupina složená z reprezentantů jednotlivých zastupitelských klubů. Její složení bude známo do konce tohoto týdne, první vyjednávání se zájemci začnou ještě na podzim. Město si stanovilo dvě zcela zásadní podmínky: klubová licence zůstane ve městě, stadion nepřestane patřit městu.

Všichni uchazeči údajně dobře vědí, o co mají zájem, co by získali a co by naopak měli splnit. Radnice jim představila celou klubovou infrastrukturu, tedy nejen loni otevřenou arénu, ale i areály na Bavlně, Háječek a Dukla blízko soutoku Labe s Orlicí.

„Bavili jsme se s nimi také o tom, jestli je pro ně akceptovatelné, že město bude dál akcionářem, a jestli budou investovat i do mládežnického a ženského fotbalu. Byla to jen vstupní témata, zatím žádné finanční nabídky nebyly na stole, to bude předmětem dalších jednání. Představy máme, ale nebudeme je sdělovat,“ upozornila Pavlína Springerová.

Město už dříve připustilo, že od transakce očekává vyšší desítky milionů korun. Expertiza z roku 2022 zněla: 25,2 milionu korun za všechny akcie. Tato kombinovaná cena však dávno neplatí, protože ji mohl dokonce i znásobit nejen úplně nový stadion, ale i vyšší kvalita, a tedy i cenovka jednotlivých hráčů.

Stadion bude výdělečný?

Nový většinový vlastník by měl být známý nejpozději na jaře, ale nejspíš dříve bude podepsána pachtovní smlouva se staronovým provozovatelem stadionu v Malšovicích. Klub FC Hradec Králové by měl arénu spravovat příštích 25 let s možností prodloužení o dalších deset roků. Opět s podmínkou, že stadion zůstane v majetku města. Variantu pachtovní smlouvy doporučil poradce a už s ní souhlasili i všichni uchazeči o většinový podíl akcií.

3. září 2023

„Bylo více variant včetně založení nějaké městské organizace. Ze všech analytických podkladů vzešlé shrnutí poradenského konsorcia nám doporučuje uzavřít pachtovní smlouvu s klubem ještě před odkupem akcií,“ uvedla primátorka. Podle ní se potvrdily odhady ročních nákladů na provoz arény ve výši 25 milionů korun.

„Provozní náklady se odhadují podle aktuálních cen elektrické energie a podle nákladů na vytápění. Je to velmi přibližné a budou se muset doladit s provozovatelem. Naproti tomu jsou příjmy, ty vycházejí na 50 milionů, ale jsou tu zároveň i takové, které patří i fotbalovému klubu – za vstupenky, reklamy a tak dále,“ vysvětlil Pavel Obermajer ze společnosti Grinity, která pro město zajišťovala správcovství stavby stadionu.

„Odhad ročního provozu kolem 25 milionů byl realistický. Otázkou je, jestli stadion už mohl přinášet výnosy v maximální možné míře, protože se některé věci dolaďovaly. Například ještě nemáme pronajaty všechny prostory, jak bychom mohli. Jsem přesvědčená, že výnosy budou do budoucna významně vyšší,“ zdůraznila primátorka.