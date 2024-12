Prodej fotbalového klubu jde do finále, Hradec nabídl 89 procent akcií

Z analýz a z jednání Hradce s poradenským sdružením Havel & Partners a Česká spořitelna vyplynulo, že město nabídne k prodeji 89 procent akcií a zbývajících 11 si nechá.

Město již také jedná se zájemci. Zatím byly na programu jen zdvořilostní schůzky a vzájemné oťukávání, ale hned na začátku roku 2025 se začne naostro. Cílem je vstoupit do nové sezony s novou majetnickou strukturou, město má být v pozadí.

Proč Hradec nabízí většinu akcií, vysvětlila Pavlína Springerová (HDK), primátorka a současně předsedkyně představenstva klubu FC Hradec:

„Pokud si necháme právě 89 procent, město bude mít stále právo kvalifikovaného akcionáře a většinový majitel jej nebude moct vytěsnit ze společnosti. Pokud bychom šli nad 89 procent, v tu chvíli by to investor už udělat mohl. Je to snaha o maximalizaci zisku z celého prodeje a zároveň snaha o naprosto bezpečné prostředí pro menšinového akcionáře.“

Mezi naprosto jasné podmínky patří to, že prvoligová fotbalová licence zůstane v Hradci, že nedojde k hromadnému výprodeji kádru nebo že stadion zůstane v majetku města.

Uchazečů o akcie je podle města více než pět a jsou i ze zahraničí. „Je jich šest nebo sedm, ale vyložený favorit zatím neexistuje. Nemůžu mluvit za všechny, ale já bych si přál, aby to byl český partner, nejlépe pak Ivo Ulich, protože má k Hradci speciální vztah,“ řekl pod podmínkou anonymity zdroj MF DNES z FC Hradec.

Na prodej je také Sigma

Úspěšný podnikatel a někdejší reprezentant Ivo Ulich zájem o majetkový vstup do klubu avizoval už dříve. Podle informací redakce se o Hradec zajímaly také americká společnost Blue Crow Sports Group (BCSG) a investiční firma BICZ Holding pohybující se v realitním byznysu.

Mezi zájemci se dokonce objevilo i jméno miliardáře Ondřeje Tomka, zakladatele portálu centrum.cz, který je 26. nejbohatším Čechem s majetkem za více než 17 miliard korun.

Hradci nepřímo konkuruje Sigma Olomouc, která je rovněž na prodej. Už příští týden by měla být známa konkrétní čísla i zájemci. BCSG, která kontaktovala i Hradec, údajně Hanákům navrhuje odkup 51 procent akcií a sezonní rozpočet kolem 150 milionů korun. O Sigmu se prý velmi vážně zajímá i společnost Kaprain, tedy miliardář Karel Pražák.

Zájemce nekomentujeme, říká primátorka

„Máme doporučení nekomentovat strukturu uchazečů o náš klub, skutečně jsou i ze zahraničí. Město má každopádně za cíl maximalizaci zisku. Existuje více odhadních metod, které jdou od drobných desítek milionů až po velmi vysoké částky přes sto milionů korun, ale pro nás bude určující finální nabídka, kterou formuje poptávka, trh, dobré sportovní výsledky i skvělé zázemí, které Hradec nyní má. Jsem přesvědčena, že jsme sexy nevěsta,“ vysvětlila Pavlína Springerová.

Přiznala, že o nabízené sumě má konkrétní představu, ale nechce ji prozradit, protože konečné nabídky mohou být ještě zajímavější.

Tento týden rada města schválila podmínky koncesního řízení. Příští týden se ještě k prodeji klubu musí vyjádřit zastupitelstvo, ale už zkraje ledna začnou ostrá vyjednávání. Město si představuje tři fáze. Velmi zjednodušeně jde o trojici podání: oficiální žádosti, předběžných nabídek a finálních nabídek.

„Velmi ostrá jednání vykopneme hned s novým rokem. Předpokládám intenzivní a zároveň rychlý proces,“ přiblížila primátorka své představy.

Město si prý také vymínilo podmínky podnikatelského a investičního plánu případného investora a také může celý proces úspěšně ukončit již ve druhé fázi: „Když řekneme OK, toto je naprosto ohromující nabídka, už nebudeme dělat další kroky. Je ale možná i pravděpodobnější varianta v jednání pokračovat dál a dobrat se až k finální ceně.“

Rada města současně schválila provozovatele multifunkčního stadionu, kterým by měl být fotbalový klub. Město by s ním mělo uzavřít pachtovní smlouvu s fixním poplatkem pět milionů korun ročně plus dalších pět procent z veškerých výnosů FC Hradec.