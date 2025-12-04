Hradec po 21 letech předá fotbalový klub, bude mít většinu v dozorčí radě

Petr Záleský
  10:16
V pátek 5. prosince téměř přesně po 21 letech se Hradec Králové oficiálně zbaví vlastnictví fotbalového klubu. Dopoledne dojde na slavnostní podpis smlouvy a na převod 89 procent akcií na nového většinového majitele. A poprvé zasedne nově složená valná hromada a představenstvo.
Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim...

Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim aréna skýtá. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt, Ondřej Tomek, Ivo Ulich...
Fanoušci na hradeckém zastupitelstvu (4.listopadu 2025)
Ivo Ulich (uprostřed) sleduje hlasování zastupitelstva o prodeji hradeckého...
Výsledek hlasování o prodeji FC Hradec Králové (4. listopadu 2025)
36 fotografií

Klub FC Hradec Králové pod vedením společnosti Fotbal HK 1905 začíná novou éru. Majitelé, mezi nimiž jsou jeden z nejbohatších Čechů Ondřej Tomek, bývalí fotbalisté Ivo Ulich a Pavel Nedvěd či podnikatelé Radek Šenk a Pavel Rejchrt, by Hradec do pěti let rádi viděli v pohárové Evropě.

Začnou nákupem posil, dramatickými změnami v rozpočtu a novými jmény ve vedení klubu? Nebo to bude cesta delší a klidnější? Jisté je, že obsadí představenstvo klubu a stanou se novou výkonnou silou. Očekávat lze jmenování nového generálního ředitele a šéfů obchodního i sportovního úseku.

Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim aréna skýtá.
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt, Ondřej Tomek, Ivo Ulich a Radek Šenk na zasedání zastupitelstva Hradce Králové po odhlasování prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové. (4. listopadu 2025)
Fanoušci na hradeckém zastupitelstvu (4.listopadu 2025)
Ivo Ulich (uprostřed) sleduje hlasování zastupitelstva o prodeji hradeckého fotbalu. Vlevo je investor Ondřej Tomek, vpravo Radek Šenk. Jde o tři z pěti spolumajitelů společnosti Fotbal HK 1905. (4. listopadu 2025)
36 fotografií

Jestli dojde i k obměně kádru, to se fanoušci dozvědí brzo. Zimní přestupové okno se otevírá v lednu. Když se v srpnu skupina Kaprain stala majitelem 70 procent klubu FK Pardubice, uvolnila peníze na posílení týmu. Výsledky byly také okamžité, Pardubice úspěšně stoupají tabulkou Chance ligy.

U hradeckého týmu určitě končí sportovní ředitel Jiří Sabou, jenž přijal nabídku Zbrojovky Brno. Právě on se stal architektem návratu Hradce do první ligy a stál za příchody i prodejem klíčových hráčů, ale i za návratem úspěšného trenéra Miroslava Koubka.

Co bude s Nedvědem?

Generální manažer Richard Jukl za více než 20 let v čele hradeckého klubu sice přežil pokusy o odvolání, jakož i puče fanoušků, ale lze očekávat, že noví majitelé si do vedení přivedou svého muže.

Žhavým kandidátem byl držitel Zlatého míče z roku 2003 Pavel Nedvěd, ten však mezitím přijal funkci manažera českých fotbalových reprezentací. Společnost Fotbal HK 1905 však už otázku případných střetů zájmů Pavla Nedvěda údajně ošetřila a počítá i s jeho zapojením do chodu klubu.

V představenstvu s jistotou bude minimálně jeden z trojice Ondřej Tomek, Radek Šenk, Pavel Rejchrt. Někdejší reprezentant Ivo Ulich svou budoucnost kvůli podnikatelským aktivitám spíš vidí jen v dozorčí radě, případně ve sportovních a komerčních sférách.

Město jen v dozorčí radě

„Jestli bude ve funkci generálního manažera pokračovat Richard Jukl, je otázka na nové vlastníky. Předpokládám však, že pokračovat v klubu určitě bude. Otázkou je, v jaké to bude pozici a jak budou mít majitelé strukturovanou manažerskou část ve vedení. Předpokládám, že dojde ke změnám, například v redefinování pozic, kdo bude obchodní ředitel, protože toho jsme dosud neměli. Myslím, že změny budou spíš evoluční,“ řekla primátorka Pavlína Springerová, která končí coby předsedkyně představenstva.

S Martinem Egerem, Lukášem Fiedlerem (ANO) a Františkem Řehounkem bude zasedat primátorka v dozorčí radě.

„Představenstvo by každopádně mělo být pětičlenné, mám i pracovní verzi personálního složení, ale nevím, jestli ještě nedojde k malým změnám. Každopádně v představenstvu budou pouze nominanti nového většinového majitele, proto má město většinu v dozorčí radě,“ doplnila primátorka.

Dům pro kola i atletický tunel. Malšovická aréna v Hradci chystá vylepšení

Richard Jukl by díky dlouholetému úsilí o stavbu nového stadionu, které korunoval v roce 2023, měl mít své místo v klubové síni slávy. Odchod Jiřího Sabou by však mohl být určitý problém.

Spekulovalo se o návratu hradeckého patriota Michala Šmardy, nabídku údajně měl dostat i bývalý obránce a investiční poradce Roman Polom. Aktuálně se řeší eventuální příchod někdejšího výkonného ředitele 1. FC Slovácko Petra Pojezného, o něj se však kromě Hradce uchází i fotbalový svaz a druholigová Kroměříž.

Útok na pohárovou Evropu

Když listopadové zastupitelstvo jasně schválilo převod 89 procent fotbalových akcií, Ivo Ulich se vyjádřil i ke sportovním cílům. Výsledky nejspíš nebudou hned. Ostatně kromě Sparty, Slavie a Plzně mají podobné plány také další kluby, které nedávno změnily majitele.

„Hradec Králové ještě neukázal svůj potenciál. Jednou z našich vizí tedy je ještě více posílit a rozvíjet mládežnický sport. Také se chystá spolupráce s renomovaným klubem z top pěti evropských soutěží. To si zatím necháváme pro sebe, ale určitě to bude časem zajímavé. Naší ambicí je hrát v horní polovině a ukázat se i v bojích o evropský pohár. Pracujeme s horizontem pěti let,“ uvedl podnikatel.

Na evropské poháry chceme útočit do pěti let, líčí Ivo Ulich, nový spolumajitel Hradce

Zástupci města a nových vlastníků v pátek podepíší akviziční a akcionářskou smlouvu a dokončí převod 89 procent akcií. Následovat bude valná hromada klubu, která zvolí nové představenstvo a dozorčí radu.

„Nový vlastník se už setkal se všemi zaměstnanci klubu, myslím, že bude mít snahu o velkou kontinuitu. Je fajn, že nové přestupové období, které začne v lednu, si už budou řídit noví majitelé, a samozřejmě předpokládám, že se soustředí především na přípravu příští sezony, ta aktuální poběží stejně, protože klub šlape a není důvod nic zásadního měnit. Výsledky i hra jsou dobré a klub po všech stránkách funguje. Nechť to tak pokračuje a nová sezona ať již je v rukou nových vlastníků,“ vyložila svoji představu Pavlína Springerová.

15. července 2025

Město se většinového podílu zbaví poprvé od ledna 2005, kdy klub získalo od soukromého vlastníka Jana Vody. Ten byl majitelem od roku 1994. O deset let později se však FC Hradec dostal do velkých finančních potíží, hráči dokonce kvůli nevyplaceným mzdám odmítli v lednu zahájit zimní přípravu tehdy na druhou ligu.

