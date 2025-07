Nové dresy i hráči, jejichž jména jsou velmi dobře známá i za hranicemi České republiky. Vyšší rozpočet klubu, který se může blížit zhruba 200 milionům korun.

Ale i unikátní balení permanentek, zcela nová kronika oddílu, založení klubu černobílých legend, čtvrteční spuštění nového webu nebo natočení působivého klipu v hradeckém Muzeu Východních Čech.

Fotbalový klub FC Hradec Králové v sobotu vstupuje do sezony, ve kterém si bude připomínat 120. výročí založení. Ambice jsou jasné: nepokazit si oslavy ometáním spodních pater tabulky.

Z dlouhodobého hlediska je však ještě mnohem důležitější úkol před radnicí: úspěšně uzavřít prodej 89 procent akcií FC Hradec a zbavit město obrovské finanční zátěže, která ze stoprocentního vlastnictví vlastnictví plyne.

Teď promluví peníze

Podle informací MF DNES může velký průlom v zatím šestikolovém jednání o prodeji klubu přinést 28. červenec a již sedmá epizoda.

„Kruciální záležitostí je nyní obchodní část dohody,“ řekla na úterní tiskové konferenci primátorka Pavlína Springerová (HDK). Jinými slovy: teď promluví peníze.

„Ostatní části vyjednávání jsou buď vyřešené, nebo je vzájemně považujeme za velmi jednoduše uzavřitelné. Nemáme v nich zkrátka žádný rozpor,“ pokračovala.

V pondělí 28. července bude následovat poměřování, ve kterém se prodávající a uchazeč zatím neshodují. Své představy má město a trochu jiné zase skupina Fotbal HK 1905 s bývalými reprezentanty Pavlem Nedvědem, Ivo Ulichem a podnikateli Ondřejem Tomkem, Radkem Šenkem a developerem Pavlem Rejchrtem.

„Máme na stole dvě varianty nabídek - tu naši a variantu společníků. Na konci července uvidíme, jestli jsme schopni a jak rychle se přiblížíme do finále. Budeme hledat nějaký kompromis, možná už budeme vědět nějaký časový horizont,“ upozornila Pavlína Springerová, podle které se vyjednávací týmy zatím neshodly na výši příspěvků města ani na konkrétní finanční nabídce za balík 89 procent akcií:

„Zatím nemáme shodu, bude to předmětem dalšího jednání. Snažím se být optimistkou, každopádně jsem přesvědčená, že konec července nám hodně napoví.“

Rozpočet? Kolem 200 milionů

Jen pro představu: město se nedávno zavázalo, že v nové sezoně zvýší svému fotbalovému klubu dotace o 17 procent na 69 milionů korun. Jen dotace na ligový tým vzroste od 1. července do 30. června 2026 o dva miliony korun na 21,95 milionu. Právě tohoto dílu příspěvků by se město rádo zbavilo.

„Dotace města jsou klíčovým předmětem celé debaty. Já se snažím dosáhnout nějakého kompromisu, který by byl projednatelný v zastupitelstvu. Zároveň to ale není tak jednoduchá matematika. My jsme si vědomi, že je potřeba možná i více než dosud podporovat například ženský a mládežnický fotbal. Ta částka od města by ale samozřejmě měla být nižší,“ uvedla primátorka.

Náklady na A mužstvo by v příští sezoně měly činit zhruba 74 milionu korun, z toho 44 milionů na odměny hráčů a sedm milionů pro trenérský tým. Klubový rozpočet na následující sezonu by měl stoupnout z loňských necelých 180 milionů až k hranicím 200 milionů korun.

„Celý klub se významně posunul. Pro Hradec jsou to průlomové věci včetně posunu sportovního. Rozpočtově se však stále pohybujeme v hradeckých mantinelech, navýšili jsme ho asi o deset procent. Nikdo tady nestřílí a nedělá spirálu, která by se do budoucnu mohla projevit jako katastrofická. Klub je zdravý, má vyváženou příjmovou i výdejovou složku,“ zdůraznil Jiří Sabou, sportovní ředitel FC Hradec.

„Jsou sezony či okna, kdy končíme v plusu, protože od nás přestupují hráči. Tentokrát jsme více investovali, takže jsme se dostali do opačného znaménka, ale tím se obě období srovnávají. Každopádně počítáme tím, že v příjmové části rozpočtu budeme meziročně růst,“ doplnila primátorka.

Permanentky mizí

Vyrostly nejen stadion, ambice, paleta sponzorů či rozpočet, ale obrovský posun klub zaznamenal i marketingově. Inspiraci pro úplně novou kampaň ke 120 letům si vypůjčil z Muzea Východních Čech, kde ostatně vznikl i klip, ve kterém účinkují vybraní hráči, vedení, ale i některé klubové legendy.

Úplně nové jsou i sady dresů. Klub, který oblékal černobílé barvy, tentokrát pro domácí zápasy připravil nezvyklou černo-zlatou kombinaci. Také na dresech se proplétají secesní vzory, kterými hodlá FC Hradec vzdát hold vizionářům města - architektům Janu Kotěrovi a Josefu Gočárovi.

FC Hradec Králové pár dní před zahájením nejvyšší české fotbalové soutěže pochlubil novými dresy v tmavé domácí variantě a světlé pro venkovní zápasy (15.7.2025).

Nový grafický styl je dobře patrný i na speciálních kazetách s permanentkami. Je tu nejen sezonní vstupenka, ale i pletená šála a balíček samolepek i sběratelských fotbalových kartiček.

Mimochodem prodej permanentek opět překonává očekávání. Z pokladen zmizelo už kolem 3500 kusů a dá se očekávat, že prodej překoná loňských 4015 permanentek, kdy zafungoval boom nového stadionu.

„Počet držitelů permanentek zatím nemáme ohraničený a nemáme omezení jako například Sparta nebo Slavia. Kdybychom se ale dostávali například k 60 procentům celkové kapacity stadionu, už bychom nastavovali nějaké mantinely,“ řekl šéf klubového marketingu Aleš Havel.