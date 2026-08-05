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Do Hradce míří fanoušci Besiktase, řidiči musí v rozkopaném městě počítat s kolonami

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  9:25
FC Hradec Králové postoupil v 2. předkole Evropské ligy přes norské Tromsö (30....

FC Hradec Králové postoupil v 2. předkole Evropské ligy přes norské Tromsö (30. července.2026). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Útočník Tom Slončík z FC Hradec Králové se raduje z gólu proti norskému Tromsö...
Zahájení odvetného utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy mezi FC Hradec...
FC Hradec Králové postoupil v 2. předkole Evropské ligy přes norské Tromsö (30....
FC Hradec Králové postoupil v 2. předkole Evropské ligy přes norské Tromsö (30....
34 fotografií
Před čtvrtečním zápasem hradeckých votroků s tureckým celkem Besiktas JK v 3. předkole Evropské ligy plánuje policie mimořádná opatření. Na pořádek při zápasu i v ulicích budou se strážníky městské policie dohlížet policisté z pořádkové, kriminální, cizinecké či dopravní služby. Ve městě musí řidiči i kvůli opravám silnici počítat se zdržením.

Čtvrtek bude pro krajskou metropoli skutečně mimořádný. Atraktivní soupeř z Turecka, který byl FC Hradec Králové nalosován v kvalifikaci o základní skupinu Evropské ligy, slibuje historickou podívanou. Jeden z vrcholů fotbalového léta se však zřejmě ve městě neobejde bez komplikací.

Zaprvé se očekává příjezd velké skupiny fanoušků tureckého týmu, takže policie se musí mít na pozoru.

„Na fotbalovém stadionu nám dění pomohou dokumentovat kamery. Jsme v kontaktu s pořadateli a bezpečnostní službou a v případě potřeby budeme reagovat. Monitorovat situaci budou i policisté z antikonfliktního týmu. V hledáčku policistů bude příjezd fanoušků do města, jejich příchod na stadion i odjezd po zápase,“ sdělila mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková.

Okolo stadionu se mohou tvořit kolony

Zápas s istanbulským celkem začíná v 19 hodin. Je vyprodáno a dá se očekávat, že už minimálně dvě hodiny před úvodním hvizdem bude ve městě rušno. Komplikace mohou způsobit také masivní letní opravy silnic a uzavírky okolo malšovické arény i po celém Hradci.

„Upozorňujeme na dopravní omezení, která v místě konání zápasu čekají,“ sdělila mluvčí. Řidiči, kteří nutně nemusí, by se ideálně měli lokalitě poblíž arény ve čtvrtek v podvečer úplně vyhnout.

Na opravovaném malšovickém mostu v blízkosti stadionu je nyní doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Řídí ji semafory. Další komplikace mohou nastat kvůli opravám nadjezdu v Malšovicích, které omezují příjezd ke stadionu z druhé strany.

3. srpna 2026

Řidiči proto musí počítat s kolonami. „Nelze vyloučit i delší čekací doby,“ poznamenala mluvčí Vlčková.

Fanouškům FC Hradec Králové policie doporučuje přijet městskou hromadnou dopravou.

FC Hradec Králové postoupil v 2. předkole Evropské ligy přes norské Tromsö (30. července.2026).
Útočník Tom Slončík z FC Hradec Králové se raduje z gólu proti norskému Tromsö (30. července.2026).
Zahájení odvetného utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy mezi FC Hradec Králové a Tromsö IL
FC Hradec Králové postoupil v 2. předkole Evropské ligy přes norské Tromsö (30. července.2026).
34 fotografií

Besiktas je druhým soupeřem hradeckého týmu v letošních předkolech evropských pohárů. V prvním vystoupení Hradečtí přešli přes norské Tromsö. Odveta čtvrtečního zápasu v Istanbulu je na programu přesně o týden později.

Pokud by votroci turecký tým vyřadili, v závěrečném předkole by si o účast v hlavní fázi soutěže zahráli s horším z dvojice kvalifikace o Ligu mistrů Dinamo Záhřeb – Kauno Žalgiris. V případě vyřazení by se Hradec utkal v boji o Konferenční ligu s lepším z dvojice Panathinaikos – CSKA 1948 Sofia.

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