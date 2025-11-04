Zastupitelé Hradce schválili prodej fotbalového klubu skupině okolo Pavla Nedvěda

Petr Záleský
  17:16
Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních hráčů Pavla Nedvěda a Ivo Ulicha.
Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim...

Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim aréna skýtá. Na malém snímku Pavel Nedvěd. | foto: MAFRA

První fotbalový zápas na novém stadionu v Hradci Králové
V Hradci Králové oslavili nový stadion akcí Zpátky pod lízátky. (3. září 2023)
Viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd před turínským derby
Aréna se oblékla do tradičních hradeckých barev, její interiér přímo zve k...
40 fotografií

V červnu 2017 ztroskotala dohoda mezi Hradcem Králové a skupinou kolem bývalého reprezentanta Ivo Ulicha o převzetí majetkového podílu ve fotbalovém klubu. Osm let poté se Ulich přesto stává spolumajitelem FC Hradec Králové.

Celkem 24 zastupitelů hlasovalo pro prodej, pět členů se zdrželo, nikdo nebyl proti. Čtyři zastupitelé nehlasovali.

Společnost Fotbal HK 1905, za kterou kromě něj stojí další bývalý reprezentant Pavel Nedvěd a podnikatelé Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt a Radek Šenk, se od 1. ledna 2026 stane majitelem klubu a 89 procent jeho akcií.

O prodeji v úterý v podvečer rozhodli královéhradečtí zastupitelé. Město se s jediným uchazečem shodlo na nabídce 50,172 milionu korun, od které je nutné odečíst 10,172 milionu nerozděleného zisku.

Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim aréna skýtá. Na malém snímku Pavel Nedvěd.
První fotbalový zápas na novém stadionu v Hradci Králové
V Hradci Králové oslavili nový stadion akcí Zpátky pod lízátky. (3. září 2023)
Viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd před turínským derby
40 fotografií

Podle primátorky Pavlíny Springerové (HDK) se radnice zbaví většiny provozních nákladů na klub a sportoviště. Odhadla také, že Hradec v následujících pěti letech ušetří až 229 milionů korun a naopak získá pravidelný příjem z pachtovného, které postupně vzroste až na 17,5 milionu ročně.

V následujících čtyřech sezonách by město mělo klubu přispívat 58,5 milionu korun ročně, poté s odečtením pachtovného mezi 28 až 32,5 miliony. Tyto peníze půjdou především na podporu mládeže a ženské kopané. „Pokud by město neprodalo devětaosmdesátiprocentní podíl, v této sezoně by výše dotace města mohla dosahovat částky až 118 milionů korun,“ uvedla primátorka.

„Nový partner se zavazuje k provozu i dalšímu rozvoji sportovišť. Město bude hradit pouze větší investice nad 10 milionů korun, ostatní náklady ponese klub,“ doplnila Springerová, podle které nyní radnice počítá například s rekonstrukcí tréninkového hřiště u Malšovické arény nebo výstavbou nového šatnového objektu v areálu na Dukle.

Hradec si díky jedenáctiprocentnímu podílu ponechal i některá rozhodovací práva. Nový majitel například bez souhlasu města nemůže převést fotbalovou licenci na jiný klub, prodat více než 30 procent hráčů nebo zastavovat majetek klubu nad pět milionů korun. Město má také možnost zasáhnout v případě, že by klub přestal fungovat v Hradci Králové nebo zanikla jeho mládežnická struktura.

Ne prodeji řeklo jen hnutí ANO

Minulý týden byl velký zájem o uzavřený seminář, kde se zastupitelé měli možnost poprvé seznámit s podmínkami prodeje a jednotlivé kluby si také ujasnily, jak se postaví k hlasování. Podpořit transakci odmítli jen zastupitelé hnutí ANO.

Cena 50 milionů korun je podle nich příliš nízká, stejně jako roční příjmy klubu kolem 180 milionů. „Nedá se to nazvat prodejem klubu ale darováním,“ upozornil zastupitel z ANO Denis Doksanský, podle jehož informací dal například zájemce za 70 procent akcií FK Pardubice kolem sto milionů.

„A přitom pardubický klub má nižší hodnotu, horší stadion a nižší hodnotu hráčů. Prodal se asi za sto milionů a hned v následujících týdnech dal nový majitel kolem 70 milionů do nákupu nových hráčů. Také v případě Jablonce, Olomouce a dalších klubů, které se v posledních letech prodávaly, se mluví minimálně o vyšších desítkách milionů korun, mnohdy spíš o stamilionech. Také garantovaných 180 milionů korun je pod současnými příjmy,“ dodal Doksanský.

Koncerty i evropské poháry?

„Kdo to myslí skutečně dobře s hradeckým fotbalem, bude hlasovat pro. Kdo chce politikařit a nedokáže se postavit za to, co zástupci opozice i koalice vyjednali, spáchá ošklivý faul na hradecký fotbal a dá červenou kartu sám sobě,“ komentovala to primátorka Springerová.

Zájemce chce dát za fotbalový Hradec desítky milionů, rozhodnou zastupitelé

„Evropské poháry a týmy třeba z Bundesligy v Hradci? To už dlouho nebylo tak blízko. Investoři do klubu přinesou potřebnou ekonomickou sílu, kterou radnice logicky nemá. I kvůli tomu prodej klubu podpoříme,“ řekl za klub Pirátů radní Aleš Dohnal, kterého přesvědčily i plány nového vlastníka se stadionem.

15. července 2025

„Investoři plánují v aréně pořádat tři až čtyři velké koncerty ročně. Jarní koncert skupiny Chinaski potvrdil, že se k tomu stadion skvěle hodí,“ připomněl Dohnal.

Ve čtyřčlenném vyjednávacím týmu města nechyběl Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec). I přes vážné výhrady směřující k primátorce a ceně za poradenské služby však také on prodej 89 procent akcií podpořil.

„Paní primátorka ve svých vyjádřeních uvádí riziko zpolitizování procesu. Objektivní skutečností je však to, že prodej FC Hradec od samého počátku zbytečně zpolitizovala sama paní primátorka. Ta si hned po zvolení fotbalový klub stáhla pod sebe a mediálně jej využívá pro svoji sebepropagaci,“ upozornil senátor za Královéhradecko.

Stanovisko skalních fanoušků

Ještě před bodem o prodeji klubu se před budovou zastupitelstva sešli i příznivci královéhradeckých fotbalistů. Také jim se představa nového vlastníka zamlouvá.

„Náročné dojednání se podařilo, avšak protifotbaloví aktivisté v čele se sionistou Doksanským se pokoušejí tyto těžce nabyté dohody zničit a nové investory finančně vydírat, a tím je odradit od koupi akcií našeho klubu. Proto se sejdeme před budovou Adalbertina,“ šturmovali se fanoušci na webu Votroci 2000.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nasněžilo. A horská služba už zachraňovala turisty oblečené jako do města

Pocitově zimní dny s výraznější sněhovou nadílkou opět zaměstnaly horské záchranáře. Například v Krkonoších pomáhali skupině turistů, jejichž výbavu jeden ze zasahujících popsal spíše jako...

Ve Špindlerově Mlýně usadili most přes Labe, který propojí skiareály

Stavbaři v úterý usadili nosné konstrukce nového lyžařského mostu přes řeku Labe u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Most a výstavba nové lanovky z parkoviště P1 směrem na Hromovku představuje...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Majitel prohrál spor s národním parkem, dům v Peci kvůli moréně nepostaví

Zájemce o stavbu rodinného domu v Peci pod Sněžkou prohrál spor se Správou Krkonošského národního parku. Ta nechtěla svolit s výstavbou, protože podloží pozemku tvoří chráněná moréna někdejšího...

Budovu s duší nejde zbourat, říká podnikatel. Textilku přestavěl pro auta

Jeden z významných trutnovských podnikatelů Jan Kranát se celý život pohyboval kolem automobilů. Zkraje 90. let založil společnost Autostyl a roky přes ulici pozoroval upadající továrnu tehdejšího...

Světový unikát. Volavky černé vyvedly v zoo mláďata, chovatelé je museli stěhovat

V Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem se podařil unikátní odchov afrických volavek černých. Ve světových zoologických zahradách sdružených databází ZIMS je to vůbec poprvé. Vylíhla se tři...

4. listopadu 2025  16:30

Opilá řidička nemohla ani mluvit a vylézt z auta, při policejní kontrole usnula

Hazard za volantem předvedla v sobotu vpodvečer na Rychnovsku devětapadesátiletá řidička. Policii zalarmoval svědek, který si v Kostelci nad Orlicí všiml vozidla jedoucího protisměrem. Když hlídka...

4. listopadu 2025  15:31

Ve Špindlerově Mlýně usadili most přes Labe, který propojí skiareály

Stavbaři v úterý usadili nosné konstrukce nového lyžařského mostu přes řeku Labe u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Most a výstavba nové lanovky z parkoviště P1 směrem na Hromovku představuje...

4. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno  13:48

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Před dvěma lety v Hradci Králové platil projekt na propojení Stříbrného rybníka s řekou Orlicí za příliš odvážný na to, aby mohl být v dohledné době uskutečněn. Plány, které mají vylepšit kvalitu...

4. listopadu 2025  9:31

Chata na Šerlichu slaví stovku. Masarykovu bustu ukryli za války až moc důkladně

Premium

Známá Masarykova chata v Orlických horách stojí sto let. U jejího zrodu kousek pod vrcholem Šerlichu byli činovníci Klubu českých turistů. O jménu se rozhodlo už v roce 1919. Chata v roce 1938...

3. listopadu 2025

Kůň zapadl po krk do jímky, koukala mu jen hlava. Hasiči ho vytáhli jeřábem

Hnědák ve vsi na Rychnovsku zapadl do betonové jímky. Nad povrch mu vyčuhoval jen krk a hlava. Vysvobodili ho hasiči. Napřed vyčerpali vodu kalovým čerpadlem, pak zvířeti uvázali popruhy a jeřábem ho...

3. listopadu 2025  10:32

Vlak bez strojvůdce najezdil už 3 000 kilometrů, reaguje na zvířata i vůz na přejezdu

Experimentální vlak bez strojvůdce firmy AŽD Praha najel od dubnového zahájení provozu do začátku října prvních 3 000 kilometrů. Provoz s cestujícími na trati mezi Kopidlnem na Jičínsku a Dolním...

3. listopadu 2025  10:12

Zadražilův příběh vykoupení. Po gólové noční můře se stal hrdinou zápasu

Cesta peklem vedoucí od zatracení ke slávě. Přesně to si prožil brankář hradeckých fotbalistů Adam Zadražil v nedělním ligovém zápase na hřišti pražských Bohemians.

3. listopadu 2025  9:10

Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu

Ani na šestý pokus nedokázali fotbalisté Bohemians zlomit nepříjemnou sérii bez výhry, ve čtrnáctém ligovém kole padli s Hradcem Králové 1:2. Pražané sice vedli po trefě Okekeho, Východočeši ale góly...

2. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:30

Ruinu kostela v Rudníku zpevní, věž dostane střechu i skleněný kříž

Po desetiletích bezútěšného chátrání v podkrkonošském Rudníku začala záchrana torza kostela z konce 18. století. Dělníci stabilizovali severní prohnutou zeď, která hrozila zřícením. Další zásahy za...

2. listopadu 2025  8:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Oživení Hradce odnesl lídr. Průlet říjnem? Tým se uzdravil a sedl si, těší Jergla

Hokejisté Hradce zakončili skvostný měsíc výborným výkonem a výhrou 4:1 proti Třinci, kterou zároveň završili oblíbené období. Stejně jako před rokem se po mátožném září, ve kterém většinou...

1. listopadu 2025  10:58

Chlumec podnikl kontrolní úklid zahrady, chce smír s manželi ohledně listí

Pohrabat spadané listí kolem bazénu, vysbírat ho z dekorativní mulčovací kůry v japonské zahradě, omést střechu pergoly a vybrat hromady listí z okapů. Čtyři pracovníci technických služeb v Chlumci...

1. listopadu 2025  7:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.