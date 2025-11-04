Zastupitelé Hradce schválili prodej fotbalového klubu skupině okolo Pavla Nedvěda

V červnu 2017 ztroskotala dohoda mezi Hradcem Králové a skupinou kolem bývalého reprezentanta Ivo Ulicha o převzetí majetkového podílu ve fotbalovém klubu. Osm let poté se Ulich přesto stává spolumajitelem FC Hradec Králové.
Celkem 24 zastupitelů hlasovalo pro prodej, pět členů se zdrželo, nikdo nebyl proti. Čtyři zastupitelé nehlasovali.
Společnost Fotbal HK 1905, za kterou kromě něj stojí další bývalý reprezentant Pavel Nedvěd a podnikatelé Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt a Radek Šenk, se od 1. ledna 2026 stane majitelem klubu a 89 procent jeho akcií.
O prodeji v úterý v podvečer rozhodli královéhradečtí zastupitelé. Město se s jediným uchazečem shodlo na nabídce 50,172 milionu korun, od které je nutné odečíst 10,172 milionu nerozděleného zisku.
Podle primátorky Pavlíny Springerové (HDK) se radnice zbaví většiny provozních nákladů na klub a sportoviště. Odhadla také, že Hradec v následujících pěti letech ušetří až 229 milionů korun a naopak získá pravidelný příjem z pachtovného, které postupně vzroste až na 17,5 milionu ročně.
V následujících čtyřech sezonách by město mělo klubu přispívat 58,5 milionu korun ročně, poté s odečtením pachtovného mezi 28 až 32,5 miliony. Tyto peníze půjdou především na podporu mládeže a ženské kopané. „Pokud by město neprodalo devětaosmdesátiprocentní podíl, v této sezoně by výše dotace města mohla dosahovat částky až 118 milionů korun,“ uvedla primátorka.
„Nový partner se zavazuje k provozu i dalšímu rozvoji sportovišť. Město bude hradit pouze větší investice nad 10 milionů korun, ostatní náklady ponese klub,“ doplnila Springerová, podle které nyní radnice počítá například s rekonstrukcí tréninkového hřiště u Malšovické arény nebo výstavbou nového šatnového objektu v areálu na Dukle.
Hradec si díky jedenáctiprocentnímu podílu ponechal i některá rozhodovací práva. Nový majitel například bez souhlasu města nemůže převést fotbalovou licenci na jiný klub, prodat více než 30 procent hráčů nebo zastavovat majetek klubu nad pět milionů korun. Město má také možnost zasáhnout v případě, že by klub přestal fungovat v Hradci Králové nebo zanikla jeho mládežnická struktura.
Ne prodeji řeklo jen hnutí ANO
Minulý týden byl velký zájem o uzavřený seminář, kde se zastupitelé měli možnost poprvé seznámit s podmínkami prodeje a jednotlivé kluby si také ujasnily, jak se postaví k hlasování. Podpořit transakci odmítli jen zastupitelé hnutí ANO.
Cena 50 milionů korun je podle nich příliš nízká, stejně jako roční příjmy klubu kolem 180 milionů. „Nedá se to nazvat prodejem klubu ale darováním,“ upozornil zastupitel z ANO Denis Doksanský, podle jehož informací dal například zájemce za 70 procent akcií FK Pardubice kolem sto milionů.
„A přitom pardubický klub má nižší hodnotu, horší stadion a nižší hodnotu hráčů. Prodal se asi za sto milionů a hned v následujících týdnech dal nový majitel kolem 70 milionů do nákupu nových hráčů. Také v případě Jablonce, Olomouce a dalších klubů, které se v posledních letech prodávaly, se mluví minimálně o vyšších desítkách milionů korun, mnohdy spíš o stamilionech. Také garantovaných 180 milionů korun je pod současnými příjmy,“ dodal Doksanský.
Koncerty i evropské poháry?
„Kdo to myslí skutečně dobře s hradeckým fotbalem, bude hlasovat pro. Kdo chce politikařit a nedokáže se postavit za to, co zástupci opozice i koalice vyjednali, spáchá ošklivý faul na hradecký fotbal a dá červenou kartu sám sobě,“ komentovala to primátorka Springerová.
„Evropské poháry a týmy třeba z Bundesligy v Hradci? To už dlouho nebylo tak blízko. Investoři do klubu přinesou potřebnou ekonomickou sílu, kterou radnice logicky nemá. I kvůli tomu prodej klubu podpoříme,“ řekl za klub Pirátů radní Aleš Dohnal, kterého přesvědčily i plány nového vlastníka se stadionem.
„Investoři plánují v aréně pořádat tři až čtyři velké koncerty ročně. Jarní koncert skupiny Chinaski potvrdil, že se k tomu stadion skvěle hodí,“ připomněl Dohnal.
Ve čtyřčlenném vyjednávacím týmu města nechyběl Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec). I přes vážné výhrady směřující k primátorce a ceně za poradenské služby však také on prodej 89 procent akcií podpořil.
„Paní primátorka ve svých vyjádřeních uvádí riziko zpolitizování procesu. Objektivní skutečností je však to, že prodej FC Hradec od samého počátku zbytečně zpolitizovala sama paní primátorka. Ta si hned po zvolení fotbalový klub stáhla pod sebe a mediálně jej využívá pro svoji sebepropagaci,“ upozornil senátor za Královéhradecko.
Stanovisko skalních fanoušků
Ještě před bodem o prodeji klubu se před budovou zastupitelstva sešli i příznivci královéhradeckých fotbalistů. Také jim se představa nového vlastníka zamlouvá.
„Náročné dojednání se podařilo, avšak protifotbaloví aktivisté v čele se sionistou Doksanským se pokoušejí tyto těžce nabyté dohody zničit a nové investory finančně vydírat, a tím je odradit od koupi akcií našeho klubu. Proto se sejdeme před budovou Adalbertina,“ šturmovali se fanoušci na webu Votroci 2000.