Trávník na stadionu v Hradci je na odpis. Klub patrně pořídí hybrid za miliony

Petr Záleský
  10:25
Už ne pouhá výměna poničeného trávníku, ale sázka na moderní technologii za miliony korun. Fotbalový klub v Hradci Králové chce pořídit hybridní trávník. Hráči musejí přežít zdejší oraniště ještě dva měsíce, už hostující tým Plzně nešetřil kritikou.
Z výměny části zničeného trávníku v hradecké fotbalové aréně se už stala březnová tradice. Slovy trenéra Plzně, která v neděli na oraništi vyhrála 3:0, je celý hradecký trávník v katastrofálním stavu. Každý krok na něm může znamenat zranění.

Místo opětovné výměny nejhorších pásů pod západní tribunou, kam slunce v zimě nazasvítí, uvažuje Hradec o mnohem velkorysejším formátu. Podle informací redakce iDNES.cz je ve hře pořízení hybridního trávníku, kterým se v nejvyšší české soutěži může pyšnit pouze hrstka stadionů.

Slavia, Sparta a Plzeň navíc investovaly do UV lamp a sklízejí chválu i v nefotbalovém únoru. Hybrid má mnoho výhod, je mnohem odolnější, protože kombinuje přírodní trávu s umělými vlákny a rychleji regeneruje i po extrémní zátěži.

Proměna počká do léta

Výroba hybridu na míru a položení však chce svůj čas, také termínová listina Chance ligy je nabitá až do druhé poloviny května.

„Problematikou hrací plochy se zabýváme. V letní pauze počítáme s rekonstrukcí travnaté plochy tak, aby lépe odpovídala současné zátěži stadionu i brzkému startu jarní části sezony. V současnosti vyhodnocujeme možné varianty řešení včetně moderních technologií a na základě těchto analýz zvolíme další postup. Z dostupných možností už využíváme vyhřívání hrací plochy, prokazuje se však, že tato technologie není sama o sobě dostačující,“ řekl Richard Jukl, obchodně-provozní ředitel klubu.

Investice několika milionů korun do hrací plochy už nezatíží rozpočet města, které si po nedávném prodeji klubu podrželo jen 11 procent akcií, ale nový trávník zaplatí nový vlastník společnost Fotbal HK 1905 pod vedením předsedy představenstva Radka Šenka.

Transakce se uzavřela loni v listopadu. Z představenstva do dozorčí rady přestoupili reprezentanti města primátorka Pavlína Springerová (HDK) a František Řehounek.

„Komunikace mezi novým představenstvem a dozorčí radou je velmi dobrá. Coby dozorčí rada jsme dosud měli dvě zasedání a pokaždé tam byl i šéf klubu Radek Šenk, který nám připravil informace z představenstva a současně odpovídá na dotazy. Trávník je samozřejmě velké téma,“ sdělil František Řehounek.

Podle něj klub počítá s výraznou investicí do nového trávníku: „Víme jen odhad nákladů, ale ne to, zda půjde o hybridní trávník, nebo o pořízení osvětlovacích UV lamp. Klub k tomu přistupuje zodpovědně.“

„Terén je ostuda“

Stav hradeckého trávníku nebyl dobrý už 4. března v pohárovém utkání proti Baníku Ostrava, v neděli se ke stavu hřiště ostře vyjádřil trenér Plzně Martin Hyský.

Hyskému se ulevilo. Chválil brankáře, kritizoval hřiště: Celé je katastrofální

„Opticky vypadá hřiště špatně jenom pod tribunou, ale v katastrofálním stavu je celé. Není to hodné české ligové soutěže, je ostuda, na jakých terénech se hraje. Škodí to fotbalu, kvalitě hry a je to velké riziko pro hráče ohledně zranění. Kluci si stěžovali, jak jim těžký terén bere síly. Musíte být koncentrovaný na to, kam šlapete. Každý špatný krok může znamenat zranění,“ poukázal trenér na poničený trávník prosypaný vrstvou písku.

„Představte si, že byste běhali devadesát minut v písku,“ doplnil plzeňský útočník Tomáš Ladra.

Umělé slunce se prodraží

Aby Malšovická aréna mohla poprvé v historii hostit zápas seniorské reprezentace, přesně před rokem zvládl Hradec výměnu asi 1 200 čtverečních metrů poničeného trávníku během pouhých tří dnů.

Infarktovou výměnu trávníku Hradec zvládl. Vydrží do zimy, prorokují fandové

„Už v minulosti jsme se zamýšleli nad různými variantami včetně ceny nákupu hybridního trávníku. Zároveň jsme si pronajímali UV lampu, kterou jsme testovali v pravém dolním rohu, kde je situace nejhorší,“ sdělila primátorka Pavlína Springerová.

Podle ní cena fotbalového hybridu začíná na 8 milionech korun, kvalitnější se dá pořídit za 13 milionů. Dražší je injekční metoda, ta vyžaduje práci robotických šicích strojů přímo na ploše. Levnější je výroba umělého koberce v továrně, ale minusem je jeho kratší životnost od pěti do osmi let.

A co nechat zmizet tribunu? V Hradci dumají, jak stále dokola neměnit trávník

Nepravděpodobná je varianta, že se fotbalový Hradec vydá cestou pořízení soustavy osvětlovacích UV ramp.

„Velkou nevýhodou jsou obrovské provozní náklady. Viděli jsme hřiště v Evropě, které bylo doslova poseté lampami. Nákladově se tam museli dostat s prominutím do šílené vrtule,“ řekla primátorka.

„Už jsme tu jednu lampu měli na zkoušku, ale v podstatě neměla žádný efekt. S více lampami by výsledek jistě byl jiný. Investice do UV lamp jsou pro většinu klubů náročné jen kvůli provozním nákladům,“ doplnil František Řehounek.

Liberec navrhuje společného dodavatele

Před několika dny vstoupil do úsilí o kvalitnější hrací plochy majitel libereckého Slovanu Ondřej Kania. Řediteli Ligové fotbalové asociace (LFA) Tomáši Bártovi zaslal dopis, v němž načrtl svou představu – tendr na společného dodavatele hybridních trávníků a UV lamp a finanční program pro kluby na investice do moderní infrastruktury.

19. března 2025

Hradec se však k iniciativě Liberce, kde mají podobně špatné podmínky pro udržení kvalitního trávníku, staví s rezervou.

„Myslím, že to není reálné. Neumím si představit firmu, která by byla schopna uspokojit všechny prvoligové kluby. Navíc je spousta stadionů ve vlastnictví měst a tam jsou postupy tendrů zcela odlišné,“ zdůvodnil to Jukl.

