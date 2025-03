Infarktovou výměnu trávníku Hradec zvládl. Vydrží do zimy, prorokují fandové

15:43

Poprvé v historii hostí nový fotbalový stadion v Hradci Králové soutěžní zápas dospělé reprezentace, a to s Faerskými ostrovy. Pro město i klub je to obrovská reklama, ale současně infarktový stav. Během pouhých tří dnů se v aréně muselo vyměnit kolem 1 200 metrů čtverečních trávníku. Tréninky i zápas v sobotu od 20:45 by měl vydržet.