Firmy ruší služební cesty a obávají se výpadku výroby i dodávek z Číny

Jako velkou hrozbu vnímají klíčové firmy v kraji současnou epidemiologickou situaci. Obávají se o zdraví zaměstnanců i omezení výroby. Situaci neberou na lehkou váhu například v královédvorské Jutě, která přijala opatření už v minulých týdnech.



„Vydali jsme vlastní nařízení, které jde nad rámec opatření přijatých vládou. Současně jsme o nich informovali všechny zákazníky, abychom minimalizovali případné obchodní ztráty. Vydali jsme nařízení pro dopravce, jak postupovat při nakládce a vykládce zboží,“ popisuje generální ředitel Juty Jiří Hlavatý.

Klíčové podle něj je nic nepodcenit a udržet výrobu. Pokud by kvůli epidemii musela firma s 2 300 zaměstnanci na čas zavřít, mohlo by to mít fatální následky.

„Každý měsíc dáváme na výplatách 110 milionů korun. Pokud bychom dva nebo tři měsíce nevyráběli, dostali bychom se do potíží,“ upozorňuje a dodává, že zaměstnanci se zachovali zodpovědně a už v minulých týdnech rušili plánované soukromé cesty. V některých případech jim firma dokonce proplatila náklady spojené se zrušenou dovolenou.

Největší zaměstnavatel v kraji, automobilka Škoda Auto, zatím žádné potíže kvůli koronaviru neoznámil. Pozorně však sleduje situaci v Číně, odkud odebírá komponenty. Nedostatečné dodávky by mohly přerušit výrobu hned v několika závodech najednou.

Většina oslovených firem přistoupila ke zrušení služebních cest nejen do zahraničí, ale i po Česku. Výrobce hořčic a kečupů Kand z Dobrušky na Rychnovsku zpřísnil už tak náročné hygienické normy a zakázal vstup do svých závodů všem externím firmám a cizím osobám. Firma má nyní v karanténě dva pracovníky.

„Zaměstnanci pobývající v uplynulých 14 dnech v zahraničí mimo rizikovou oblast pracují v režimu home office, zavedli jsme telefonické konference, zrušili veškeré interní akce a jednání s dodavateli, upravili výrobní plány,“ jmenuje opatření ředitelka Edita Charvátová.



K omezení schůzek přistoupili i energetici. Na porady v ČEZ může maximálně 30 lidí, preferované jsou telekonference, zbytné návštěvy jsou zakázány. „Zatím jsme nemuseli aktivovat vyšší stupně krizových plánů,“ ujišťuje regionální mluvčí Šárka Beránková.

Většina firem nakoupila dezinfekční prostředky nejen na úklid, ale také na mytí rukou. „Informovali jsme zaměstnance, jak se správně bránit proti viru, co mají v případě podezření dělat, a zvažujeme pomoc se zajištěním hlídání jejich dětí z důvodu uzavření škol,“ říká Jarmila Lelková z Mesa Parts ve Vysokově na Náchodsku, kde jsou nyní jarní prázdniny.

Krizové týmy, apely na zaměstnance

Školení a další společné akce výrazně omezil také státní podnik Lesy České republiky. Ve společnosti, která má zaměstnance po celém Česku, se pravidelně setkává krizový tým. Koordinátora pro záležitosti koronaviru zřídila i odpadová firma Marius Pedersen, která má hlavní sídlo v Hradci Králové, ale působí ve všech českých krajích. V karanténě má šest zaměstnanců, ve všech případech jde o nedělnické profese, takže se neočekává dopad na služby.

„Upravili jsme režim úklidu firemních prostor, aby veškeré plochy, s nimiž lidé přicházejí do přímého kontaktu, byly denně dezinfikovány. Apelujeme na zaměstnance ve smyslu dodržování respirační hygieny a hygieny rukou. Připravujeme opatření k eliminaci nákazy při manipulaci s odpady u klientů,“ vysvětluje obchodní ředitel Pavel Borůvka.

Nemocnice oslovila mediky

Ochranné pomůcky už nakoupili strážníci v Hradci Králové, mají 1150 respirátorů třídy FFP3. Dostatek respirátorů a roušek má i hradecká fakultní nemocnice. Té však kvůli karanténě nebo ošetřování chybí zhruba 60 zaměstnanců. Nemocnice už oslovila studenty hradecké lékařské fakulty, aby v krizové situaci vypomohli.

„Byli bychom za pomoc vděčni. Získáte neocenitelné zkušenosti a poznáte provoz zdravotnického zařízení v zátěžové situaci,“ napsal studentům ředitel nemocnice Vladimír Palička.

Na výzvu zareagovalo 90 mediků, kteří by měli na praxi nastoupit v nejbližších dnech. Nemocnici se nabídli také studenti hradecké univerzity, že pomohou se zajištěním péče o malé děti zaměstnanců. „Dosud nebylo nutné výrazně omezit provoz žádného oddělení,“ ujišťuje mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Brigádníci se hlásí i krajským nemocnicím. Těm zatím schází jen jednotky osob. Nemocnice v Trutnově musela zavřít jednu ze dvou ortopedických ambulancí, v Jičíně omezují provoz kardiologie. Trutnov nyní zvažuje skupinové hlídání dětí.

V provozu zůstávají lyžařské areály, tedy alespoň tam kde je ještě sníh.