Spor s firmou o zimní stadion může skončit smírem, Hradec vydá 20 milionů

Spor se společností ABD Invest se rozhořel už v roce 2011, kdy tehdejší vedení Hradce došlo k závěru, že kontrakt s bývalým správcem zimního stadionu je nevýhodný. O rok později firma zažalovala město o 248 milionů korun, které údajně vložila do rekonstrukce areálu. Nyní žádá „jen“ 141 milionů, ale Hradec je ochoten vyplatit maximálně 20 milionů.

Soud nyní doporučil letitý spor ukončit, návrh podpořila minulý týden rada města a v úterý 12. prosince smír odsouhlasilo i zastupitelstvo. Ze současných zastupitelů pamatuje začátek války v roce 2011 jen hrstka.

„V této věci nejsme nikdo z nás moc velkými pamětníky. Čerpáme z různých podkladů, máme k dispozici různé analýzy nebo výpočet nezávislého subjektu, jak ten spor postupoval chronologicky, ale i z hlediska nákladů. Dvacet milionů by ten spor mohlo ukončit a město by rozhodně neprodělalo,“ řekl Miroslav Hloušek (ODS), náměstek primátorky pro oblast ekonomiky a rozpočtu.

Podle primátorky Pavlíny Springerové (HDK) by pokračování sporu u soudu město mohlo přijít až na nižší desítky milionů

„Je pro nás příznivější řešení, pokud bychom se dokázali dohodnout a nevystavovali se rizikům spojeným s případným rozhodnutím soudu, které je v tuto chvíli naprosto nepredikovatelné. V tomto sporu je hodně důležité ukázat vstřícnost. Nechceme to protahovat o další roky a v materiálu se uvádí, že spor by mohl trvat hodně dlouho,“ řekla primátorka. Upozornila, že jen soudní poplatek za odvolání přijde na čtyři miliony korun.

Firma, která nemá majetek

Stanovisko společnosti ABD Invest není známé. Město ji s konceptem smíru po úterním rozhodnutí zastupitelstva teprve osloví.

„Náš návrh je dobrým kompromisem, aby se spor ukončil smírem. Uvidíme, jak se k tomu postaví protistrana, kterou do té doby nechceme oslovovat,“ uvedl Miroslav Hloušek, jenž nechtěl odhadovat pozici města, kdyby měly soudy pokračovat.

„Je to tak složitý případ, že nemůžeme vědět, jestli taháme za kratší, nebo delší konec,“ pokračoval.

Primátorka jej doplnila: „Nechceme veřejně deklarovat naši pozici u soudu. Obecně je pro nás příznivější řešení, pokud bychom se dokázali dohodnout.“

Podle právního zástupce města Martina Prossera by se soudy v případě zastupitelského nesouhlasu se smírem mohly táhnout dalších deset let. Zaznělo také, že požadavek ABD na 141 milionů je zcela mimo realitu, ale vynaložením 20 milionů město výrazně ušetří.

„Je to už čtvrté zastupitelstvo, které se touto kauzou zabývá. Pro vás je už těžké se ve věci orientovat a za další čtyři roky to bude ještě těžší. Pokud ten návrh nebude schválen nebo ho druhá strana nepřijme, běží další kolo odvolání,“ podotkl Martin Prosser.

Připomněl strategii společnosti ABD: „Druhá strana úspěšně předstírá, že nemá žádný majetek, tím pádem ji pokračování sporu nic nestojí, kdežto město jen těžko může předstírat, že nemá žádný majetek, a stojí ho to peníze.“

Dohoda s ABD byla na programu hradeckého zastupitelstva už víckrát. V roce 2012 město firmě za to, že přijme porážku a co nejrychleji vyklidí sportoviště, jež měla původně obhospodařovat až do roku 2022, nabídlo 68,4 milionu korun. Na jaře toho roku sama společnost ABD navrhla „odstupné“ 40 milionů korun a další dva miliony na úhradu nákladů řízení. Rada města poté zastupitelům doporučila schválit 12 milionů, jenže ti to odmítli s dovětkem, že rozhodnout by měl soud.

Podle smlouvy z roku 2006 měla ABD stadion provozovat až do roku 2022 a zároveň ho měla do roku 2010 proměnit v moderní arénu. Od města za dobu trvání kontraktu měla získat na nájemném 610 milionů korun. Podle původních plánů měly náklady na rekonstrukci hokejového stadionu dosáhnout výše 273 milionů korun. Před 11 lety město oznámilo, že při sepsání smlouvy byl obejit zákon o veřejných zakázkách, a tak je neplatná.