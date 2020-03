Film o tragédii při expedici v Peru pod Huascaránem nese vrchlabskou stopu

Na přelomu května a června bude mít premiéru dokumentární film Boys 1970 aneb Vteřiny věčnosti o tragické výpravě československých horolezců do peruánských And, jejíž členové zahynuli při zemětřesení pod Huascaránem.

Jedním z hlavních protagonistů snímků je vrchlabský horolezec Radoslav Groh, který loni v srpnu s Markem Holečkem vytyčil novou cestu na severní Huandoy, tedy vrchol, který expedice před padesáti lety chtěla zdolat. Scénář napsal rovněž vrchlabský etnolog a publicista Libor Dušek.



V dokumentu se prolíná historická linie se současností. Expedici, která skončila největší tragédií v dějinách československého horolezectví, připomenou fotografie Viléma Heckela, dopisy horolezce a sochaře Valeriána Karouška, vzpomínky pozůstalých a také vyprávění elitních horolezců 60. let. (více čtěte v článku Snímky připomínají hory i přátele).

Současný příběh budou vyprávět Marek Holeček s Radoslavem Grohem.

„Film nabídne dialog minulosti a přítomnosti, zachycuje nejen zápolení tuzemských horolezců v peruánských velehorách, ale také život pod Andami,“ říká Libor Dušek. Snímek zároveň ukáže, jak se za půlstoletí proměnila horolezecká výstroj a vůbec přístup k lezení. „Doufám, že to bude krásná připomínka odkazu výpravy z roku 1970. Jejich příběh je stále velmi silný,“ míní Radoslav Groh.

Autoři se přesunou do střižny

Tvůrci už mají materiál natočen, nyní se přesunou do studia. „V polovině února začínáme stříhat a dělat postprodukci. Finální úpravy plánujeme na duben, aby v květnu byl dokument kompletně hotov. Bude mít délku asi 40 minut,“ prozrazuje scénárista.

Premiéra se uskuteční na přelomu května a června zároveň v České republice a v Peru, Libor Dušek snímek představí v Yungay a Limě. Česká premiéra se uskuteční v Praze, v červnu film uvidí diváci v Liberci a Jablonci nad Nisou. V létě se tvůrci s dokumentem zúčastní horolezeckého festivalu v Teplicích nad Metují.

Do peruánských And se v loňském roce vypravily dvě české expedice. Radoslav Groh s předním českým horolezcem Markem Holečkem v červnu vytyčili novou linii na 6360 metrů vysoký Huandoy Norte a na počest padesát let staré výpravy ji pojmenovali Boys 1970.

Základní tábor čs. expedice Peru 1970 u jezer Llanganuco.

Cesta měří 1200 metrů, výstup jim zabral dva dny. Na stejný vrchol se v roce 1970 pokusil vyšplhat Ivan Bortel, zemřel však po nešťastném pádu už při túře pod horou.



„Snažili jsme se jít ve stopách expedice a navštívit místa, kde před padesáti lety byla. Natáčeli jsme nejen na horách, ale také v Limě, na pobřeží Pacifiku a v deštném pralese. Natáčení výstupu bylo náročné, protože to bylo těžké lezení v nelehkých podmínkách, navíc jsme museli postupovat celkem rychle. Myslím si, že tam vznikly opravdu atraktivní záběry,“ ohlíží se Radoslav Groh.

Samotný výstup na Huandoy režisér a kameraman dokumentu Tomáš Galásek filmoval z ledovcové morény.

V září se do stejných míst vypravila šestičlenná parta vedená Liborem Duškem s cílem vylézt na klíčové vrcholy, které měli Bortel a spol. v plánu. Ze seznamu si však odškrtli „pouze“ pětitisícovky Alpamayo a Nevado Pisco, kterou Dušek navíc sjel na skialpinistických lyžích.

Přívaly čerstvého sněhu, hustá mlha a zrádné trhliny horolezce nepustily na Huascarán, pod jehož svahy před půlstoletím zahynulo všech patnáct členů če československé expedice. Zklam á n í m skončil také pokus o výstup severní cestou na Huandoy, kde hrozily padající bloky ledovcového ledu.

Letos v květnu na Huascarán míří z iniciativy Svatavy Spěváčkové, vnučky jednoho ze zahynulých členů expedice 1970 Zdeňka Novotného, skupina horolezců a skialpinistů, kteří u příležitosti 50. výročí plánují lyžařský prvosjezd Huascaránu. Na konci května se u památníku nedaleko tehdejšího základního tábora uskuteční pietní akce organizovaná českým velvyslanectvím v Limě.

Expedice, které nebylo přáno

Událost z konce května 1970 v peruánských Andách je dodnes největší tragédií v historii československého horolezectví. Skupina libereckých horolezců měla původně namířeno na nejvyšší horu Severní Ameriky Mt. McKinley na Aljašce. Po příjezdu okupačních vojsk v srpnu 1968 a utužení politických poměrů v Československu nedostali souhlas, jako náhradní cíl byly vybrány Andy a hora Huandoy. Výpravu provázela od začátku smůla.

„Když po dvoutýdenním zpoždění dorazila do Limy lodí zavazadla, byly výzbroj a výstroj částečně vykradeny. Na původně určeném místě základního tábora měli už postavené stany Japonci,“ upozorňuje scénárista dokumentu Libor Dušek.

Radoslav Groh při prvovýstupu cesty Boys 1970 v severní stěně Huandoy North.

V polovině května zemřel přední lezec Ivan Bortel, jenž se na cestě pod Huandoy zřítil z třicetimetrové výšky a na místě byl mrtvý. Expedice zvažovala návrat, nakonec se rozhodla v Andách zůstat a vylézt na Huascarán z východní strany. Když čekali na nákladní automobil, který pro ně měl přijet, došlo k velkému zemětřesení. Otřesy o síle asi osmi stupňů uvolnily z Huascaránu lavinu ledu a kamení, která expedici v základním táboře pohřbila.



Bylo to nejtragičtější zemětřesení v dějinách jihoamerické země, podle odhadů při něm zemřelo sedmdesát tisíc lidí. Nejmladšímu členovi výpravy Jaroslavu Krecbachovi bylo 24 let, pod Huascaránem zahynul i dvaapadesátiletý fotograf Vilém Heckel a jedenačtyřicetiletý akademický sochař Valerián Karoušek. Od počátku 70. let neštěstí každoročně připomíná Jizerská 50, kterou někteří ze zahynulých horolezců v roce 1968 spoluzakládali.

„V průběhu dalších desetiletí do peruánských velehor mířila řada expedic a horolezců včetně těch českých. Loňský počin Holečka a Groha je symbolickým zadostiučiněním snahy, vůle a sveřeposti všech českých horolezců působících v minulosti i přítomnosti v charismatickém pohoří Bílých Kordiller,“ poznamenává Dušek.