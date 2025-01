Nadějný fotbalista přišel o nohu, oddíly se mu skládají na bionickou protézu

Než se mu stal v létě 2023 úraz, měl před sebou nadějnou sportovní budoucnost, byť sám na angažmá v nejvyšších soutěžích nepomýšlel. Fotbalový obránce se mezi elitu podíval už v mládežnickém věku, kdy hrál za FC Hradec Králové a dostal se i do reprezentace v kategorii do 17 let.

Když z Hradce přestoupil do SK Solnice, dotáhl svůj tým k postupu do krajského přeboru a pak i k jeho vítězství. Vyhlásili ho dokonce nejlepším hráčem soutěže, jenže během přípravy na další sezonu vyměnil souboje na hřišti za boj o život.

Když jako myslivec vyrazil lovit divočáky, utrpěl střelné zranění, které ho připravilo o levou nohu.