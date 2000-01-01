náhledy
Stovky lidí se ve středu vpodvečer v Hradci Králové přišly podívat na vzlet balonů z rozlehlé louky. Vítr je unášel východně od města, takže nad centrum se nedostaly. Balonová fiesta s 81 balony dosáhla v první den na český rekord. Ve čtvrtek ráno se desítky balonů vznesly nad Nové Město nad Metují. Akce je součástí oslav 800 let první zmínky o Hradci a potrvá do neděle 7. září.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Desítky balonů s jejich týmy a posádkami zaplnily část obrovské louky za hradeckým Kauflandem. Kvůli chráněným modráskům byla plocha zmenšena páskami a nemohly odtud startovat všechny týmy, další proto startovaly z nedalekých ploch v širším centru Hradce.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Příchozí návštěvníci se zaujetím pozorovali, jak balonáři jeden za druhým pouští hořáky, aby nafoukli velké barevné pláště.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pro obyvatele Hradce byly balony velkou atrakcí. Každý si chtěl jejich start vyfotit a natočit.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pořadatelům skvěle vyšlo počasí. Teplý a prosluněný středeční podvečer působil pořád prázdninově a posádky nastupovaly do košů jen v tričkách a se slunečními brýlemi.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Balony se začaly rychle a vcelku koordinovaně nafukovat okolo 18:00 a za pár minut byla většina ve vzduchu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Velký úspěch měl balon ve tvaru a barvách natočeného půllitru piva. Na jiném bylo zase velké písmeno G jako symbol Hradce Králové, další vypadal jako reklama na Tatranky.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Když balony ve středečním podvečeru stoupaly nad hradeckou část Věkoše, děti byly u vytržení. „Hele, tamhle letí další a tamhle další,“ ozývalo se ze všech stran. „Je to bomba,“ hlásilo jedno z dětí.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Startovali jsme jako jedni z posledních, zůstali jsme takhle asi tři balony. Všichni nám najednou frnkli,“ vypráví fotograf Martin Veselý. Vítr vál jen kolem 4 m/s, jenže přesně podle předpovědi foukalo směrem na východ, takže balony se vůbec nedostaly nad historický střed Hradce.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Z Hradce jsme doletěli do Černilova, kde jsme bez problémů přistáli do měkkého,“ říká fotograf. Směr na Libřice a Černilov pořadatelé přímo předpovídali. Vzdušnou čarou tak posádka překonala kolem deseti kilometrů.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Modré podvečerní nebe nad Hradcem hýřilo snad všemi barvami. Tolik balonů na obloze se jen tak nevidí. Podařil se i tuzemský rekord. Společně tu z jednoho místa odstartovalo nejvíce horkovzdušných balonů v historii České republiky a společný let posádek z Česka, Slovenska, Rumunska, Litvy, Nizozemska, Německa, Chorvatska a Maďarska trval asi hodinu. Jak potvrdil za agenturu Dobrý den její komisař Luděk Rafaj, bude to nová položka v České knize rekordů. „Rekord jsme chtěli odlétat právě už v první den fiesty ve středu, účastnil se ho komisař pro české rekordy, který balony fyzicky spočítal a odvezl si listinu. Rekord držíme s 81 balony,“ popsal mluvčí fiesty Slávek Ruta.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ve čtvrtek brzy ráno se balonáři vydali na letiště v Novém Městě nad Metují, odkud odstartoval závod o pohár zdejšího starosty.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na Náchodsku má balonová fiesta už svou tradici, začátkem září se tu konalo už šest ročníků Balonů nad Rozkoší.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Kromě závodu v Novém Městě nad Metují se tak ve čtvrtek vpodvečer poletí i závod o pohár českoskalické starostky, který startuje z nedalekých Ratibořic a Zájezdu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Čtvrteční ranní let nad Náchodskem provázelo skvostné počasí a v porovnání se středou i silnější vítr kolem 12 m/s.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pořadatelé uvádějí, že letos se jedná o největší balonový podnik v celé Evropě.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na dohled byla přehrada Rozkoš a přilehlá Česká Skalice, Zvičina i Krkonoše.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
„Balonáře v Novém Městě čekala speciální disciplina, kdy vzletěli a měli se vrátit zpět na letiště, měl to tedy být let na krátkou vzdálenost. Dobrá třetina jich to zvládla. Nahoře foukalo jinak, takže někteří přelétali třeba přes náchodský zámek,“ poznamenal mluvčí Slávek Ruta.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na volná místa v horkovzdušných balonech se dají zakoupit letenky, zájemci tak mohou okusit fiestu na vlastní kůži.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Posádka balonu, v němž byl i fotograf Martin Veselý, urazila z Nového Města asi dvacet kilometrů k Červenému Kostelci. „Pilot s námi dosedl jako do peřinky, žádné vorání, jak se někdy stává,“ vylíčil své dojmy.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pořadatelé už oznámili některé změny v programu, které se týkají Hradce Králové. „Z důvodu přechodu studené fronty a s tím souvisejícími srážkami je páteční podvečerní a sobotní ranní let zrušen. Velké balonové odpoledne je přesunuto z pátku na sobotu,“ uvedli. Podrobnosti jsou na webu www.80balonu.cz.
Autor: Martin Veselý, MAFRA