OBRAZEM: Nebe nad Hradcem ozdobilo 81 balonů, fiesta drží český rekord
Měděná matrice slavné mapy se našla po 233 letech, údajně byla pod podlahou
Psal se rok 1792, když se ve Vídni tiskly mapy královéhradecké diecéze. Slavná Mappa Dioeceseos Reginaehradecensis významného malíře Venuta by nikdy nevznikla, nebýt ručně rytých měděných desek. Ty...
Na dálnici u Jaroměře vzplála cisterna převážející saze. Žár ji roztavil na kaši
Požár cisterny ve středu večer zablokoval 104. kilometr dálnice D11 směrem na Jaroměř. Vozidlo převážející saze vzplálo pravděpodobně kvůli závadě na pneumatice zadního kola. Hasiči požár po hodině...
Muži šlo na ulici o život. Nechtěl dát mladíkovi cigaretu, ten ho zmlátil boxerem
Dvaačtyřicetiletý muž téměř přišel o život při útoku v Žacléři na Trutnovsku. Podle policie šel pouze v noci po chodníku a odmítl dát cigaretu pětadvacetiletému muži, který se jí dožadoval. Začali se...
Spor nejen hudební. Škola zve na Michala Davida, Hradec na Tata Bojs a drony
Ve vyřizování účtů mezi hradeckou koalicí a opozicí se proměnila režie posledního prázdninového dne, který měl být diváckým vrcholem oslav 800 let města. Důvodem střetu se stal nedělní koncert...
Drony v Hradci si nedalo ujít 20 tisíc lidí, náměstí odpovídalo ohňostrojem
Dvě velké audiovizuální show si v neděli večer konkurovaly v Hradci Králové. Drony a koncert kapely Tata Bojs na letišti pořádalo město, vystoupení Michala Davida a ohňostroj na náměstí zorganizovaly...
Hradec chce rekord, vzlétne 80 balonů. Louka s modráskem to snad přečká
Až do soboty se v Hradci Králové zabydleli balonáři z celé Evropy. Dnes krátce před 18:00 by nad Hradec mělo vzlétnout minimálně 80 horkovzdušných balonů. A protože tolik balonů ještě nikdy současně...
Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce
V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...
Hejtman ve videích tepe „teplá místa“. Vadíme, tvrdí propuštění politici
Bývalý šéf Domova důchodců v Tmavém Dole na Trutnovsku Martin Kryštof Kubák i někdejší náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (Východočeši) odmítají nařčení hejtmana Petra Kolety (ANO), že si...
Gladiator Race rozhýbe hradeckou Marokánku, závodníky čeká šplh i plazení
Po prestižních závodech Ironman 70.3 Hradec Králové zve organizátor Sportvisio na populární překážkové klání Gladiator Race, který se uskuteční v sobotu u hradeckého písníku Marokánka.
Posprejoval šedesát metrů stěny obchodu, škoda 200 tisíc. Policie hledá vandala i svědky
Policisté pátrají po neznámém sprejerovi, který ve druhé půlce srpna pomaloval plášť prodejny Möbelix v obchodní zóně na okraji Hradce Králové. Nápis je v délce 60 metrů, na výšku má skoro dva metry....
Nová pádla i plachta. Expedice Monoxylon opět vypluje na moře v pravěkém člunu
Experimentální archeolog Radomír Tichý a jeho tým složený z vědců a dalších nadšenců oznámil, že už popáté vyrazí v replice pravěkého člunu po Egejském moři, aby přinesli detailnější poznatky o...
Hradec podal trestní oznámení na exředitele školy, odhalil podezřelé nákupy
Podezřelé účetní pohyby zjistili auditoři královéhradecké radnice při kontrole Základní a mateřské školy Nový Hradec Králové. V účetnictví školy se našly položky, které s chodem školy nesouvisí....
Muž na Jičínsku sliboval lidem fotovoltaiku, na zálohách vybral miliony
Na boomu fotovoltaiky na Jičínsku se nejspíš chtěl přiživit pětatřicetiletý muž se svou firmou. Podle policie nasliboval desítkám lidí, že jim instaluje fotovoltaické elektrárny na domy, ale skončilo...
Virtuální měnou platí 1 800 lidí. Hradec zhodnotí, zda to obchodům pomáhá
V barbershopu, na výuce angličtiny, na lekcích kytary nebo při nákupu zdravé obuvi mohou až polovinu nákladů ušetřit obyvatelé Hradce Králové. Umožňuje to projekt Corrency, do kterého se již zapojil...
