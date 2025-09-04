OBRAZEM: Nebe nad Hradcem ozdobilo 81 balonů, fiesta drží český rekord

  14:07
Stovky lidí se ve středu vpodvečer v Hradci Králové přišly podívat na vzlet balonů z rozlehlé louky. Vítr je unášel východně od města, takže nad centrum se nedostaly. Balonová fiesta s 81 balony dosáhla v první den na český rekord. Ve čtvrtek ráno se desítky balonů vznesly nad Nové Město nad Metují. Akce je součástí oslav 800 let první zmínky o Hradci a potrvá do neděle 7. září.

Z Hradce Králové vzlétlo na 80 balonů, fiesta je součástí oslav 800 let první zmínky o městě. (3. září 2025)
24 fotografií
