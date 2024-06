GLOSA: Rock for People vzýval staré časy, The Prodigy ukázali silnou show

Mnozí návštěvníci, kteří tu byli i loni a mohli tak porovnávat, například zjistili, že areál je nafukovací. Ne obrazně, ale skutečně. Tam, kde ještě před rokem ploty oznamovaly striktní stop a tvořily přísné hranice, se letos hrálo, tvořilo, kempovalo, parkovalo nebo jen povalovalo v trávě.

Při objevování areálu a cestování mezi dvěma hlavními pódii a vzdálenějšími šapitó není problém za jedno odpoledne nachodit přes deset kilometrů. A hlavně: nenudit se.

Další nečekanou událost mají na svědomí diváci. Ani pořadatelé, kteří festival vypiplali od nesmělých začátků, nepamatují, že by první den bylo tak nabito. Tak například poněkud zastrčené mezi hangáry a mohutnými borovicemi je dřevěné minipódium nazvané Campfire stage uprostřed s ohništěm. A zatímco na ranveji dirigovali dav The Prodigy, tady se tísnilo mnoho desítek rockerů, kteří objevovali nefalšovaný trampský potlach a folk.

Ale popořádku. Už když stál autor textu okolo 14. hodiny v napěchovaném autobusu kyvadlové dopravy na letiště, zapípala fanouškům na mobilu ve festivalové aplikaci nemilá zpráva, že koncert ze zdravotních důvodů zrušil Corey Taylor, frontman slavné metalové party Slipknot.

Pro pořadatele nepříjemná situace hned první den, ale Rock for People umí s podobnými věcmi pracovat. Byly tu už horší momenty - vzpomeňme na bouřku, která v roce 2012 vyplavila areál, zkazila celý ročník a způsobila finanční problém na několik let.

Na pódiu Fat Lady o to více zazářili britští Enter Shikari, kteří propojují žánry jako je hardcore a trance se silnými melodickými linkami. Frontman Rou Reynolds se před mnohatisícovým publikem mohl přetrhnout a připomínal naspeedovaného tělocvikáře z gumy s mimořádnými hlasivkami.

Kapele, která v Česku vystupuje opakovaně, však přece jen více sluší klub nebo šapitó, kde mohou živelnou energii lépe předat publiku. Při posledním koncertu na Rock for People Reynolds lezl bez jištění po stožárech, při loňském vystoupení v pražském SaSaZu několikrát vlétl do publika, kde si plácal a zpíval s fanoušky. V takových podmínkách je tato v Česku velmi populární kapela nejsilnější.

„Na tomhle jsem vyrostl“

Ke vší úctě k zrušeným Bad Omens ale málokomu nakonec vadilo, že za ně festival rychle našel náhradu v podobě rapmetalové kalifornské stálice P.O.D. Parta ze San Diega předvedla, proč už tři desetiletí patří mezi tvůrce i pokračovatele žánru. Chytaly se především staré hity jako Youth of The Nation, Boom a nebo závěrečná Alive, tedy písničky, které mají pro dnešní generaci čtyřicátníků a padesátníků až jakýsi formativní přesah.

„Na tomhle jsem vyrostl,“ křepčil v davu jeden z fanoušků a většina by souhlasila.

Podobné je to s The Prodigy, žánrově jsou sice odlišní, ale zároveň souputníci. Elektronická parta z Braintree v Essexu s těžko zaměnitelným projevem zažila těžké časy, když před pěti lety zemřel zpěvák Keith Flint, který kapelu s ďábelskou image charakterizoval. Připomnělo ho několik starších hitů i světelná choreografie s Flintovou siluetou. Jinak však The Prodigy jasně ukázali, že nelze zůstat na místě, že se i bez slavného vokalisty musí obejít a servírovali Hradci nadupanou audiovizuální show.

Abychom však nezůstali jen u největších jmen. Kdo by například řekl, že japonská dívčí kapela s průměrnou výškou metr a půl a image školaček z předměstí Tokia vyšvihne strhující metalovou show? Po středečním večeru si kapela Hanabie hlasitě řekla o hlavní pódium kteréhokoli rockového festivalu.

Zpěvačka Yukina působila jako něco mezi Barbie a bojovnicí Xenou, je opravdu drobounká, ale má energii monstrózní Godzilly. Když děvčata z Hanabie vyčerpaly svůj hodinový prostor v zadýchaném stanu, mnoho diváků zůstalo stát s otevřenými ústy a otázkou: Co se to právě stalo?!

The Offspring i Vypsaná fiXa

Snad má Rock for People v šuplíku další překvapení. Dnes budou největšími taháky The Offspring, které netřeba představovat. Už od 16 hodin dostane dvouhodinový prostor pardubická Vypsaná fiXa, a to jako součást oslav třiceti let na scéně.

Dovolíme si tvrdit, že černým koněm čtvrtečního programu bude australská metalová formace Parkway Drive.

A na závěr ještě jedna lahůdka z programu: originální zážitek přinese pořad České televize Hyde Park Civilizace, který se živě přenese na ČT art stage. Pozvání k rozhovoru s moderátorem Danielem Stachem přijal frontman The Offspring Dexter Holland. Málokdo asi ví, že zakladatel slavné kapely získal titul Ph.D. z molekulární biologie na kalifornské univerzitě. Divákům se tak představí v nevšední roli.

Festival pokračuje na hradeckém letišti až do nedělního rána.