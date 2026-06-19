Divadelní Regiony ukáží temného Macbetha, proměnu otců i pocity stáří

Ve veřejném prostoru se objeví i pestré a nezvyklé umělecké počiny. Společným tématem je dialog.
„Dialog letos nechápeme jen jako společenské heslo, ale jako schopnost potkávat se, naslouchat si a sdílet společný prostor. A právě festival je ideálním místem, kde taková setkání mohou vznikat,“ říká ředitel Divadla Drak a dramaturg festivalu Tomáš Jarkovský.
Katalánci a Macbeth
Program 31. ročníku tak propojí zahraniční hosty, domácí divadelní scénu, nový cirkus i muziku.
Mezinárodní sekci otevře katalánský soubor La Perla 29 s inscenací A Macbeth Song, která vznikla ve spolupráci s britskou kapelou The Tiger Lillies a nabízí temnou hudebně-divadelní reinterpretaci Shakespearova Macbetha.
Ze zahraničních hostů zaujmou také francouzské inscenace Péres, otevírající téma otcovství a proměny mužských rolí, nebo a Bad Block, unikátní fúze high-tech digitálního umění, sound artu a křehké loutkářské intimity. Úspěch se dá očekávat u nizozemského punkového retro-kabaretu Brass.
Promlouvají senioři
Unikátní součástí letošních Regionů bude rezidenční projekt tohle město není pro starý, který vzniká v koprodukci Chemického divadla, Divadla Setkání, festivalu Regiony a programu ART-IN-RES Nové sítě. Takzvaný site-specific projekt vychází z autentických výpovědí seniorů a seniorek a otevírá téma stáří, samoty, péče i mezigeneračního sdílení ve veřejném prostoru města. Senioři se zde přímo podílejí na tvůrčím procesu.
„Chtěli jsme vytvořit projekt, který nebude o seniorech mluvit zvenčí, ale umožní jim spoluutvářet výsledný tvar a dá zaznít jejich vlastním zkušenostem,“ říká Barbora Hodonická, ředitelka neziskovky kontrapunkt.
Divadlo Drak se na týden promění v rodinnou zónu plnou představení českých i zahraničních souborů, tvůrčích dílen a open air aktivit. Program se odehraje uvnitř divadla i v plenéru před budovou. O Dračím víkendu diváci uvidí všechny tři nové inscenace – Krabat, To je hračka! a Škola Hron.
Domácí scéna přiveze na festival premiéru autorské adaptace Orfeus a Eurydika Divadla na cucky v režii Jana Friče, inscenaci Časokryt Divadla Na zábradlí nebo adaptaci Houellebecqova románu Zničit v podání Městských divadel pražských.
Zásadní program jako každý rok tvořit open air produkce a hudební program, z nichž na většinu je vstup zdarma. Chybět nebudou debaty, workshopy, tvůrčí dílny nebo festivalová edice PechaKucha Night.
Diskuzní program nabídne mimo jiné Studio N Live s Filipem Titlbachem nebo sérii rozhovorů Jak se staví festival. Zde jsou další tipy na divadlo a muziku:
Pátek Z vašich fotek letní příběhy
Soubor Bizoni z Hradce Králové už víc než 15 let dokazuje, že improvizace nejsou jen náhodné vtipy, ale živé umění. Každé představení je unikát, takže divák nikdy neví, jak to dopadne. „Přes QR kód nahrajete snímek, který se promítne všem divákům, a Bizoni z něj vytvoří improvizovaný příběh,“ uvádějí organizátoři. Vystoupení začíná v 18:00 v Šapitó u kašny.
Pátek Alternativní elektro-rap
Mutanti hledaj východisko jsou alternativní elektro–rapová kapela z Prahy. Mutanti kašlou na pravidla a klišé, pouští se do dobrodružství na okrajích žánrů a ohýbají hranice možného. „Taneční rytmy, přísný rap, elektronika a trochu alternativního hip-hopu a popu tě dostanou do varu,“ lákají pořadatelé. Vystoupí v Šapitó Divadla Drak od 22:00.
Sobota Fyzické divadlo
Čtyři lidská těla a desítky pneumatik se propojují ve fyzicky náročném představení, které zkoumá křehké vztahy mezi lidmi a jejich prostředím. Viktor Černický v nejnovějším projektu PNEU čerpá z teorie antifragility a předkládá scénickou esej o úsilí, vyčerpání a obnově sil. Představení se koná od 17:00 v Městské hudební síni.
Sobota Koncert K2
Kapela K2 byla založena roku 2005 třemi mladými muzikantkami, které mají od té doby na kontě už tři alba s vlastními českými i anglickými písničkami. Odehrály více jak tisíc koncertů v České republice i v zahraničí. Na Letní scéně zahrají od 20:40.
Neděle Adaptace slavného autora
Představení Zničit je adaptací nejnovějšího románu Michela Houellebecqa. Evropská identita se rozpadá, krajní pravice sílí a svět kolem přestává dávat smysl. Hranice mezi politickým děním a soukromým životem je čím dál méně zřetelná. Na Městská divadla pražská lze zajít Do Klicperova divadla od 19:00.
Neděle Jazz u Klicperáku
Jazz Police nabízí pestrý program postavený na vlastních aranžích známých světových hitů. Repertoár zahrnuje populární, rockovou, soulovou, funkovou i taneční hudbu od 60. let až po současnost. Koncert na Letní scéně začíná v 21:35.
Pondělí Tohle město není pro starý
Site-specific divadelní představení vzniklo ve spolupráci Chemického divadla a Divadla Setkání a otevírá prostor pro hlasy seniorů a seniorek. V performativní procházce na pomezí dokumentární a imaginativní divadelní sondy se potkávají živé scény ve veřejném prostoru s výtvarnými instalacemi a audio nahrávkami lidí z domovů pro seniory. Jedna z naplánovaných prohlídek vyjde v pondělí v 17:30 z Malého náměstí.
Pondělí Tarzan a jeho družka
Lehce muzikálová komedie o obyčejných lidech, kteří na rozcestí dějin dělají neobyčejné věci, a o tom, že odvahu hodnou Tarzana potřebuje i člověk hledající svobodu a lásku. Divadelní soubor NA TAHU Červený Kostelec zve do Nového Adalbertina na představení od 18:00.
Úterý Tragikomedie o vztazích
Odvrácená strana Měsíce je tragikomedie o vztazích, které nejsou takové, jaké se na první pohled zdají. Do příběhu vstupují rodinné vazby, staré křivdy, soupeření i nenaplněné touhy. Inscenace balancuje mezi nadsázkou a civilní polohou, střídá úsměvné situace s okamžiky ticha a rozpoznání. Divadlo Exil zve do Nového Adalbertina od 18:00.
Úterý Jelení loje
Repertoár uskupení Jelení loje je tvořen písněmi z žánru filmové hudby, swingu, jazzu i muzikálu. Každá píseň má originální hudební i divadelní aranžmá. Součástí jsou improvizované vstupy. Hraje se v Šapitó Divadla Drak od 20:30.
Středa Konina
Poblázněný příběh o princezně, která se vydala do světa na hřbetu velmi praštěného koně. Představení Divadla Na zábradlí Konina začne v 16:30 v Draku.
Středa Slam Puppetry
Nová loutkářská generace z Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU se utkává s masou hmoty, očekáváním publika a časem, který neúprosně běží. Slam Puppetry Company je na programu od 18:00 v Šapitó U kašny.
Čtvrtek Negativy sněhu
Jak mluvit o holokaustu po 80 letech? Tři příběhy odehrávající se na Slovensku, v Polsku a Německu vyprávějí o zoufalém boji za pravdu, která je pro svět příliš nepohodlná. Představení Negativy sněhu: Wetzler, Vrba, Schulman, Lux Divadla Jána Palárika začne v Klicperově divadle v 19:00.
Čtvrtek Ivana Marešová a Razam
Kapela Razam hraje world music se silnými slovanskými kořeny. Jejich autorské písně jsou postaveny na výrazném projevu i textech zpěvačky Ivy Marešové. Koncert mají od 20:00 v hudební scéně Na dvorku.
Pátek Příběhy obyčejného šílenství
Známou černou komedii Petra Zelenky nastudovalo Divadlo Exil. Představení Příběhy obyčejného šílenství odehraje od 18:00 v Novém Adalbertinu.
Pátek ŠatySVlečkou
Multižánrový DJ, který kombinuje RnB, rap, rock, DnB, techno i hyperpop, uzavře svým setem festivalový program od 22.30 v Šapitó U kašny.
Vstupenky, deník Hadrián i noční linky zdarma
Kompletní program a praktické informace jsou na stránkách festivalregiony.cz a budou také k dostání v informačním stánku v Žižkových sadech, kde opět vyroste festivalové městečko s programem od rána až do noci. Vstupenky jsou k dispozici online i na prodejních místech včetně pokladen Klicperova divadla, Divadla Drak a Informačního centra Hradce Králové.
Na festivalovém webu je možné program vyhledávat a filtrovat nejen podle dne konání, lokality, či typu, ale i podle věkové přístupnosti. Webovky umožňují sestavit si vlastní festivalový kalendář na míru a uložit jej do záložky Můj program.
O každodenní zpravodajství se postará tradiční festivalový deník Hadrián, kde budou rozhovory s hosty, recenze i programové tipy. Stejně jako v předchozích letech bude Hadrián distribuován na jednotlivá festivalová místa zdarma a bude k dispozici ke stažení na festivalových webových stránkách. Festival také nabídne tlumočení vybraných představení do českého znakového jazyka.
V pátek, sobotu a příští pátek pojedou zdarma speciální noční linky MHD N1 a N2. Uzlovým bodem spojů bude zastávka Adalbertinum, odkud každou hodinu vyjedou čtyři autobusy do různých částí města. První pojede ve 23:00, poslední v 03:00 ráno.