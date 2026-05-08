Katalánský Macbeth, král Ubu podle slovinského loutkáře. Blíží se Regiony

Regiony se odehrají na mnoha scénách pořadatelů, jimiž jsou tradičně Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a open air v produkci kulturní neziskovky Kontrapunkt. Tématem nynějšího ročníku je Dialog.
„Zahraniční inscenace tvoří pomyslnou výkladní skříň dramaturgie Regionů. Letos uvidíme inscenace souborů ze Španělska, Francie, Nizozemska, Německa, Polska, Slovinska a Slovenska. Vedle toho jsme, jako každoročně, připravili výběr toho nejlepšího, co se v uplynulé sezoně urodilo na českých jevištích,“ slibují pořadatelé.
Půjde tedy o proslulé české regionální scény, pražská divadla, nezávislé soubory, studentské projekty i nejvýraznější počiny amatérů.
„Vždyť právě setkávání tvůrců z různých oblastí divadla i generací patří k tomu nejcennějšímu, co festival každoročně přináší. Stejně jako příležitost okusit z různých žánrů počínaje činohrou přes loutkové a vizuální divadlo, fyzické divadlo, nový cirkus, performance a další až po operu,“ upřesňují organizátoři, tedy ředitelka Klicperovy činohry Eva Mikulková, šéf Draku Tomáš Jarkovský a nedávno Hradeckou múzou oceněná Barbora Hodonická, jež vede Kontrapunkt.
„Už počtvrté je náš festival také producentem, který podporuje vznik nových autorských projektů. Letos jde o projekt Tohle město není pro starý, který vznikl v koprodukci Chemického divadla, Divadla Setkání, festivalu a programu ART-IN-RES Nové sítě,“ říkají.
A Macbeth song
Co tedy publikum, jehož počet se při tradiční oslavě divadla už od časů zakladatele Ladislava Zemana počítá na desítky tisíc, letos na sklonku sezony spatří?
Třeba katalánský soubor La Perla 29 s inscenací A Macbeth song, která vznikla s britskou kabaretně-punkovou kapelou The Tiger Lillies. Osobitá hudebně-divadelní reinterpretace slavné Shakespearovy tragédie je sugestivním příběhem o nezkrotné touze po moci, o krví potřísněných rukou a lidské ctižádosti.
Nizozemský Electric Circus přiveze The Glowing Pickle Bar pro deset diváků a šest minut, španělský soubor El Patio Teatro výpravu po lidském těle a Bratislavské bábkové divadlo Neskutočné príbehy Mórica Beňovského, což je neuvěřitelný příběh dobrodruha 18. století, mořeplavce, uprchlíka a krále Madagaskaru.
Vrátí se i loutkářský všeuměl, muzikant a režisér Matija Solce ze Slovinska, tentokrát s vlastní variací Jarryho grotesky U!-BU?, aby se záchodovými štětkami, loutkami, bicími, klávesami, baskytarou a dvěma břichy ztvárnil aktuální bytí ve službách idiota. Projekt propojuje hudebníky, loutkáře a herce na pomezí politického a objektového divadla, groteskní „merdre-operety“ a dadaistického koncertu.
Baníček, Časokryt i Zničit
Pražské Divadlo Na zábradlí kromě dětské Koniny přiveze Časokryt, autorskou inscenaci Jana Mikuláška na motivy románu Georgiho Gospodinova ověnčeného Mezinárodní Bookerovou cenou za rok 2023, v níž hrají Dita Kaplanová, Vojtěch Vondráček, Simona Lewandowska nebo Kryštof Bartoš.
|
RECENZE: Když „starý cynik a prasák“ Houellebecq píše o lásce, je z toho zážitek
Městská divadla pražská uvedou adaptaci nejnovějšího románu Michela Houellebecqa Zničit v režii Tomáše Ráliše, jenž obsadil Jana Hájka, Gabrielu Míčovou, Petru Tenorovou či Michala Lurie.
Divadlo Petra Bezruče přiveze ostravské téma Baníček, ale, ale, ale v režii Jana Holce a uherskohradišťské Slovácké divadlo muzikál Masaryk.
Krabat, dáma a Cyrano
Dračí víkend nabídne nepřetržitý rodinný program na scénách i pod širým nebem, a to od rána do večera. Chybět nebude ani temný příběh o čarodějném učni Krabat, poetická groteska To je hračka!, ani Škola Hron.
Stejně jako Drak o pouti si svůj den užije hostitelské Klicperovo divadlo, které ráno začne znamenitým Cyranem, strhující inscenací v rytmu rapu a hip hopu s Jiřím Zapletalem v titulní roli, odpoledne dojde na autorský Kabaret Königgrätz a večer na literární klasiku Portrét dámy v režii Daniely Špinar.
Tohle město není pro starý
Muziku dodají Circus Brothers, Monika Načeva, Rusty Cowboys, nezařaditelné duo DVA, Jelení loje, samozřejmě herecko rockový Mastix či Fekete Seretlek s Matijem Solcem nebo Nadnárodní divadlo s – v Hradci dobře zavedeným – saxofonistou a hercem Williamem Valeriánem.
Autorský projekt Tohle město není pro starý je unikátní site-specific projekt, který nabízí vhled do života seniorů a seniorek. Tvůrci pracují s autentickými příběhy, jež odkrývají zkušenosti se samotou, péčí, důstojností i každodenní realitou stáří a převádějí je do současného scénického jazyka kombinujícího performance, instalaci a vizuální umění.
Festival už spustil předprodej, více na webu přehlídky.