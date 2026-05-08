Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Katalánský Macbeth, král Ubu podle slovinského loutkáře. Blíží se Regiony

Autor:
  7:40
Pověstná divadelní fiesta, jíž se nyní v Hradci Králové říká Regiony, má za sebou tři dekády a v nich osobnosti od Annie Girardotové po Jiřího Bartošku. Letošní 31. ročník od 19. do 26. června bude opět mezinárodní, inspiraci dovezou soubory ze západní Evropy, Polska, Slovinska i Slovenska.
Hudební scéna Na dvorku, Bára Hrzánová a Condurango. Koncert byl součástí...

Hudební scéna Na dvorku, Bára Hrzánová a Condurango. Koncert byl součástí hradeckého mezinárodního divadelního festivalu Regiony. (20. června 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Jan Hájek a Nina Horáková v představení Zničit, které uvádí pražské divadlo...
Tomáš Pavelka a Jan Hájek v představení Zničit, které uvádí pražské divadlo...
Jan Hájek, Nina Horáková a Tomáš Pavelka v představení Zničit, které uvádí...
Inscenace hradeckého Divadla Drak pro děti To je hračka! sází na překvapení.
28 fotografií

Regiony se odehrají na mnoha scénách pořadatelů, jimiž jsou tradičně Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a open air v produkci kulturní neziskovky Kontrapunkt. Tématem nynějšího ročníku je Dialog.

„Zahraniční inscenace tvoří pomyslnou výkladní skříň dramaturgie Regionů. Letos uvidíme inscenace souborů ze Španělska, Francie, Nizozemska, Německa, Polska, Slovinska a Slovenska. Vedle toho jsme, jako každoročně, připravili výběr toho nejlepšího, co se v uplynulé sezoně urodilo na českých jevištích,“ slibují pořadatelé.

Hudební scéna Na dvorku, Bára Hrzánová a Condurango. Koncert byl součástí hradeckého mezinárodního divadelního festivalu Regiony. (20. června 2025)
Jan Hájek a Nina Horáková v představení Zničit, které uvádí pražské divadlo Komedie.
Tomáš Pavelka a Jan Hájek v představení Zničit, které uvádí pražské divadlo Komedie.
Jan Hájek, Nina Horáková a Tomáš Pavelka v představení Zničit, které uvádí pražské divadlo Komedie.
28 fotografií

Půjde tedy o proslulé české regionální scény, pražská divadla, nezávislé soubory, studentské projekty i nejvýraznější počiny amatérů.

„Vždyť právě setkávání tvůrců z různých oblastí divadla i generací patří k tomu nejcennějšímu, co festival každoročně přináší. Stejně jako příležitost okusit z různých žánrů počínaje činohrou přes loutkové a vizuální divadlo, fyzické divadlo, nový cirkus, performance a další až po operu,“ upřesňují organizátoři, tedy ředitelka Klicperovy činohry Eva Mikulková, šéf Draku Tomáš Jarkovský a nedávno Hradeckou múzou oceněná Barbora Hodonická, jež vede Kontrapunkt.

„Už počtvrté je náš festival také producentem, který podporuje vznik nových autorských projektů. Letos jde o projekt Tohle město není pro starý, který vznikl v koprodukci Chemického divadla, Divadla Setkání, festivalu a programu ART-IN-RES Nové sítě,“ říkají.

A Macbeth song

Co tedy publikum, jehož počet se při tradiční oslavě divadla už od časů zakladatele Ladislava Zemana počítá na desítky tisíc, letos na sklonku sezony spatří?

Třeba katalánský soubor La Perla 29 s inscenací A Macbeth song, která vznikla s britskou kabaretně-punkovou kapelou The Tiger Lillies. Osobitá hudebně-divadelní reinterpretace slavné Shakespearovy tragédie je sugestivním příběhem o nezkrotné touze po moci, o krví potřísněných rukou a lidské ctižádosti.

Nizozemský Electric Circus přiveze The Glowing Pickle Bar pro deset diváků a šest minut, španělský soubor El Patio Teatro výpravu po lidském těle a Bratislavské bábkové divadlo Neskutočné príbehy Mórica Beňovského, což je neuvěřitelný příběh dobrodruha 18. století, mořeplavce, uprchlíka a krále Madagaskaru.

Vrátí se i loutkářský všeuměl, muzikant a režisér Matija Solce ze Slovinska, tentokrát s vlastní variací Jarryho grotesky U!-BU?, aby se záchodovými štětkami, loutkami, bicími, klávesami, baskytarou a dvěma břichy ztvárnil aktuální bytí ve službách idiota. Projekt propojuje hudebníky, loutkáře a herce na pomezí politického a objektového divadla, groteskní „merdre-operety“ a dadaistického koncertu.

Baníček, Časokryt i Zničit

Pražské Divadlo Na zábradlí kromě dětské Koniny přiveze Časokryt, autorskou inscenaci Jana Mikuláška na motivy románu Georgiho Gospodinova ověnčeného Mezinárodní Bookerovou cenou za rok 2023, v níž hrají Dita Kaplanová, Vojtěch Vondráček, Simona Lewandowska nebo Kryštof Bartoš.

RECENZE: Když „starý cynik a prasák“ Houellebecq píše o lásce, je z toho zážitek

Městská divadla pražská uvedou adaptaci nejnovějšího románu Michela Houellebecqa Zničit v režii Tomáše Ráliše, jenž obsadil Jana Hájka, Gabrielu Míčovou, Petru Tenorovou či Michala Lurie.

Divadlo Petra Bezruče přiveze ostravské téma Baníček, ale, ale, ale v režii Jana Holce a uherskohradišťské Slovácké divadlo muzikál Masaryk.

Krabat, dáma a Cyrano

Dračí víkend nabídne nepřetržitý rodinný program na scénách i pod širým nebem, a to od rána do večera. Chybět nebude ani temný příběh o čarodějném učni Krabat, poetická groteska To je hračka!, ani Škola Hron.

Stejně jako Drak o pouti si svůj den užije hostitelské Klicperovo divadlo, které ráno začne znamenitým Cyranem, strhující inscenací v rytmu rapu a hip hopu s Jiřím Zapletalem v titulní roli, odpoledne dojde na autorský Kabaret Königgrätz a večer na literární klasiku Portrét dámy v režii Daniely Špinar.

Tohle město není pro starý

Muziku dodají Circus Brothers, Monika Načeva, Rusty Cowboys, nezařaditelné duo DVA, Jelení loje, samozřejmě herecko rockový Mastix či Fekete Seretlek s Matijem Solcem nebo Nadnárodní divadlo s – v Hradci dobře zavedeným – saxofonistou a hercem Williamem Valeriánem.

Autorský projekt Tohle město není pro starý je unikátní site-specific projekt, který nabízí vhled do života seniorů a seniorek. Tvůrci pracují s autentickými příběhy, jež odkrývají zkušenosti se samotou, péčí, důstojností i každodenní realitou stáří a převádějí je do současného scénického jazyka kombinujícího performance, instalaci a vizuální umění.

Festival už spustil předprodej, více na webu přehlídky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

AI recepční zvedá tržby, říká krkonošský hoteliér. S projektem chce prorazit i v zámoří

Premium
Filip Linek a holobox

Měl problém sehnat personál, založil proto start-up a vložil do něj desítky milionů s cílem vyvinout virtuální AI recepční. Filip Linek, jenž je od roku 2019 ředitelem a spolumajitelem hotelového...

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné části kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

Na horské dráze v Hradci se srazily vozíky, devět lidí se zranilo

Ilustrační foto.

Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové utrpělo odpoledne lehčí zranění devět lidí. Na malé horské dráze se srazila dvě vozítka, sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Rodiny umírajících už nemusejí dlouze cestovat, hospic pro Hradecko je hotový

Atrium lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5....

Na Hradecku zahájí nejpozději v červnu provoz druhý lůžkový hospic v regionu. Ve Stěžerách u Hradce Králové ho otevřela tamní oblastní charita. Stavba v areálu bývalé hospodyňské školy stála 200...

Krkonoše jsou téměř bez sněhu, souvislá pokrývka zmizela rekordním tempem

Pohled ze Sněžky na Studniční horu (4. května 2026).

V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela souvislá sněhová pokrývka. Podle meteorologů se tak stalo výrazně dříve, než je obvyklé. Že bude sníh letos mizet rychleji, naznačilo už březnové měření...

Mladý řidič nepřežil srážku s náklaďákem, obě vozidla skončila mimo silnici

Nehoda osobního a nákladního auta u Dolan na Náchodsku (7. května 2026)

Šestadvacetiletý řidič zahynul ve čtvrtek ráno při vážné dopravní nehodě u Dolan na Náchodsku. Jeho vůz skončil zdemolovaný po srážce s nákladním autem. Silnice I/33 byla několik hodin zavřená,...

7. května 2026  12:01

Ostrava investuje 41 milionů do hřbitovů, chystá i unikátní kolumbárium

Smuteční síň na hřbitově v Ostravě Vítkovicích

Ostrava letos vyčlenila 41 milionů korun na rozsáhlou modernizaci 22 hřbitovů. Ta zvýší kapacitu pohřebišť. Mezi nejvýznamnější projekty patří rekonstrukce v Mariánských Horách s originálním...

7. května 2026  10:38

Přechody zmizely, podchody blokují ploty. Chodci musejí přebíhat čtyřproudovku

Problém u křižovatky Mileta v Hradci Králové - chodci nemají k dispozici nově...

Stovky chodců každý den přebíhají čtyřproudovou silnici v Hradci Králové. Nová křižovatka Mileta ještě nemá hotové podchody, a tak musejí lidé riskovat i v hustém provozu. Policie přivírá oči a...

7. května 2026  8:47

Kousal míří k rivalům. V Hradci věří, že týmu přinese cenné zkušenosti

Robert Kousal (vpravo) z Pardubic přebírá od Vladimíra Martince dres za 500...

Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Hokejový Mountfield na webu oznámil, že trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s opcí....

6. května 2026  21:31

V hradeckém Auparku začíná zážitková výstava věnovaná letectví

Metro.cz
Dominantou prostoru není jen nová křižovatka, ale také centrum Aupark, které...

Ve čtvrtek začíná v královéhradeckém Auparku zážitková výstava S hlavou v oblacích. K vidění budou historické i současné modely a repliky letadel.

6. května 2026  17:07

Medvěd Ludvík se na zámek vrátil vycpaný, preparátor poodhalil detaily procesu

Preparovaný medvěd Ludvík se stal součástí expozice na zámku v Náchodě.

Oblíbený medvěd Ludvík se vrátil na zámek v Náchodě, byť již jen vycpaný. Návštěvníci všech prohlídkových tras se k němu podívají, až budou procházet arkádovou chodbou. Zvíře střeží někdejší...

6. května 2026  15:42

Projekt seniorského domu v Jičíně převzala Penta, konkurence neuspěla

Z celého kasárenského areálu v Jičíně zbyly pouze dvě budovy, ve kterých...

V místě bývalých kasáren u lipové aleje v Jičíně nakonec přece jen vznikne domov pro seniory. Projekt, který před lety rozjela, ale nedokončila nadnárodní skupina SeneCura, převzala společnost Senior...

6. května 2026

Rodiny umírajících už nemusejí dlouze cestovat, hospic pro Hradecko je hotový

Atrium lůžkového hospice s odlehčovací službou ve Stěžerách na Hradecku. (5....

Na Hradecku zahájí nejpozději v červnu provoz druhý lůžkový hospic v regionu. Ve Stěžerách u Hradce Králové ho otevřela tamní oblastní charita. Stavba v areálu bývalé hospodyňské školy stála 200...

5. května 2026  16:43

Medvědí sourozenci si v Krkonoších zvykli, aktivní jsou hlavně ráno a odpoledne

Medvědí sourozenci Michal a Alice se už v novém medvědáriu cítí jako doma. (29....

Medvědí sourozenci Michal a Alice se už zabydleli v novém medvědáriu, které se otevřelo začátkem dubna v horském lese u Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. Pod Černou horou mají...

5. května 2026  14:40

Ruina tělocvičny už nestraší, Vamberk nechal torzo u nádraží zbourat

Lidový dům ve Vamberku po vykácení náletů v únoru 2026.

Býval to kulturní dům vystavěný Lidovou stranou, ale poslední dekády se měnil v ruiny. Turisty přijíždějící do Vamberka na Rychnovsku za unikátní tradicí zdejší paličkované krajky čekalo ještě...

5. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s...

V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze...

4. května 2026  11:47,  aktualizováno  17:03

Krkonoše jsou téměř bez sněhu, souvislá pokrývka zmizela rekordním tempem

Pohled ze Sněžky na Studniční horu (4. května 2026).

V Krkonoších po slunečném víkendu zmizela souvislá sněhová pokrývka. Podle meteorologů se tak stalo výrazně dříve, než je obvyklé. Že bude sníh letos mizet rychleji, naznačilo už březnové měření...

4. května 2026  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.