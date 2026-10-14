Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

Tomáš Plecháč
  16:08
V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme. Součástí je Freak festival s bizarními disciplínami. (9. července 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zakladatel festivalu Obscene Extreme Miloslav Urbanec alias Čurby je velkým...
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...
43 fotografií
Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší zázemí a návštěvníci zde mohou zaparkovat.

„V novém areálu máme prostor a možnosti náš festival dál rozvíjet,“ říká zakladatel Obscene Extreme Miloslav „Čurby“ Urbanec.

Bojiště má podle něj dlouhodobě nevyhovující technické zázemí, navíc jsou okolní louky, kde návštěvníci festivalu kempují, určeny k zastavění. Zatímco Bojiště trutnovská radnice vnímá hlavně jako kulturní areál pro jednodenní akce, Park 360 je naopak ušitý na míru velkým festivalům.

Rock for People dnes patří mezi největší hudební přehlídky v Evropě, letos na ni zavítalo rekordních 80 tisíc fanoušků. Návštěvnost Obscene Extreme je přitom desetkrát menší.

Jasná volba

Podle Miloslava Urbance má hradecký festivalový park oproti Bojišti hned několik výhod.

„Byli jsme se podívat i na jiných místech, ale Park 360 pro nás byl jasnou volbou. Variabilita prostoru je obrovská, zázemí můžeme různě zvětšovat a zmenšovat podle toho, jak budeme potřebovat. Nebudeme mít problém s parkováním a přímo v místě návštěvníkům nabídneme různé formy ubytování včetně glampingu,“ vyjmenovává.

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme. Součástí je Freak festival s bizarními disciplínami. (9. července 2025)
Zakladatel festivalu Obscene Extreme Miloslav Urbanec alias Čurby je velkým fanouškem Argentiny.
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme (1. července 2026).
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme (1. července 2026).
43 fotografií

V hradeckém parku budou pouze keramické toalety, na Bojiště organizátoři museli před festivalem vždy navážet nekomfortní mobilní toalety. Dalším plusem Parku 360 je podle zakladatele Obscene Extreme poloha na okraji devadesátitisícového krajského města s dostatkem hotelů a ubytovacích zařízení.

Festival se bude moci v Hradci Králové uskutečnit v tradičním červencovém termínu, Rock for People se koná už začátkem června.

Změna lokace se projeví také na festivalovém programu. V plánu jsou přednášky, výstavy, otevření speciální festivalové hospody a další mimohudební aktivity. Do programu se vrátí také závěrečná afterparty.

„Přestěhování do Parku 360 nám umožní festival dělat dál pořád dobře a ještě ho zkvalitňovat, což je pro nás zásadní,“ říká Čurby.

1. července 2026

S rostoucí návštěvností v posledních letech už navíc Bojiště začínalo být extrémnímu festivalu trochu malé. „Ještě bychom tam asi chvíli vydrželi, ale za dva roky se má začít na loukách, kde je festivalový kemp, stavět. Jenom bychom rozhodnutí o budoucnosti festivalu odložili,“ dodává Urbanec.

Pozemky v okolí kulturního areálu s amfiteátrem jsou podle územního plánu určené k zastavění. Nedaleko vzniká dálnice D11, která soukromé parcely ještě zatraktivnila. Investiční záměry dočasně zmrazila stavební uzávěra. Město ji na Bojišti vyhlásilo před dvěma lety kvůli přípravě západního obchvatu a špatným odtokovým poměrům v celé lokalitě.

Areál kritizovali

Organizátoři Obscene Extreme se v posledních měsících netajili tím, že pro festival hledají nové místo. Důvodem podle nich byl i špatný technický stav areálu, chybějící keramické toalety nebo zázemí pro pořadatele. Po otevření nové restaurace na místě bývalého motorestu navíc přišli o důležitý prostor, kde prodávali festivalový merch.

Kritiku pořadatelů, že město areál nerozvíjí, odmítl začátkem léta starosta Michal Rosa (ODS).

„Chceme areál budovat a rozvíjet tak, aby plnil tuto funkci, aby si tam lidé mohli zajít na letní kino nebo na koncert a mohly se konat teambuildingy či akce škol. Jsme rádi, že v Trutnově máme významné festivaly a nikdo je odsud nevyhání, ale musí pracovat s tím, co tady je. Kvůli pěti dnům v roce nebudeme budovat festivalový park, musíme budovat něco, co bude sloužit od jara do podzimu,“ uvedl starosta.

Na sociálních sítích se navíc ohradil, že město nevrací zpět výnosy z nájmu. Nájemné se podle něj vrací zpět celé coby reinvestice, ale obvykle víc, letos to je čtyřnásobek.

Nejlepší vzpomínky

Miloslav Urbanec z Trutnova neodchází ve zlém. „Rozhodli jsme se pro místo, které festivalu nabídne stabilní zázemí na další roky. Na Bojiště máme jen ty nejlepší vzpomínky, jsme vděční za to, že jsme tam mohli festival tak dlouho pořádat a děkujeme.“

Obscene Extreme ukáže 85 kapel, kvůli stavu areálu pořadatel hrozí odchodem

Oznámení pořadatelů o novém dějišti festivalu vyvolalo smíšené reakce. „Má to sice spoustu výhod, ale bojím se že festival ztratí tu rodinou atmosféru,“ uvedla na sociálních sítích Kateřina Kulková.

„Čekal jsem to, ale i přesto se na festival těším. Jasné je, že Trutnov měl své kouzlo. Vždycky jsem to bral tak, že tento festival je hlavně o muzice a těch lidech,“ komentoval Radim Knížek.

Vítáte stěhování Obscene Extreme?

celkem hlasů: 9

První hradecký ročník Obscene Extreme se uskuteční od 7. do 11. července. Vystoupí na něm 85 kapel.

Headlinery budou americká kapela Gwar, legendární anglická grindcorová formace Napalm Death, punkoví veteráni The Exploited ze Skotska nebo mexicko-americká skupina Brujeria. Pikantní je, že Napalm Death zahrají o měsíc dříve i na Rock for People.

Poslední festival na Bojišti

Po zpřísnění vyhlášky o nočním klidu Bojiště v roce 2024 opustil největší český punkový festival Pod Parou. V areálu tak zůstane už pouze jedna vícedenní hudební přehlídka – TrutnOFF Open Air Festival. Východočeský Woodstock se zde koná od 90. let, po tříleté brněnské epizodě se do Trutnova vrátil v roce 2023.

Ve stejném roce město dokončilo rekonstrukci amfiteátru, plochy před pódiem, schodiště a hlavní přístupové cesty za deset milionů korun. Na příští rok radnice plánuje rekonstrukci budov u vstupní části, kde jsou kanceláře a zázemí produkce.

„Kromě nových kanceláří tam vzniknou toalety pro návštěvníky areálu a myčka kelímků, abychom mohli upustit od jednorázových kelímků,“ řekl už dříve starosta Trutnova Michal Rosa (ODS).

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Obscene Extreme se na Bojišti konal s jedinou výjimkou nepřetržitě od roku 1999, pouze v roce 2009 proběhl ve Svojšicích. Původně vznikl jako narozeninová oslava Miloslava Urbance, postupně se z něj stal jeden z největších světových festivalů specializujících se na extrémní hudební žánry, jako je grindcore, death metal nebo crust.

Za celou dobu na Bojišti vystoupilo více než tisíc kapel. Festival charakterizují převleky a bizarní masky, skákání diváků z pódia (stage diving), čistě veganské a vegetariánské občerstvení. Funguje bez sponzorů a dotací. Naprostá většina návštěvníků přijíždí ze zahraničí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Každý nám uvidí do bytu. Usedlíky ve Špindlu nová lanovka u sídliště nenadchla

Premium
Vizualizace nové lanovky na Medvědín přes sídliště v Bedřichově ve Špindlerově...

Kabinovou lanovku už příští jaro začne stavět skiareál ve Špindlerově Mlýně. Završí tím lyžařské propojení Svatého Petra s Medvědínem. Lanovka bude unikátní. Jednak to bude první desetimístná lanovka...

Už se to rýsuje. Ve Špindlerově Mlýně zaplétají lana nové šestimístné lanovky

Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026)

Technici už zaplétají lana nové šestisedačkové lanovky Přehradní ve Špindlerově Mlýně. Provoz se na ní má spustit 12. prosince se zahájením zimní sezony. Lanová dráha je jedním z klíčových prvků...

Pohublého Huberta chytili až šestý den. Erdelteriér utíkal v lesích před majiteli

Premium
Rodina Daniela Rychlého si dovezla ze Slovenska desetiměsíčního erdelteriéra, k...

Pátrání se šťastným koncem se odehrálo minulý týden v rozlehlých lesích kolem Hradce Králové. Majitelům se na vycházce utrhlo z vodítka desetiměsíční štěně, následovala pátrací akce s nasazením...

K smrtelnému pobodání muže ve Dvoře Králové se přiznalo dítě

ilustrační snímek

Ze smrti třicetiletého muže ve Dvoře Králové podezírají kriminalisté nezletilého. K činu z úterní noci se přiznal. Muž zemřel na bodná zranění.

Vyhlášený klub Klondike v Peci má stopku od hasičů, pryč musejí i ikonické balkony

Premium
Pecký klub Klondike čekají po kontrole hasičů nezbytné úpravy.

Známý hudební klub Klondike v Peci pod Sněžkou má namále. Pokud provozovatelka do dvou měsíců neprovede vynucené úpravy protipožární bezpečnosti, bude muset po čtrnácti letech zavřít. Hasičská...

ODS může do koalice v Hradci, musela by však obětovat funkce pro lídra

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních...

Programově i personálně už se v Hradci Králové shodla trojkoalice Hradeckého demokratického klubu, TOP 09, Kantorů - Pirátů a STAN - Změny, Zelených, KDU-ČSL. Zbývá snad poslední podstatná otázka:...

14. října 2026  16:34

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...

14. října 2026  16:08

Zákony se mění příliš rychle, říká Ceralová Petrofová, která zabojuje o Senát

Hrdost Zuzana Ceralová Petrofová zvládla krize a postavila firmu Petrof na nohy.

Podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová chce do Senátu přinést zkušenosti z praxe. Podle ní stát má být předvídatelný a neměnit, co funguje. Vystudovaná magistra farmacie působí od roku 2000 v rodinné...

14. října 2026  11:52

Premiéra jako hrom! Výhra pro mě hodně znamená, tvrdí hradecká posila Šinik

Marko Šinik z Hradce Králové brání v zápase s Děčínem, u míče Josef Gabriel.

Před více než rokem se Marko Šinik objevil v mistrovském Nymburku, ale pouze jako tréninkový partner kádru, kterému scházejí někteří hráči, a čekal na příležitost. Ta nepřišla. Když se ale srbský...

14. října 2026  10:31

Chci vrátit do hry vysokorychlostní trať přes Hradec, říká Dvořák usilující o Senát

Bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, který kandiduje na...

Exprimátor Hradce Králové, bývalý ministr pro evropské záležitosti ve vládě Petra Fialy (ODS) a diplomat Martin Dvořák (STAN) chce být v Senátu pojistkou demokracie. Nabízí zkušenosti z komunální...

14. října 2026  8:53

V Hradci vzniká trojkoalice s primátorkou Springerovou, jednají ještě s ODS

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních...

V Hradci Králové povládne trojkoalice ve volbách vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Kandidátkou...

13. října 2026  23:11,  aktualizováno  14. 10. 7:49

Kolony před Náchodem kvůli opravám průtahu. Městu se vyhněte, radí policie

Na vjezdu do Náchoda v Českoskalické ulici silničáři opravují povrch, jezdí se...

V úterý začaly dvoudenní opravy silnice I/33 a I/14 na příjezdu do Náchoda. Ředitelství silnic a dálnic nechává opravit poškozený povrch v Českoskalické ulici. Kvůli částečné uzavírce se tvoří kolony...

13. října 2026  15:32

Stezka ze Stěžer slouží, ale končí v polích. Problémem je obchodní zóna

Nová cyklostezka Hradec Králové - Stěžery (2. září 2026)

Nová stezka ze Stěžer do Hradce Králové už slouží cyklistům i chodcům. Končí však zatím v polích na okraji města, chybí posledního půl kilometru. Dokončení bude záležet na tom, jak se vyvinou jednání...

13. října 2026  11:52

Soud zrušil verdikt v kauze Walderode, chybí přesnější identifikace pozemků

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Odvolací Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud žádá přesnější identifikaci více než tisícovky pozemků, o které žádá Johanna...

13. října 2026  10:16

KVÍZ: Velký plavecký kvíz pro sportovní fanoušky i milovníky zajímavostí

Aquacentrum Vrchlabí přináší relax pro malé i velké.

Plavete rádi? Anebo jste hlavně dobrý plavecký teoretik? Své znalosti plaveckých stylů i zajímavostí ze světa vodního sportu si můžete otestovat v našem kvízu. A jako bonus vás čeká i pár otázek na...

vydáno 13. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Starosta Dvora Králové bude z ODS, zato ANO míří po dvanácti letech do opozice

Vít Zlámal (ODS) se patrně stane starostou Dvora Králové.

Postarali se o dost možná největší překvapení v komunálních volbách v celém kraji. Sdružení Máme rádi Dvůr tvořené ODS a nezávislými kandidáty po dvanácti letech rázně ukončilo dominanci hnutí ANO ve...

12. října 2026  16:46

Shoda, zní z budoucí trojkoalice v Hradci. O účasti ODS se bude jednat

V hradecké hospodě U Rudolfa se potkali vítězové voleb z primátorčina HDK s...

V úterý by se mělo rozhodnout, jestli v Hradci Králové povládne trojkoalice, anebo přibere i ODS. Programová shoda už panuje, schyluje se k dělení postů. Zásadní posun nastal už v neděli. Primátorka...

12. října 2026  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.