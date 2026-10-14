Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

„V novém areálu máme prostor a možnosti náš festival dál rozvíjet,“ říká zakladatel Obscene Extreme Miloslav „Čurby“ Urbanec.
Bojiště má podle něj dlouhodobě nevyhovující technické zázemí, navíc jsou okolní louky, kde návštěvníci festivalu kempují, určeny k zastavění. Zatímco Bojiště trutnovská radnice vnímá hlavně jako kulturní areál pro jednodenní akce, Park 360 je naopak ušitý na míru velkým festivalům.
Rock for People dnes patří mezi největší hudební přehlídky v Evropě, letos na ni zavítalo rekordních 80 tisíc fanoušků. Návštěvnost Obscene Extreme je přitom desetkrát menší.
Jasná volba
Podle Miloslava Urbance má hradecký festivalový park oproti Bojišti hned několik výhod.
„Byli jsme se podívat i na jiných místech, ale Park 360 pro nás byl jasnou volbou. Variabilita prostoru je obrovská, zázemí můžeme různě zvětšovat a zmenšovat podle toho, jak budeme potřebovat. Nebudeme mít problém s parkováním a přímo v místě návštěvníkům nabídneme různé formy ubytování včetně glampingu,“ vyjmenovává.
V hradeckém parku budou pouze keramické toalety, na Bojiště organizátoři museli před festivalem vždy navážet nekomfortní mobilní toalety. Dalším plusem Parku 360 je podle zakladatele Obscene Extreme poloha na okraji devadesátitisícového krajského města s dostatkem hotelů a ubytovacích zařízení.
Festival se bude moci v Hradci Králové uskutečnit v tradičním červencovém termínu, Rock for People se koná už začátkem června.
Změna lokace se projeví také na festivalovém programu. V plánu jsou přednášky, výstavy, otevření speciální festivalové hospody a další mimohudební aktivity. Do programu se vrátí také závěrečná afterparty.
„Přestěhování do Parku 360 nám umožní festival dělat dál pořád dobře a ještě ho zkvalitňovat, což je pro nás zásadní,“ říká Čurby.
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1. července 2026
S rostoucí návštěvností v posledních letech už navíc Bojiště začínalo být extrémnímu festivalu trochu malé. „Ještě bychom tam asi chvíli vydrželi, ale za dva roky se má začít na loukách, kde je festivalový kemp, stavět. Jenom bychom rozhodnutí o budoucnosti festivalu odložili,“ dodává Urbanec.
Pozemky v okolí kulturního areálu s amfiteátrem jsou podle územního plánu určené k zastavění. Nedaleko vzniká dálnice D11, která soukromé parcely ještě zatraktivnila. Investiční záměry dočasně zmrazila stavební uzávěra. Město ji na Bojišti vyhlásilo před dvěma lety kvůli přípravě západního obchvatu a špatným odtokovým poměrům v celé lokalitě.
Areál kritizovali
Organizátoři Obscene Extreme se v posledních měsících netajili tím, že pro festival hledají nové místo. Důvodem podle nich byl i špatný technický stav areálu, chybějící keramické toalety nebo zázemí pro pořadatele. Po otevření nové restaurace na místě bývalého motorestu navíc přišli o důležitý prostor, kde prodávali festivalový merch.
Kritiku pořadatelů, že město areál nerozvíjí, odmítl začátkem léta starosta Michal Rosa (ODS).
„Chceme areál budovat a rozvíjet tak, aby plnil tuto funkci, aby si tam lidé mohli zajít na letní kino nebo na koncert a mohly se konat teambuildingy či akce škol. Jsme rádi, že v Trutnově máme významné festivaly a nikdo je odsud nevyhání, ale musí pracovat s tím, co tady je. Kvůli pěti dnům v roce nebudeme budovat festivalový park, musíme budovat něco, co bude sloužit od jara do podzimu,“ uvedl starosta.
Na sociálních sítích se navíc ohradil, že město nevrací zpět výnosy z nájmu. Nájemné se podle něj vrací zpět celé coby reinvestice, ale obvykle víc, letos to je čtyřnásobek.
Nejlepší vzpomínky
Miloslav Urbanec z Trutnova neodchází ve zlém. „Rozhodli jsme se pro místo, které festivalu nabídne stabilní zázemí na další roky. Na Bojiště máme jen ty nejlepší vzpomínky, jsme vděční za to, že jsme tam mohli festival tak dlouho pořádat a děkujeme.“
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Obscene Extreme ukáže 85 kapel, kvůli stavu areálu pořadatel hrozí odchodem
Oznámení pořadatelů o novém dějišti festivalu vyvolalo smíšené reakce. „Má to sice spoustu výhod, ale bojím se že festival ztratí tu rodinou atmosféru,“ uvedla na sociálních sítích Kateřina Kulková.
„Čekal jsem to, ale i přesto se na festival těším. Jasné je, že Trutnov měl své kouzlo. Vždycky jsem to bral tak, že tento festival je hlavně o muzice a těch lidech,“ komentoval Radim Knížek.
První hradecký ročník Obscene Extreme se uskuteční od 7. do 11. července. Vystoupí na něm 85 kapel.
Headlinery budou americká kapela Gwar, legendární anglická grindcorová formace Napalm Death, punkoví veteráni The Exploited ze Skotska nebo mexicko-americká skupina Brujeria. Pikantní je, že Napalm Death zahrají o měsíc dříve i na Rock for People.
Poslední festival na Bojišti
Po zpřísnění vyhlášky o nočním klidu Bojiště v roce 2024 opustil největší český punkový festival Pod Parou. V areálu tak zůstane už pouze jedna vícedenní hudební přehlídka – TrutnOFF Open Air Festival. Východočeský Woodstock se zde koná od 90. let, po tříleté brněnské epizodě se do Trutnova vrátil v roce 2023.
Ve stejném roce město dokončilo rekonstrukci amfiteátru, plochy před pódiem, schodiště a hlavní přístupové cesty za deset milionů korun. Na příští rok radnice plánuje rekonstrukci budov u vstupní části, kde jsou kanceláře a zázemí produkce.
„Kromě nových kanceláří tam vzniknou toalety pro návštěvníky areálu a myčka kelímků, abychom mohli upustit od jednorázových kelímků,“ řekl už dříve starosta Trutnova Michal Rosa (ODS).
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OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách
Obscene Extreme se na Bojišti konal s jedinou výjimkou nepřetržitě od roku 1999, pouze v roce 2009 proběhl ve Svojšicích. Původně vznikl jako narozeninová oslava Miloslava Urbance, postupně se z něj stal jeden z největších světových festivalů specializujících se na extrémní hudební žánry, jako je grindcore, death metal nebo crust.
Za celou dobu na Bojišti vystoupilo více než tisíc kapel. Festival charakterizují převleky a bizarní masky, skákání diváků z pódia (stage diving), čistě veganské a vegetariánské občerstvení. Funguje bez sponzorů a dotací. Naprostá většina návštěvníků přijíždí ze zahraničí.