Peklo v ústech i krvavé šrámy na zadku. V Trutnově začal Obscene Extreme

Bizarními soutěžemi začal po obědě v areálu na Bojišti už 21. ročník festivalu, během pěti dnů na něm vystoupí více než sedmdesát kapel z celého světa.

Přestože má Obscene Extreme pověst jednoho z nejméně problémových festivalů, neobvyklé sešlosti extravagantních fanoušků hudebních stylů, jako je death metal a grindcore, si obyvatelé Trutnova a řidiči projíždějící kolem Bojiště nemohou nevšimnout. Návštěvníci se do festivalového areálu trousili už od středečního dopoledne. Zatímco většina z nich se zabydlovala ve stanovém městečku nebo teprve byla na cestě, ve spodní části Bojiště se za zvuků tvrdé muziky z reprobeden začala odehrávat zvláštní podívaná.

Freak festival, jak organizátoři neobvyklou zábavu složenou z bizarních disciplín pojmenovali, patří k Obscene Extreme stejně neodmyslitelně jako hrůzostrašné masky, převleky, stage diving - oblíbené skákání fanoušků z pódia do kotle - nebo striktně vegetariánské občerstvení ve stáncích.

Betonový plácek u vstupu se proměnil v improvizované závodiště. Po malém oválu kroužily křepčící fanoušci v modrých kontejnerech na odpad, jeden s helmou uvnitř, další dva popelnici za povzbuzování publika tlačili. Síly měřily týmy z Polska, Španělska, Anglie i Kostariky.

„Buší mi v uších, hlava jede“

Ve stanu už pořadatelé mezitím připravili sestavu pálivých papriček a extraktů pro druhou disciplínu. „Jsou to běžně dostupné, hodně pálivé druhy papriček. Začíná se od těch mírnějších, jako je Jalapeno, následují o něco ostřejší, třeba piri piri. Někde mezi tím jsou koncentráty z papriček a končí se Bhut Jolokia, která je už opravdu hodně pálivá,“ prozradil Arnošt Bělohlávek, který soutěžní menu přichystal.

Čím pálivější papričky účastníci pojídali, tím víc to bylo znát na jejich obličejích. Z očí jim vyhrkly slzy, čela zkropil pot, tváře se barvily do ruda. Někteří si museli sednout na lavičku a dlouhé minuty rozdýchávat nezastavitelné návaly horka.

„Ze začátku to šlo, posouval jsem to dál a dál, pak už bylo každé sousto peklo. Buší mi v uších, hlava jede, celý se potím. Mám rád pálivé, když ale začnu škytat a rozloží se mi celé tělo, tak je to známka, že je něco špatně. A teď je to hodně špatně,“ popsal své pocity Dominik Mágr z Novobydžovska.

Rozpálené vnitřnosti chladil doušky studeného piva. „Nejhorších je prvních deset minut, pak to odeznívá,“ dodal.

Naopak František Lenghard z Mladé Boleslavi vypadal, jako kdyby právě posvačil rohlík s gothajem. Žádné viditelné reakce se u něj nedostavily. Pálivé soutěže se na Obscene Extreme zúčastnil už vloni a papričky mu zachutnaly: „Bylo to trochu pálivější, ale dalo se to. Jsem zvyklý na fermentované sledě, a to je mnohem větší humus.“

Doslova obscénní podívanou nabídlo exování půllitru slané vody na čas. Většina účastníků v sobě „nápoj“ udržela jen pár sekund, obsah jejich žaludku šel za skandování obecenstva velmi rychle ven. Z výkonu se potom ještě několik minut vzpamatovávali v hlubokém předklonu. Ani to však neodradilo další zájemce.

„Jsou tu další figury, co nám chtějí ukázat žaludeční šťávičky,“ hecoval publikum moderátor. U stolu se protočilo skoro dvacet zájemců. Tomu nejlepšímu stačily na vypití půllitru slané vody necelé čtyři vteřiny.

Každému vyhovuje jiná bolest

Vrcholem zvrhlé zábavy byla populární bičovací soutěž. Trýznitelé si účastníky ohnuli přes dřevěný stůl a na jejich zadky zasazovali přesně mířené rány několika nástroji - rákoskou, bičíkem, koženým opaskem i pružnou plastovou tyčí. Rudé rány vyskákaly na kůži téměř okamžitě. Vydržet nesnesitelnou bolest pomáhali soutěžícím burácející diváci.

K výkonu „předskokanky“ z uskupení Fly High Tribe, která takřka bez mrknutí oka zvládla celou škálu nástrojů a její zadek vybarvily krvavé šrámy, se však nikdo z obyčejných smrtelníků nepřiblížil.

„Čekal jsem že vydržím víc. Když jsem si to poprvé vyzkoušel před dvěma lety, přišlo mi to míň bolestivější. Teď to bylo moc. Zkouším to i s přítelkyní, ale na festivalu to dělám hlavně kvůli srandě,“ prozradil Ondra, jenž si „dopřál“ několik ran rákoskou i opaskem a patřil k těm nejodolnějším.

Mučitelé ocenili kuráž všech dobrovolníků. „Na to, že nejsou zvyklí, vydrželi docela dost. Bolest je úplně jiná, než jakou očekávají. Každý asi někdy dostal páskem a umí si to představit, málokdo ale dostal rákoskou nebo bičem. Každý nástroj bolí jinak a každému ‚vyhovuje‘ jiný druh bolesti,“ uvedl muž říkající si Asrael, který se ujal role trýznitele.

Úvodní den 21. ročníku byl ve znamení punku, kromě hradeckých NVÚ na Bojišti vystoupila anglická punk rocková legenda GBH hrající od roku 1978. Ve čtvrtek zahraje nejprodávanější death metalová kapela všech dob Cannibal Corpse z USA, headlinerem pátečního večera budou neméně slavní Repulsion z Michiganu, kteří na konci 80. let stáli u zrodu stylu grindcore. V Trutnově letos vystoupí více než sedmdesát kapel, mimo jiné z Nepálu, Indie, Kostariky, Kanady, Chile nebo Austrálie.

Poprvé se Extreme Obscene na Bojišti konal v roce 1999, postupně se festival proměnil ve světově uznávanou přehlídku stylů, jako jsou grindcore, death metal, hardcore/punk, thrash a crust. V roce 2013 s ní organizátoři vyrazili na celosvětové turné po Americe, Asii a Austrálii. Každoročně se do Trutnova sjíždějí fandové metalu z celé zeměkoule, vloni pořadatelé napočítali 73 národností.